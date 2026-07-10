Česká pizza boduje v Evropě. Prestižní průvodce vybral čtyři pražské podniky
Praha se dostává na evropskou pizza mapu. Prestižní průvodce 50 Top Pizza letos ocenil čtyři místní podniky, od zavedené Pizza Nuova po mladou dejvickou Diskotéku, která se do výběru dostala během prvního roku provozu.
Pražská pizza scéna se znovu prosadila v jednom z nejznámějších mezinárodních gastronomických průvodců. V hlavním pořadí 50 Top Pizza Europa 2026 obsadila Pizza Nuova třicáté místo a zároveň získala ocenění pro nejlepší pizzerii v České republice. Další tři tuzemské podniky zařadili kurátoři do navazujícího výběru Excellent Pizzerias. Česko v něm zastupují pražské pizzerie Da Pietro, Sasy The Original a Diskotéka Pizza.
Všechny čtyři české adresy se nacházejí v Praze, jejich koncepty se ale liší. Pizza Nuova patří k zavedeným podnikům a dlouhodobě staví na neapolském stylu. Členem asociace Associazione Verace Pizza Napoletana je už od roku 2006 a v evropském pořadí se objevuje opakovaně.
Nadýchané, a přitom vypečené okraje, čerstvá rajčatová omáčka a roztékající se mozzarella s čerstvou bazalkou. Tak by měla vypadat pravá nefalšovaná neapolská pizza. A přesně takovou dělají v pražské Pizza Nuova.
Poznávejte chutě světa: Zakousněte se do pravé pizzy z Neapole
Enjoy
Nadýchané, a přitom vypečené okraje, čerstvá rajčatová omáčka a roztékající se mozzarella s čerstvou bazalkou. Tak by měla vypadat pravá nefalšovaná neapolská pizza. A přesně takovou dělají v pražské Pizza Nuova.
Od zavedené klasiky k novým adresám
Da Pietro, které původně vzniklo v Plzni, otevřelo pražskou pobočku na Vinohradech v roce 2024. Průvodce vyzdvihuje především práci zakladatele Petra Soukala s italskými surovinami a přímými vztahy s jejich dodavateli.
Sasy The Original působí v centru Prahy a sází na tradiční neapolskou pizzu, převážně italské suroviny a jednoduché menu. Podle hodnocení průvodce patří k silným položkám například Margherita nebo neapolský calzone.
Nejmladším podnikem ve čtveřici je Diskotéka Pizza v Dejvicích. Otevřela v září 2025, a do evropského výběru se tak dostala během prvního roku provozu. Kurátoři si u ní všimli nejen kvality pizzy, ale také neobvyklého konceptu. Dominantou restaurace je stříbrná kulovitá pec připomínající disko kouli. Podnik zároveň pořádá hudební večery s dýdžeji a kombinuje pizzerii s neformálním společenským prostorem.
Kváskové těsto a neapolský šéfkuchař
Za Diskotékou stojí Vladislav Bogdanov, který provozuje také sousední pekárnu La Forme Bakery, a Tigran Avakyan. Kuchyni vede rodák z Neapole Giuseppe Della Rocca.
Základem zdejší pizzy je kváskové těsto. Podnik se drží neapolského stylu, zároveň se ale nesnaží být kopií tradiční italské trattorie. Vedle výrazného interiéru pracuje s naturálními víny a sezonními změnami jídelního lístku. „Sezónnost je pro mě klíčová. Menu se vyvíjí spolu s ročním obdobím a hosté si mohou při každé návštěvě odnést trochu jiný zážitek,“ říká Della Rocca.
Burrata se salmorejem a pizza z Amalfi
Aktuální letní nabídka Diskotéky sahá i za hranice samotné Itálie. Mezi předkrmy se objevila burrata se salmorejem, tedy hustou studenou andaluskou polévkou z rajčat, česneku a olivového oleje. Doplnilo ji vitello tonnato a větší nabídka sýrů a uzenin.
Nové pizzy čerpají inspiraci především ze Středomoří. Estate Verde kombinuje bazalkové pesto, uzenou mozzarellu a červená i žlutá rajčata piennolo z okolí Vesuvu.
Amalfi staví na ančovičkách ze stejnojmenného pobřeží, žlutých rajčatech datterino a mozzarelle. Mediterranea přidává k tuňákovi, olivám a černému pepři citronovou majonézu a estragonový olej.
Tradičnější polohu zastupuje Capricciosa se šunkou, žampiony, artyčoky a černými olivami. Bresaola Glow vzniká na bílém základu s rukolou, sušeným hovězím a pecorinem.
Pražská barová scéna slaví průlom. Alma se v premiérovém evropském žebříčku 50 Best Bars Europe umístila na 25. místě a získala označení nejlepší bar v Česku. V prestižním výběru bodovala i pražská Forbína, která skončila osmatřicátá.
Praha už není jen město piva. Dva její bary patří mezi evropskou špičku
Enjoy
Pražská barová scéna slaví průlom. Alma se v premiérovém evropském žebříčku 50 Best Bars Europe umístila na 25. místě a získala označení nejlepší bar v Česku. V prestižním výběru bodovala i pražská Forbína, která skončila osmatřicátá.
Česká hospoda už dávno není jen stůl, půllitr a otázka „ještě jedno?“. Mladší generace podle Adama Matušky pije méně, ale vybírá si pečlivěji: chce atmosféru, svobodu, dobré jídlo, design i zážitek. V rozhovoru mluví o tom, proč v Automatu Matuška zrušili klasickou obsluhu, jak se proměňuje vztah Čechů k pivu a proč budoucnost gastronomie nevidí v objemu, ale v kvalitě.
Pivovarník Matuška: Hospoda se mění. Méně štamgastů, víc atmosféry a kvalitního piva
Enjoy
Česká hospoda už dávno není jen stůl, půllitr a otázka „ještě jedno?“. Mladší generace podle Adama Matušky pije méně, ale vybírá si pečlivěji: chce atmosféru, svobodu, dobré jídlo, design i zážitek. V rozhovoru mluví o tom, proč v Automatu Matuška zrušili klasickou obsluhu, jak se proměňuje vztah Čechů k pivu a proč budoucnost gastronomie nevidí v objemu, ale v kvalitě.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.