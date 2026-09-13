Zapomeňte na sleep score. Nový trend vrací do ložnice tmu, ticho, hvězdy či seno
Chytré technologie vám dnes změří délku spánku, tepovou frekvenci, stres i REM fázi. Jenže co když je právě neustálé měření součástí problému? Nový trend obrací dosavadní biohacking naruby. Místo dalších senzorů nabízí tmu, ticho, ovčí vlnu, seno a místa, kde není mobilní signál.
Ještě nedávno vypadal recept na dokonalý spánek skoro jako technologický projekt. Chytré hodinky na zápěstí, prsten na prstu, aplikace v telefonu, analýza jednotlivých fází spánku a ráno nemilosrdný verdikt: dnes jen 72 bodů ze sta.
Z odpočinku se nenápadně stala další disciplína, ve které bylo možné uspět – nebo také selhat. Nestačilo se vyspat. Bylo potřeba se vyspat správně, ideálně osm hodin, s perfektní tepovou frekvencí, dostatečným množstvím hlubokého spánku a grafem, který vám po probuzení pogratuluje.
Jenže biohacking se začíná obracet sám proti sobě. Možná nejpokročilejší spánkový hack současnosti totiž zní překvapivě jednoduše: přestaňte všechno hackovat.
Cestovatelský portál Amazing Places mluví v této souvislosti o trendu over-optimization backlash. Jinými slovy o únavě z neustálého měření, vyhodnocování a snahy optimalizovat každou minutu života.
Spánek jako odpočinek, ne disciplína
A právě spánek se stává jednou z prvních oblastí, kde lidé hledají cestu zpět sami k sobě. Méně měřit, méně řešit, více spát – a ráno se prostě cítit odpočatě.
Myšlenka je vlastně jednoduchá. Místo sledování toho, kolikrát jste se v noci probudili, jde o vytvoření prostředí, ve kterém se tělo může o spánek postarat samo. Do popředí se dostává sleep tourism, tedy cestování, jehož hlavním cílem není vidět co nejvíc památek nebo stihnout co nejvíc zážitků, ale především se pořádně vyspat.
A zatímco první vlna spánkového wellness sázela na chytré matrace, speciální světelné režimy nebo sofistikované technologie, jeho novější podoba jde téměř opačným směrem. Hledá absolutní tmu, ticho, přírodní materiály, minimum elektroniky a pokud možno také místo bez signálu a otravných mobilních notifikací.
Chceme být úspěšní v práci, skvěle vypadat, být perfektní rodiče a ještě každý den splnit cíle aktivity. Podle lékařky celostní medicíny MUDr. Alice Anny Szabó jsme ale zdravý život až příliš často proměnili v další závod. V podcastu Kód: Longevity vysvětluje, proč není dobré za každou cenu tlačit výkon. V rozhovoru s moderátorkou Evou Čerešňákovou mluví o stresu, pohybu, stravě, mikrobiomu i menopauze.
Kilometry, kalorie, výkony. Zdraví jsme proměnili v další stres, varuje lékařka
Newstream TV
Chceme být úspěšní v práci, skvěle vypadat, být perfektní rodiče a ještě každý den splnit cíle aktivity. Podle lékařky celostní medicíny MUDr. Alice Anny Szabó jsme ale zdravý život až příliš často proměnili v další závod. V podcastu Kód: Longevity vysvětluje, proč není dobré za každou cenu tlačit výkon. V rozhovoru s moderátorkou Evou Čerešňákovou mluví o stresu, pohybu, stravě, mikrobiomu i menopauze.
„Lidé jsou vyčerpaní z neustálého vyhodnocování vlastního života. Zjišťují, že když si do postele vezmou chytré hodinky, které jim ráno ‚vynadají‘ za špatný spánek, vytvoří si jen další úzkost. Nejlepším wellness se tak stává ticho, absolutní tma, přírodní materiály a vědomí, že nemusíte měřit ani vyhodnocovat vůbec nic,“ popisuje marketingová ředitelka Amazing Places Kateřina Harcubová.
A tak zatímco jedni investují tisíce do nejnovějšího smart ringu, druzí objevují něco podstatně staršího: seno, ovčí vlnu a noc pod hvězdami.
Na seně: když se z louky stane matrace
Náš první tip, kde se dobře vyspat, míří do podhůří Beskyd, do obce Kozlovice. V ubytování Na seně se skutečně spí na seně.
Přírodní materiál se dokonale přizpůsobí zádům, přirozeně dýchá a je zcela bez roztočů. A celé místo provoní jemné aroma usušené louky, které funguje jako čistá, přírodní aromaterapie pro hluboké zklidnění mysli.
Manažeři dnes pracují s větším objemem dat, rozhodnutí a technologických podnetů než kdykoli předtím. Umělá inteligence zrychluje tempo práce, člověk však potřebuje regenerovat stejně jako před desítkami let. Pomáhají regenerační pobyty či programy jako tradiční indická ajurvéda.
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Enjoy
Manažeři dnes pracují s větším objemem dat, rozhodnutí a technologických podnetů než kdykoli předtím. Umělá inteligence zrychluje tempo práce, člověk však potřebuje regenerovat stejně jako před desítkami let. Pomáhají regenerační pobyty či programy jako tradiční indická ajurvéda.
