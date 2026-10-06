Trh s uměním se zatřese. Do aukcí míří plátna za 600 milionů dolarů
Do aukce se na podzim dostanou díla od Pabla Picassa, Vincenta Van Gogha i Paula Cézanna. Během dvou dní se na dvou aukcích protočí stamiliony dolarů a nejspíš padne hned několik zajímavých rekordů.
Globální trh s uměním se po letech stagnace i propadů vrátil vloni k růstu. A ačkoli se aktuální aukční výsledky nemohou rovnat těm z poloviny minulé dekády, na trhu není nouze o zajímavé příležitosti. To ostatně potvrdí také polovina listopadu, kdy se v aukčních síních Sotheby’s a Christie’s uskuteční dvojice mimořádně zajímavých aukcí, na nichž budou hledat nové majitele díla v hodnotě přesahující 600 milionů dolarů.
První napjatě očekávanou aukci nabídne síň Christie’s 17. listopadu pod názvem Heroes & Lovers: Property of a Distinguished Collector. Do aukce zamíří díla v souhrnné očekávané hodnotě přesahující 100 milionů dolarů a zájemci se mohou těšit na díla Pabla Picassa, Edouarda Maneta či holandského starého mistra Cornelise van Haarlema.
„Napříč tématy vášně, udatnosti, mytologie, oddanosti a lidské figury tato díla odhalují, jak se umělci oddělení staletími vraceli k týmž nadčasovým otázkám krásy, moci a lásky. Společně nabízejí podmanivý průzkum nadčasového dialogu, který propojuje velké autory dějin umění,“ uvádí Paige Kestenman, odbornice na impresionismus a moderní umění síně Christie’s.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
Jeff Koons prodává Picassa
Ačkoli sama aukční síň jméno onoho „významného soukromého sběratele“ neprozradila, The New York Times uvedly, že se jedná o Jeffa Koonse, tedy nejdražšího žijícího umělce a vlastníka významné soukromé sbírky, kterou buduje od sedmdesátých let.
Nejvýznamnější položkou podle Christie’s bude Picassův obraz Le Baiser z roku 1969, jehož odhadní cena činí 40 milionů dolarů.
„Jedná se o symbolické vyjádření umělcova zkoumání mileneckých vztahů v posledním desetiletí jeho života, kdy jeho vyobrazení propletených párů jako by stíralo hranici mezi vášní a násilím,“ popisuje obraz Zachary Small z NY Times. Podle něj přitom právě toto téma zachycoval i samotný Koons. Podle zdrojů NY Times pak Koons prodává část své sbírky, aby získal prostředky na vlastní projekty.
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Půlmiliardová sbírka jde na trh
O pouhý den později, tedy 18. listopadu, se pak v londýnské Sotheby’s uskuteční pravděpodobně nejočekávanější aukce nejen letošního roku, ale dost možná i této dekády. Na trh se totiž dostává část sbírky Blaquier-Arrieta, která je považována za jednu z nejlepších soukromých sbírek na světě a podle šéfky Sotheby’s Europe Heleny Newman jde o jednu z nejcennějších sbírek, které kdy šly do aukce.
Do aukce míří kolekce 12 obrazů, které nebyly dlouho k vidění a mezi nimiž jsou díla Vincenta van Gogha, Paula Cézanna a Clauda Moneta. Podle odhadů aukční síně by mohla celková suma za prodaná díla být kolem 450 milionů dolarů (bez aukční přirážky).
Pravděpodobně nejočekávanější bude prodej Van Goghova obrazu Kvetoucí kaštany (Chataigniers en fleurs), jehož hodnota se odhaduje na zhruba 180 milionů dolarů. „Jedná se o Van Goghovo mistrovské dílo, které namaloval na konci svého života v Auvers-sur-Oise, těsně poté, co byl propuštěn z psychiatrické léčebny v Saint-Rémy-de-Provence,“ prozradila agentuře Reuters Helena Newman ze Sotheby’s Europe.
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Aukční rekordy
Ale i další díla vzbuzují u sběratelů umění velká očekávání. Například Cézannův „Arlekýn“ patří do vzácné série maleb harlekýnů vytvořených v letech 1888 až 1890. Dílo, které veřejnost neviděla od roku 1875, se má podle odhadů prodat asi za 120 milionů dolarů.
„Tři zbývající verze Arlekýna jsou nyní v muzejních sbírkách, takže toto je jediný exemplář, který zůstal v soukromých rukou,“ vysvětlila šéfka aukční síně s tím, že právě to může hnát cenu obrazu hodně vysoko a mohl by i padnout Cézannův aukční rekord, který aktuálně činí 137,8 milionu dolarů. Toto dílo podle ní navíc připravilo půdu pro umělce, jako byl Picasso, kteří se tématu harlekýna věnovali i hluboko ve 20. století.
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VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.