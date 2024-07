Nadace Kellnerových rozdala studentům a školám 133 milionů

Nadace rodiny Kellnerových The Kellner Family Foundation loni podpořila vzdělávání 133 miliony korun. Peníze směřovaly zejména k veřejným základním školám zapojeným do jejího projektu Pomáháme školám k úspěchu, gymnazistům ze školy Open Gate a českým studentům převážně zahraničních univerzit. Nadace to dnes sdělila v tiskové zprávě s odkazem na svou výroční zprávu za rok 2023. V roce 2022 nadace podle dřívějších informací rozdělila 159 milionů korun, v předchozích letech to bylo kolem 90 milionů korun.

Rodina Kellnerových vlastní investiční skupinu PPF a za 22 let, kdy se systematicky věnuje také filantropii, rozdělila prostřednictvím nadace na dobročinné účely téměř dvě miliardy korun.

„Naším cílem je pomáhat dětem a mladým lidem bez ohledu na jejich výchozí pozici získávat příležitost k osobnímu rozvoji, vzdělání a naplnění jejich snů,“ uvedla ředitelka nadace Tereza Bůžková. Doplnila, že by chtěla, aby nadace svými projekty zasáhla mladé lidi ze všech regionů Česka a aby se do nich její absolventi v dospělosti vraceli a ve prospěch místní komunity uplatňovali své znalosti a zkušenosti.

Mezi loňskými hlavními příjemci podpory bylo 73 studentek a studentů osmiletého gymnázia Open Gate, mezi které nadace na stipendiích rozdělila 38 milionů korun. V rámci projektu Univerzita dostalo 63 Češek a Čechů na zahraničních i českých vysokých školách granty ve výši 13,5 milionu korun. V projektu Pomáháme školám k úspěchu nadace podpořila 40 miliony 3200 pedagogů a jejich prostřednictvím 42 tisíc žáků ve 106 základních školách v Česku. Dalších 41,5 milionu korun činily dary pro další instituce a jednotlivce z oblasti vzdělávání, kultury, sportu nebo podpory zdraví, uvedla nadace.

Nadace The Kellner Family Foundation funguje od roku 2009. Založili ji Renáta a Petr Kellnerovi s cílem dlouhodobě podporovat vzdělanost v České republice. Kellnerová je předsedkyní správní rady nadace. Nejbohatší Čech Petr Kellner byl do své smrti v roce 2021 majoritním vlastníkem PPF Group. Ta investuje do mnoha odvětví, od finančních služeb přes telekomunikace, média, biotechnologie, nemovitosti až po strojírenství. Působí v 25 zemích na třech kontinentech, v Evropě, Asii a Severní Americe.

