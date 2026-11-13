Padesát tisíc eur za módní vizi. Zalando hledá nové talenty v Miláně
Odvážné nápady, nové kolekce a šance prorazit na mezinárodní scéně. Zalando přesouvá své ocenění Visionary Award do Milána, kde spojí síly s kulturní nadací Fondazione Sozzani. Vítěz ročníku 2027 získá 50 tisíc eur, odborný mentoring a podporu při propagaci své tvorby. Návrháři se mohou hlásit do 4. prosince.
Po čtyřech ročnících pořádaných ve spolupráci s Copenhagen Fashion Week mění Zalando Visionary Award působiště. V roce 2027 se bude ocenění udělovat v Miláně a jeho hostitelem se stane Fondazione Sozzani, kulturní instituce zaměřená na módu, fotografii a design. Podle zprávy Zalanda má nové partnerství nastupující generaci návrhářů nabídnout více prostoru pro rozvoj i prezentaci jejich práce.
Nestačí jen navrhnout hezkou kolekci
Ocenění se zaměřuje na začínající módní tvůrce a značky, které chtějí do svého oboru přinést nové nápady a pozitivní změny. Uchazeči musí ukázat, jak jejich tvorba přispívá k rozvoji alespoň jedné ze tří oblastí. Designu, inovací nebo společenského dopadu. Přihlášky do ročníku 2027 jsou otevřené od 5. listopadu do 4. prosince 2026.
„Prostřednictvím Zalando Visionary Award podporujeme nastupující generaci módních tvůrců a dáváme prostor značkám, které přicházejí s novými nápady a chtějí měnit podobu módního průmyslu,“ říká Sara Spännar, viceprezidentka pro značku a kreativní strategii v Zalandu. Vítěz získá finanční odměnu 50 tisíc eur, mentoring pod vedením odborníků z módního průmyslu a podporu v oblasti komunikace. Ta mu má pomoci tvorbu dále rozvinout a představit širšímu publiku.
Z odvážného nápadu ke skutečné kolekci
Přesun do Milána propojí ocenění s prostředím, v němž se potkávají návrhářská tvorba, řemeslo a výroba. Fondazione Sozzani do spolupráce přináší zkušenosti s výstavami, publikacemi i podporou nových talentů. „Chceme začínajícím návrhářům poskytnout praktickou podporu, díky níž budou moci proměnit odvážné nápady ve skutečné kolekce a získat větší mezinárodní pozornost,“ vysvětluje Eloisa Siclari, generální ředitelka Zalanda pro jižní Evropu.
Kreativní ředitelka nadace Sara Sozzani Maino zdůrazňuje také odvahu měnit zavedené představy o módě. „Budoucnost módy patří těm, kteří se odváží zpochybnit zavedené pořádky, přicházet s novými pohledy a využít kreativitu jako nástroj pozitivní změny,“ říká. Hostitelství ocenění podle ní představuje příležitost podpořit smysluplnou kreativitu, inovace a odpovědnější i inkluzivnější budoucnost odvětví.
O vítězi rozhodnou osobnosti módy
V mezinárodní porotě pro rok 2027 zasedne bývalá šéfredaktorka německého Vogue Christiane Arp, kreativní ředitel Edward Buchanan a módní redaktorka spolupracující s britským Vogue Jeanie Annan-Lewin. Doplní je módní publicista a kritik Angelo Flaccavento, Sara Spännar a Sara Sozzani Maino. Posoudí tvorbu uchazečů, kteří se chtějí prosadit nejen vlastní estetikou, ale také přístupem k budoucnosti módy.