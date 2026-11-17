Praha má nový výtvarný magnet. Petr Sís na 6300 dlaždicích vypráví české dějiny
Pražská Kampa má nový výtvarný magnet. Na náplavce naproti Střeleckému ostrovu byla odhalena mozaika Petra Síse, která na 70 metrech připomíná české dějiny od roku 1918 do pádu komunismu. Sametový most tvoří 6300 ručně malovaných dlaždic a nechybějí na něm Masaryk, Havel, rok 1968 ani Lennonova zeď.
Pražská Kampa získala nové výrazné výtvarné dílo. Na zdi poblíž Michnovského letohrádku, naproti Střeleckému ostrovu, byla slavnostně odhalena mozaika Sametový most od ilustrátora a výtvarníka Petra Síse. Dílo měří přibližně 70 metrů na délku, 3,4 metru na výšku a vzniklo z 6300 ručně malovaných dlaždic.
Sís na obloucích mostu zachytil významné okamžiky moderních českých dějin mezi lety 1918 a 1989. Vedle prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a prvního porevolučního prezidenta Václava Havla se na mozaice objevují také první republika, Mnichov, Wintonovy vlaky, události roku 1968, pionýři, barevný bigbeat nebo Lennonova zeď. Autor při tvorbě využil i motivy ze svých dětských knih.
Od dětských knih k monumentální mozaice
Petr Sís patří k nejúspěšnějším současným českým ilustrátorům. Je autorem tří desítek dětských knih a přibližně 60 dalších knih pro děti a mládež ilustroval. Vedle knižní tvorby se věnuje také animovaným filmům, mozaikám a tapisériím. Většinu života strávil v New Yorku, předtím žil do 33 let v Praze.
Za svou tvorbu získal mimo jiné mezinárodní Cenu Hanse Christiana Andersena, která patří k nejvýznamnějším oceněním v oblasti dětské literatury. V roce 2023 mu prezident Petr Pavel udělil medaili Za zásluhy.
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Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.