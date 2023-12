Jsem osoba ukotvená v číslech, říká v pořadu Značka: Osobně bankéřka Helena Horská

Rozhodující roli v sebeprezentaci přebírají sociální sítě. Jsou na nich aktivní všichni - od politiků, bankéřů, po herce a zpěváky. I známá ekonomika Helena Horská z Raiffeisenbank našla cestu na sociální sítě. „Nejvíce mi vyhovuje zkratkovitý Twitter, nejsem žádný literát a ráda se vyjadřuji strukturovaně,“ říká ekonomka v rozhovoru s Katarínou Krajčovičovou v pořadu o osobním brandu Značka: Osobně.

Publikování na sociálních sítích oslovilo i hlavní analytičku a členku dozorčí rady Raiffeisenbank Helenu Horskou. Ta o budování osobní značky dlouhá léta vůbec nepřemýšlela a věnovala se pouze psaní odborných textů a učebnic. „Hlavní je pro mě práce analytičky a ekonomky, která vyhodnocuje ekonomické ukazatele,“ říká Horská s tím, že nejdůležitější pro ni jsou čísla a tabulky.

Rychle se vyjádřit

Přesto ale i ji ale moderní technologie zasáhly a svůj osobní brand si začala budovat automaticky. „Když něco vidím, nebo čtu, tak nevydržím a musím to okomentovat, zejména pokud se jedná o něco nezdravého, co ohrožuje ekonomiku. To mě k aktivitě nakoplo,“ říká manažerka, která se pravidelně umísťuje v žebříčku Top 100 nejdůležitějších žen Česka.

Pro komunikaci navenek tak začala využívat sociální sítě a brzy se prosadila. O tom, že její názory mají váhu, svědčí i počet sledujících a následných reakcí. „Mnoho lidí si myslí, že prezentace svých myšlenek je hlavní náplní mé práce, ale to je jen její následný proces. Základem je precizní práce s daty a čísly, kterou jako analytička pro banku odvádím,“ říká.

Podívejte se na celý rozhovor Kataríny Krajčovičové z Newstreamu s Helenou Horskou, který se spouští automaticky v úvodu tohoto článku.

