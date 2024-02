Třicet let pomáhal vytvářet estetiku produktů Applu. Teď jde Bart Andre do důchodu

Společnost Apple přichází o další ikonu průmyslového designu. Bart Andre se ve svých čtyřiapadesáti letech, po třiceti letech práce pro Apple, rozhodl pro důchod. Byl to mistr detailu, jeho stopa v produktech Applu je nesmazatelná, řekl jeho bývalý spolupracovník.

Reklama

Americkou technologickou společnost Apple opouští její nejdéle sloužící vedoucí průmyslový designér Bart Andre (54). Jeho odchod znamená téměř úplnou obnovu týmu, který kdysi vedl legendární Jony Ive. S odvoláním na informované zdroje to uvedla agentura Bloomberg.

Andre nastoupil do Applu v roce 1992 spolu s Ivem. Podle zdrojů tento měsíc oznámil kolegům, že odejde do důchodu. Andre je jedním z posledních zbývajících designérů z Iveho éry, pomáhal vytvářet estetiku produktů Applu vydaných v posledních třech desetiletích, a to ještě před návratem Steva Jobse do čela firmy na konci 90. let.

Estetika produktů Applu vydaných v posledních třech desetiletích byla dílem Jony Iveho (na snímku) a jeho týmu. Andre byl posledním z této designérské party. Profimedia

Andre byl znám jako jeden z nejlepších pomocníků Iveho a pomáhal řídit tým, když loni odešel bývalý šéf Evans Hankey, Iveho nástupce. Je také jedním z největších držitelů patentů firmy Apple.

Zesvětli, zaostři, ořízni. Apple vyvinul technologii, která dokáže upravovat fotografie hlasem Zprávy z firem Vývojáři v americké Santa Barbaře pracují na technologii MGIE, která umožní upravovat originální fotografie pomocí textových výzev, případně i hlasových pokynů. Zařídí to umělá inteligence, která bude povely realizovat. Apple již spustil testovací verzi. Michal Nosek Přečíst článek

„Jeho stopa v produktech Applu je nesmazatelná - vidím ho každý den v detailech,“ řekl Christopher Stringer, který kdysi v Applu s Andrem pracoval a nyní vede společnost Syng.

Z Applu koncem loňského roku odešli přední designéři Colin Burns, Shota Aoyagi a Peter Russell-Clarke. Odchod v blízké budoucnosti plánuje také několik dlouholetých designérů týmu softwarových návrhářů.

Iveho hlavní designérský tým tvořily více než deset let asi dvě desítky lidí, kolem jeho odchodu v roce 2019 ale začal odliv pracovníků. Téměř všichni vedoucí designéři, kteří byli podřízeni přímo Ivovi, odešli, mnozí z nich nastoupili do Iveho designérské firmy LoveFrom, která ještě před dvěma lety spolupracovala s Applem.

Tým designérů Applu má za úkol navrhovat vzhled zařízení a softwaru a vyvíjet nové funkce a rozhraní. K této činnosti patří i takové drobnosti, jako zvuk vyzvánění a upozornění u přístrojů iPhone. Skupina byla důležitá při vytváření dvou posledních kategorií produktů, Apple Watch a Vision Pro. Za designem hodinek stojí Ive, který se podílel také na vývoji přístrojů iMac, iPod a iPhone. Vývoj Vision Pro, což je souprava pro smíšenou realitu, začal v době jeho působení.

Ještě dražší Apple Vision Pro. Revoluční brýle s virtuální realitou nabízí lidé za přemrštěné ceny Zprávy z firem Mánie kolem brýlí Vision Pro nebere konce. Sociální sítě zaplavují fotografie a videa s lidmi, kteří je nosí při večeři v restauraci, v posilovně, či na koncertech. A nejen na „sockách“ je nový produkt od společnosti Apple populární. Agentura Bloomberg uvedla, že se brýle prodávají ve velkém i přes neoficiální obchody. Mnohdy za přemrštěnou cenu. fry, ČTK Přečíst článek