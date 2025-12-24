Skvělý rok. Stát za prodej zabaveného a zděděného majetku inkasoval rekordní sumu
Areál Pražských služeb, sbírku pivních etiket a podtácků, luxusní pera i mnoho dalších věcí letos prodal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Rok 2025 byl pro úřad úspěšný, jeho příjmy činí více než čtyři miliardy korun, uvedla mluvčí Michaela Tesařová. Jedná se podle ní o historicky nejlepší výsledek.
Úřad, který spadá pod ministerstvo financí, nabízí k prodeji nemovitosti a nejrůznější věci, které státu připadly z pozůstalosti nebo trestné činnosti. Hledá také nové majitele pro získaná zvířata a zajišťuje pronájem nebo prodej vybraného státního majetku.
„Rok 2025 je pro ÚZSVM z hlediska příjmů velmi úspěšný, neboť činí více než čtyři miliardy korun. Jedná se tak o historicky nejlepší výsledek,“ uvedla mluvčí úřadu Michaela Tesařová. Letos se podle ní uskutečnily jedny z nejvýznamnějších prodejů v historii úřadu. Zmínila například prodej areálu Pražských služeb hlavnímu městu za 761,2 milionu korun či elektronickou aukci pražského domu U Hybernů, která vynesla 447 milionů korun.
Významný byl i prodej bývalé budovy Ústavu pro studium totalitních režimů v Siwiecově ulici na pražském Žižkově. Aukce vynesla podle Tesařové po 243 příhozech 387 milionů korun. „V říjnu letošního roku skončila úspěšně také elektronická aukce Paláce Broadway, která se díky své ceně 878 milionů korun řadí na první místo co do úspěšnosti prodejů. Částka by se do příjmů ÚZSVM měla promítnout v příštím roce,“ uvedla.
Nejprodávanější byly řopíky
Tradičně byl podle Tesařové velký zájem o řopíky. Nového majitele má například řopík v Miloticích nad Opavou či ve Velkých Heralticích. Pěchotní srub pak získala obec Česká Čermná.
ÚZSVM letos prodal například mandl, který koupila dcera pro svou matku, aby jí připomněla pracovní léta, uvedla Tesařová. Zmínila i prodej 18 luxusních per značky Montblanc z limitovaných edic inspirovaných významnými osobnostmi, jako jsou Albert Einstein, Alfred Hitchcock, Franz Kafka či John F. Kennedy. Celková kupní cena dosáhla téměř jednoho a půl milionu korun.
„Zajímavá byla například také aukce automobilu Mercedes-Benz, vznětového motoru či sbírky pivních etiket a podtácků. Velký zájem byl o autogramy slavných osobností, investiční slitky, rybník nebo například o žigulíka,“ uvedla Tesařová.
Obce získávají majetek bezplatně
Nepotřebný státní majetek ÚZSVM také bezúplatně převádí na státní instituce či kraje a obce. Letos tak úřad zdarma převedl téměř 4000 nemovitostí v hodnotě přes 320 milionů korun, uvedla Tesařová. Jedná se například o objekt pro chov vyder pro obci Pavlov na Havlíčkobrodsku, Horní Maršov získal hrobku šlechtického rodu Aichelburgů. Národní památkový ústav získal 14 křišťálových lustrů, které ozdobí prostory státního zámku Zákupy, a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zdarma obdržela budovu pro sídlo Správy CHKO Soutok v Břeclavi.
Úřad letos převzal zatím 333 zvířat, nejvíce bylo psů a koček. Nový domov našel díky spolupráci s útulky a záchrannými stanicemi a zejména prostřednictvím svých sociálních sítí pro 259 zvířat.
