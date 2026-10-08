„Nikdo nepíše jako ona.“ Nobelovu cenu za literaturu získala Anne Carsonová
Letošní Nobelovu cenu za literaturu získala kanadská básnířka a esejistka Anne Carsonová. Švédská akademie ocenila její „smělé a invenční dílo“, v němž propojuje antické mýty a klasickou literaturu se současnými tématy a formami. Šestasedmdesátiletá autorka patřila mezi zmiňované kandidáty už několik let.
Letošní Nobelovu cenu za literaturu získala šestasedmdesátiletá kanadská básnířka a esejistka Anne Carsonová. Švédská akademie ji ocenila za „smělé a invenční dílo, které v hravém dialogu s klasickou tradicí vytvořilo nové formy pro současnou literaturu“. Carsonová je známá především tím, že pracuje s antickými mýty a literaturou a zasazuje je do moderního kontextu. „Směs obou dává jejímu psaní ohromnou energii. Nikdo nepíše jako ona. A nikdo by si to podle mě ani netroufl,“ uvedl člen akademie Steve Sem-Sanberg.
Jejich objevy pomáhají vysvětlit jednu z velkých chemických záhad života a zároveň mají velmi praktické využití při výrobě léčiv, hnojiv nebo parfémů. Nobelovu cenu za chemii letos získali Francouz Henri Kagan a Japonec Kenso Soai za průlomovou práci v oblasti asymetrické organické syntézy.
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Jejich objevy pomáhají vysvětlit jednu z velkých chemických záhad života a zároveň mají velmi praktické využití při výrobě léčiv, hnojiv nebo parfémů. Nobelovu cenu za chemii letos získali Francouz Henri Kagan a Japonec Kenso Soai za průlomovou práci v oblasti asymetrické organické syntézy.
Antika v moderním podání
Carsonová je autorkou téměř dvou desítek knih a právě spojení klasických motivů se současnou literaturou patří podle akademie k nejvýraznějším rysům její tvorby. Jako příklad uvedla knihu Autobiography of Red: A Novel in Verse z roku 1998, která vychází z fragmentů řecké antické básně ze šestého století před Kristem. Akademie vyzdvihla také titul The Beauty of the Husband: A Fictional Essay in 29 Tangos z roku 2001 nebo knihu Nox z roku 2010.
BREAKING NEWS The 2026 #NobelPrize in Literature is awarded to the Canadian author Anne Carson, “for her bold and inventive oeuvre that, in playful dialogue with the classical tradition, has created new forms for contemporary literature.” https://t.co/YRvlRghlGG— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2026
Carsonová vystudovala klasické jazyky a vedle literární tvorby se věnuje také pedagogické činnosti. Právě její filologické a literárněvědné vzdělání je považováno za důležitý základ jejího díla. Její jméno se mezi možnými laureáty Nobelovy ceny objevovalo už několik let, loni cenu získal maďarský spisovatel László Krasznahorkai.
Francis Halzen zasvětil kariéru částicím, které k Zemi přilétají z nejvzdálenějších koutů vesmíru. Aby je bylo možné sledovat, pomohl vybudovat unikátní observatoř IceCube hluboko v antarktickém ledu. Právě za tento průlom nyní dvaaosmdesátiletý belgický astrofyzik získal Nobelovu cenu za fyziku.
Pomohl nahlédnout hlouběji do vesmíru. Francis Halzen získal Nobelovu cenu za fyziku
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Francis Halzen zasvětil kariéru částicím, které k Zemi přilétají z nejvzdálenějších koutů vesmíru. Aby je bylo možné sledovat, pomohl vybudovat unikátní observatoř IceCube hluboko v antarktickém ledu. Právě za tento průlom nyní dvaaosmdesátiletý belgický astrofyzik získal Nobelovu cenu za fyziku.
Medaile, diplom a téměř 26 milionů korun
Laureáti Nobelových cen získávají vedle prestiže také diplom, medaili a finanční odměnu ve výši 12 milionů švédských korun, tedy přibližně 25,9 milionu korun. Tento týden už byly uděleny Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství, fyziku a chemii. V pátek bude následovat cena za mír a v pondělí sérii uzavře ocenění za ekonomii.
Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství získali Američan Karl Deisseroth a Němci Peter Hegemann a Georg Nagel. Trojice vědců zásadně přispěla k rozvoji optogenetiky, která umožňuje pomocí světla ovlivňovat aktivitu nervových buněk a zkoumat mozkové okruhy spojené například s pamětí, emocemi nebo chováním.
Nobelovu cenu získali vědci, kteří dokážou „ovládat“ neurony světlem
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Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství získali Američan Karl Deisseroth a Němci Peter Hegemann a Georg Nagel. Trojice vědců zásadně přispěla k rozvoji optogenetiky, která umožňuje pomocí světla ovlivňovat aktivitu nervových buněk a zkoumat mozkové okruhy spojené například s pamětí, emocemi nebo chováním.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.