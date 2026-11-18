Slovenská slivovice z Myjavské pálenice se stala absolutním vítězem soutěže destilátů Czech Noble Spirits Competition 2026
Do letošního ročníku největší mezinárodní soutěže zaměřené na destiláty a likéry v České republice se zapojili výrobci ze 16 zemí světa. Podle organizátorů byla konkurence opět silnější než v předchozích letech a vzorky se utkaly o prvenství v jednotlivých kategoriích i o hlavní cenu večera.
Titul absolutního vítěze 6. ročníku mezinárodní soutěže destilátů a likérů Czech Noble Spirits Competition získala Myjavská pálenice se svou Slivovicí Premium Blend 2023. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo 5. listopadu 2026 v prostorách pražského Strahovského kláštera za účasti výrobců, odborníků i diplomatů. O průběhu večera a plánech do budoucna newstream.cz informoval organizátor Martin Krupička.
Hlavním hostem galavečera byl pověřený velvyslanec USA Nicholas A. Merrik, který se podílel na předávání klíčových ocenění. Z rukou diplomatů a pořadatelů si ceny převzali zástupci těchto úspěšných značek:
Absolutní vítěz: Myjavská pálenice – Slivovice Premium Blend 2023 (51,5 %)
Nejlepší český vzorek: Skanzen Modrá – Meruňkovice
Nejlepší whisky: Templeton Rye 10y (52 %) (USA)
Součástí ceremoniálu bylo také předání tradiční umělecké karafy od společnosti EVPAS, která je každoročně určena pro absolutního vítěze předchozího ročníku. Letos ji převzali zástupci vinařství a palírny Chateau Selešťany za svůj loňský triumf s destilátem Čerešňovice 52 %.
Organizátoři během večera představili také hlavní novinku pro nadcházející ročník. V listopadu 2027 uspořádají v pražském paláci Žofín společenský ples ve vídeňském stylu. Akce vzniká ve spolupráci s Československým ústavem zahraničním, nejstarším diplomatickým klubem u nás, který si v roce 2028 připomene 100 let od svého založení.
„V Praze tak vzniká unikátní společenský projekt, který propojí diplomatický ples s prvky mezinárodního obchodu, prezentací českých produktů a vyhodnocením toho nejlepšího, co Česká republika nabízí,“ uvedl k připravované akci Martin Krupička.
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VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
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Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
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