První hromadná žaloba v Česku byla schválena. Na co se mají firmy připravit, diskutují právníci

V prvním dílu této sezony talkshow „Na kus řeči s právníky“, kterou budete nově sledovat na Newstream.cz, diskutoval moderátor Daniel Vejsada s Michalem Syllou, associate partnerem PRK Partners, o aktuálním tématu hromadných žalob v českém právním prostředí.

Právníci Daniel Vejsada a Michal Sylla spolu probírali především první schválenou hromadnou žalobu v ČR, která je směřována proti společnosti Postýlkov.cz a týká se spotřebitelů požadujících vrácení peněz za nedodané nebo nekvalitní zboží. Michal Sylla vysvětlil proces certifikace žaloby a systém opt-in, kdy se spotřebitelé musí aktivně přihlásit do řízení.

Dále se věnovali například srovnání českého přístupu k hromadným žalobám oproti jiným evropským zemím. V tomto kontextu můžeme český model označit za poměrně zdrženlivý v některých aspektech, ale potenciálně široký v možnostech uplatnění. Zmínili také další možnosti vývoje v této oblasti práva.

Na závěr diskutovali o možných dopadech hromadných žalob na podnikatelské prostředí, včetně rizika zneužití pro neoprávněný prospěch či konkurenční boj. Michal Sylla doporučil společnostem, zejména těm s velkým počtem spotřebitelských smluv, aby pečlivě přezkoumaly své obchodní podmínky, a připravily se tak na možnost hromadných žalob.

Pořad Na kus řeci s právníky vzniká ve spolupráci s právní kanceláří kanceláří PRK Partners. Vysíláme ho na Newstream TV. Audioverzi pořadu naleznete i na vaší oblíbené podcastové platformě. Kanál Newstream podcasty je na Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts.

Právníci vybírají nejužitečnější zákony: Milostivé léto nebo rychlejší stavba jaderných bloků Zprávy z firem Co právník, to názor, říká se. A potvrzují to i odpovědi právních expertů na anketní otázku, která norma přijatá v poslední dekádě měla největší pozitivní dopad. Rozmanitá paleta odpovědí zároveň rozptyluje jinak častý dojem, že právo se hlavně komplikuje, ztrácí srozumitelnost a celkově směřuje k horšímu. nst Přečíst článek