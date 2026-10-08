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newstream.cz Leaders „Nikdo nepíše jako ona.“ Nobelovu cenu za literaturu získala Anne Carsonová

„Nikdo nepíše jako ona.“ Nobelovu cenu za literaturu získala Anne Carsonová

Anne Carsonová
ČTK
ČTK, fry
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Letošní Nobelovu cenu za literaturu získala kanadská básnířka a esejistka Anne Carsonová. Švédská akademie ocenila její „smělé a invenční dílo“, v němž propojuje antické mýty a klasickou literaturu se současnými tématy a formami. Šestasedmdesátiletá autorka patřila mezi zmiňované kandidáty už několik let.

Letošní Nobelovu cenu za literaturu získala šestasedmdesátiletá kanadská básnířka a esejistka Anne Carsonová. Švédská akademie ji ocenila za „smělé a invenční dílo, které v hravém dialogu s klasickou tradicí vytvořilo nové formy pro současnou literaturu“. Carsonová je známá především tím, že pracuje s antickými mýty a literaturou a zasazuje je do moderního kontextu. „Směs obou dává jejímu psaní ohromnou energii. Nikdo nepíše jako ona. A nikdo by si to podle mě ani netroufl,“ uvedl člen akademie Steve Sem-Sanberg.

Nobelovu cenu za chemii získali Henri Kagan a Kenso Soai

Objevili, jak se molekuly „kopírují“. A patří jim letošní Nobelova cena za chemii

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Jejich objevy pomáhají vysvětlit jednu z velkých chemických záhad života a zároveň mají velmi praktické využití při výrobě léčiv, hnojiv nebo parfémů. Nobelovu cenu za chemii letos získali Francouz Henri Kagan a Japonec Kenso Soai za průlomovou práci v oblasti asymetrické organické syntézy.

vku

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Antika v moderním podání

Carsonová je autorkou téměř dvou desítek knih a právě spojení klasických motivů se současnou literaturou patří podle akademie k nejvýraznějším rysům její tvorby. Jako příklad uvedla knihu Autobiography of Red: A Novel in Verse z roku 1998, která vychází z fragmentů řecké antické básně ze šestého století před Kristem. Akademie vyzdvihla také titul The Beauty of the Husband: A Fictional Essay in 29 Tangos z roku 2001 nebo knihu Nox z roku 2010.

Carsonová vystudovala klasické jazyky a vedle literární tvorby se věnuje také pedagogické činnosti. Právě její filologické a literárněvědné vzdělání je považováno za důležitý základ jejího díla. Její jméno se mezi možnými laureáty Nobelovy ceny objevovalo už několik let, loni cenu získal maďarský spisovatel László Krasznahorkai.

Francis Halzen
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Pomohl nahlédnout hlouběji do vesmíru. Francis Halzen získal Nobelovu cenu za fyziku

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Francis Halzen zasvětil kariéru částicím, které k Zemi přilétají z nejvzdálenějších koutů vesmíru. Aby je bylo možné sledovat, pomohl vybudovat unikátní observatoř IceCube hluboko v antarktickém ledu. Právě za tento průlom nyní dvaaosmdesátiletý belgický astrofyzik získal Nobelovu cenu za fyziku.

fry

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Medaile, diplom a téměř 26 milionů korun

Laureáti Nobelových cen získávají vedle prestiže také diplom, medaili a finanční odměnu ve výši 12 milionů švédských korun, tedy přibližně 25,9 milionu korun. Tento týden už byly uděleny Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství, fyziku a chemii. V pátek bude následovat cena za mír a v pondělí sérii uzavře ocenění za ekonomii.

Nobelovu cenu získali vědci, kteří dokážou „ovládat“ neurony světlem

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Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství získali Američan Karl Deisseroth a Němci Peter Hegemann a Georg Nagel. Trojice vědců zásadně přispěla k rozvoji optogenetiky, která umožňuje pomocí světla ovlivňovat aktivitu nervových buněk a zkoumat mozkové okruhy spojené například s pamětí, emocemi nebo chováním.

vku, ČTK

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VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB 

Lepší život jako téma čísla

Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.

Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.

V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.

Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.

A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.

Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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