Vězeň s aurou poctivého nálezce. Peněženku nacpanou bankovkami odevzdal bachařce

Mladý Polák odsouzený k trestu vězení našel cestou do věznice peněženku plnou bankovek. Nález odevzdal dozorkyni, která peněženku předala policii, a peníze se ještě téhož dne vrátily právoplatnému majiteli, uvedla ve čtvrtek na svém webu zpravodajská televize TVN 24.

Reklama

Příběh se odehrál ve městě Opole Lubelskie na východě Polska. „Čtyřiadvacetiletý odsouzený, který se vracel do nápravného nařízení spolu s dalšími odsouzenými, našel peněženku, která ležela u lavičky v centru města. Uvnitř bylo 3500 zlotých (asi 20 500 korun)," uvedla policejní mluvčí Katarzyna Bigosová.

Majitel, kterému policisté peněženku s hotovostí předali, „neskrýval dojetí, že ještě existují opravdu poctiví lidé“, prohlásila mluvčí. „Postoj čtyřiadvacetiletého odsouzeného si zaslouží výjimečné uznání. Doufáme, že bude příkladem pro ostatní,“ dodala.

Policie neprozradila, kvůli čemu poctivý nálezce vlastně skončil za mřížemi, poznamenala TVN 24. Připomněla, že vrátit nalezené je povinností každého nálezce, zatímco za přivlastnění si nalezené věci hrozí trest.

Lháře odhalí umělá inteligence snáze než člověk, ale pořád to nestačí Enjoy Myslí to vážně, nebo mi lže do očí? To je otázka, kterou si snad každý někdy položí, když mluví s potenciálním obchodním partnerem, s prodejcem nabízeného zboží nebo třeba jen tak s někým v restauračním zařízení. Výzkumníci zkouší zapojit do odhalování lží umělou inteligenci. Dokáže to líp než člověk, výsledky ale pořád nejsou nic moc. Nicméně už mohou přinášet problémy, pokud se na ně někdo příliš spolehne. Josef Tuček Přečíst článek

Reklama

Okradl americká filmová studia o miliardy. Trestu internetový mogul Kim Dotcom neunikne Leaders Nový Zéland vydá k trestnímu stíhání do Spojených států internetového podnikatele Kima Dotcoma, zakladatele serveru Megaupload, který svého času patřil k největším a nejoblíbenějším místům pro sdílení dat. Britská veřejnoprávní stanice BBC uvedla, že novozélandský ministr spravedlnosti Paul Goldsmith podepsal vydávací příkaz, čímž Dotcom prohrál svou dlouhou právní bitvu. ČTK Přečíst článek

Přispěla pár dolary Ukrajině. Teď amatérské baletce hrozí 15 let v ruském vězení Politika Ruská prokuratura požádala soud o 15 let vězení pro americko-ruskou občanku Xeniji Karelinovou, která čelí obvinění z vlastizrady. Amatérská baletka podle ruské tajné služby FSB v roce 2022 přispěla drobným obnosem ukrajinské charitě. Informovaly o tom agentury Reuters a AP. Karelinová před soudem v Jekatěrinburgu o den dříve přiznala vinu. Rozsudek se podle jejího advokáta očekává 15. srpna. ČTK Přečíst článek