A právě aroma sena vytváří možná největší kontrast k běžné městské ložnici. Namísto světel nabíječek, notifikací a hučení klimatizace dostanete něco, co znaly generace dávno před vznikem pojmu biohacking. A právě v tom je možná ono kouzlo.
Svatá Panna: spaní jako na obláčku
Pětihvězdičkový spánkový wellness nabízí Svatá Panna v Mírové pod Kozákovem, jen kousek od Českého ráje. Stylová roubenka sází na přírodní materiály, ruční práci a především na postel vybavenou matrací z čisté ovčí vlny. Ovčí vlna se po staletí používá právě kvůli schopnosti pracovat s teplotou a vlhkostí. V době, kdy se výrobci předhánějí v technologických vrstvách, chladicích gelech a senzorech zabudovaných do matrací, tak působí návrat k vlně skoro jako provokace. Jenže možná právě proto dokonale zapadá do nového směru.
Večerní rutina funguje jako přirozené vyústění celého dne. Má totiž přímý dopad na to, jak se organismus zotaví během noci a s jakou energií vstaneme ráno. Večer je čas, kdy tělo postupně přechází z aktivního režimu do regeneračního, a tento přechod neprobíhá automaticky jen proto, že jsme unavení. Jak trávíme večer, ovlivní nejen rychlost usínání a hloubku spánku, ale i celkovou kvalitu regenerace.
Biohacking: Večerní rutina rozhoduje o všem. Jaké chyby děláme před spaním nejčastěji
Enjoy
Večerní rutina funguje jako přirozené vyústění celého dne. Má totiž přímý dopad na to, jak se organismus zotaví během noci a s jakou energií vstaneme ráno. Večer je čas, kdy tělo postupně přechází z aktivního režimu do regeneračního, a tento přechod neprobíhá automaticky jen proto, že jsme unavení. Jak trávíme večer, ovlivní nejen rychlost usínání a hloubku spánku, ale i celkovou kvalitu regenerace.
Zašívárna Polom: ticho, tma a hvězdy
V Zašívárně Polom na Vysočině není mobilní signál. Pro někoho komplikace, pro jiného možná ten nejlepší důvod přijet. Žádné e-mailové notifikace, noční scrollování feedy ani katastrofické zprávy před spaním. Telefon leží stranou a vaše pozornost se přesouvá jinam. Třeba k obloze. Místo leží mimo výraznější světelný smog a nad manželskou postelí je střešní okno, kterým můžete pozorovat hvězdy přímo z peřin.
Je to vlastně trochu ironické. Desítky let jsme budovali stále sofistikovanější technologie, abychom nakonec za luxus začali považovat místo, kde přestanou fungovat.
Hide in City: místo budíku ranní obloha
Hide in City ve Vamberku na úplný útěk od civilizace nesází. Jeho kouzlo je spíš v návratu k něčemu velmi jednoduchému – k přirozenému rytmu dne a noci. Přímo nad velkou postelí je rozměrné střešní okno. Večer tak můžete usínat pod hvězdami a ráno vás místo ostrého zvuku budíku probudí denní světlo. První pohled po otevření očí tak nepatří displeji telefonu, ale obloze nad hlavou.
Možná to zní jako maličkost, ale právě taková drobná změna může být překvapivě osvěžující.
Spánek je základním regulačním mechanismem organismu. Pokud není alespoň v rozumné a udržitelné kvalitě, jakákoliv snaha o dlouhodobé zlepšení zdraví je dříve či později marná. Z pohledu biohackingu a longevity je spánek biologickou podmínkou fungování podporujícího život. Přesto je právě spánek oblastí, kterou lidé často obětují ve prospěch výkonu a povinností. Je Nový rok, a tedy čas předsevzetí. Zdravěji spát by mělo být prioritou. Jak toho dosáhnout?
Biohacking: Je jen jedno předsevzetí, které musíme dodržet. Zdravější spánek
Enjoy
Spánek je základním regulačním mechanismem organismu. Pokud není alespoň v rozumné a udržitelné kvalitě, jakákoliv snaha o dlouhodobé zlepšení zdraví je dříve či později marná. Z pohledu biohackingu a longevity je spánek biologickou podmínkou fungování podporujícího život. Přesto je právě spánek oblastí, kterou lidé často obětují ve prospěch výkonu a povinností. Je Nový rok, a tedy čas předsevzetí. Zdravěji spát by mělo být prioritou. Jak toho dosáhnout?
Biohacking 2.0: méně hackování, více spánku
Neznamená to, že chytré hodinky, prsteny nebo aplikace přestaly dávat smysl. Data mohou být velmi užitečná a spoustě lidí pomáhají pochopit vlastní návyky. Jenže i optimalizace má svou hranici.
Pokud večer uléháte s obavou, zda budete mít dost hlubokého spánku, a ráno dříve, než si vůbec uvědomíte, jak se cítíte, zkontrolujete číslo v aplikaci, možná už technologie přestala být pomocníkem a stala se dalším zdrojem tlaku.
Nový spánkový luxus proto vypadá až překvapivě obyčejně. Tma. Ticho. Čerstvý vzduch. Dobrá postel. A telefon někde hodně daleko. Možná jsme po letech hledání nejsofistikovanějšího biohacku nakonec došli k tomu nejjednoduššímu: prostě se vyspat.
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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.