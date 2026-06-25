Šéf Explosie končí. Vláda zároveň zvažuje její prodej
Státní výrobce výbušnin Explosia mění vedení v době, kdy vláda zvažuje jeho prodej. Generální ředitel Tomáš Rubáček ke konci června rezignuje.
Generální ředitel a předseda představenstva pardubické Explosie Tomáš Rubáček ke 30. červnu z rodinných důvodů rezignuje. Uvedl to mluvčí výrobce výbušnin Martin Vencl.
Společnost patří státu, vláda ale zvažuje její prodej. Na Rubáčkovu rezignaci ve čtvrtek s odvoláním na zdroj z ministerstva průmyslu a obchodu upozornil server Neovlivní.cz. „Můžeme potvrdit, že předseda představenstva společnosti Explosia Tomáš Rubáček rezignoval k 30. červnu. Další informace poskytneme, jakmile budou k dispozici,“ uvedla Miluše Trefancová z tiskového oddělení MPO.
Pardubická Explosia zažívá nejlepší období ve své historii. Státní výrobce výbušnin rekordně vydělává, láká strategické zájemce a vláda nyní zvažuje, zda si firmu ponechat, nebo ji poslat do rukou partnera z oboru.
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Politika
Pardubická Explosia zažívá nejlepší období ve své historii. Státní výrobce výbušnin rekordně vydělává, láká strategické zájemce a vláda nyní zvažuje, zda si firmu ponechat, nebo ji poslat do rukou partnera z oboru.
Vedení může převzít Havlík
Podle Vencla bude nejspíš vedením společnosti pověřen místopředseda představenstva Ondřej Havlík. S dalšími podrobnostmi odkázal na ministerstvo průmyslu a obchodu, které jménem státu vykonává akcionářská práva.
Firma působí v Pardubicích od roku 1920. Do roku 2002 byla jejím vlastníkem skupina Agrofert.
O možném prodeji státní Explosie se rozjíždí politicky citlivá debata. Premiér Andrej Babiš uvedl, že o pardubického výrobce výbušnin mají zájem tři velké české firmy. Zároveň tvrdí, že stát by si případný prodej pojistil tak, aby neohrozil strategické zájmy Česka.
Tak už nejen Francouzi. O Explosii mají zájem i tři české firmy, řekl Babiš
Zprávy z firem
O možném prodeji státní Explosie se rozjíždí politicky citlivá debata. Premiér Andrej Babiš uvedl, že o pardubického výrobce výbušnin mají zájem tři velké české firmy. Zároveň tvrdí, že stát by si případný prodej pojistil tak, aby neohrozil strategické zájmy Česka.
Rubáček přišel do firmy z korporátního prostředí v době personálních změn na konci loňského března. V pětičlenném představenstvu v té době skončili tři jeho členové a také obchodní ředitel. Nové vedení mělo podle ministerstva podpořit růst firmy, navýšit výrobu, spustit plánované investiční projekty a napravit dosavadní nedostatky v řízení společnosti, například pomalé zavádění rozvojových investic.
O tom, že stát uvažuje o prodeji pardubického výrobce střelného prachu a dalších výbušnin, hovořil v květnu po návštěvě firmy premiér Andrej Babiš (ANO). Výnos by podle premiéra bylo možné použít i na splnění závazků ČR vůči Severoatlantické alianci (NATO). Zástupci opozice varují před oslabením bezpečnosti státu a snahami pomáhat státnímu rozpočtu prodejem strategického podniku.
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) v červnu uvedl, že stát o prodeji firmy uvažuje, ale nyní se státní podnik neprodává a vláda zatím pouze vyhodnocuje obdržené nabídky. Dříve Havlíček řekl, že zájemců je zhruba šest a pokud by vláda rozhodla o prodeji, obchod by bylo nejlepší uzavřít letos nebo příští rok.
Firma loni téměř zdvojnásobila zisk po zdanění na rekordních 838 milionů korun. Rok předtím činil zisk 442 milionů korun. Tržby z prodeje výrobků a služeb meziročně vzrostly o 64 procent na 2,996 miliardy korun. Společnost vyrábí zejména výbušniny a střelivo, například velkorážovou munici, bezdýmý prach, průmyslové a plastické trhaviny a různé typy střelivin. Používají se ve vojenském a civilním sektoru. Vojenská výroba ve firmě aktuálně převažuje.
Možný prodej státní Explosie francouzskému strategickému partnerovi se na první pohled může jevit jako pragmatický obchod. Stát získá peníze, podnik investora a český obranný průmysl napojení na silnější evropské řetězce. Jenže u výroby výbušnin a prachových náplní nejde o běžné podnikání. Evropské zkušenosti ukazují, že privatizace kritických zbrojních kapacit často nevede k větší bezpečnosti, ale k dlouhodobé závislosti. Pardubický podnik tak může formálně přejít do soukromých rukou, fakticky však zůstane pod vlivem státu — jen už ne českého, nýbrž francouzského.
Lukáš Kovanda: Explosia na prodej? Česká sázka na francouzského vlastníka může skončit ztrátou kontroly
Názory
Možný prodej státní Explosie francouzskému strategickému partnerovi se na první pohled může jevit jako pragmatický obchod. Stát získá peníze, podnik investora a český obranný průmysl napojení na silnější evropské řetězce. Jenže u výroby výbušnin a prachových náplní nejde o běžné podnikání. Evropské zkušenosti ukazují, že privatizace kritických zbrojních kapacit často nevede k větší bezpečnosti, ale k dlouhodobé závislosti. Pardubický podnik tak může formálně přejít do soukromých rukou, fakticky však zůstane pod vlivem státu — jen už ne českého, nýbrž francouzského.
Evropa po ruské agresi na Ukrajinu zjišťuje, že bez vlastních výbušnin, prachů a munice je strategická autonomie jen fráze. Český premiér Andrej Babiš přesto připouští prodej pardubické Explosie. Tedy přesně té firmy, kterou by si stát měl v této době hlídat jako strategický poklad.
Michal Nosek: Prodat Explosii? Babišův granát do české bezpečnosti
Názory
Evropa po ruské agresi na Ukrajinu zjišťuje, že bez vlastních výbušnin, prachů a munice je strategická autonomie jen fráze. Český premiér Andrej Babiš přesto připouští prodej pardubické Explosie. Tedy přesně té firmy, kterou by si stát měl v této době hlídat jako strategický poklad.
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