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newstream.cz Enjoy OBRAZEM: Petřínská lanovka je zpátky. Dva roky čekání, nové vozy a jízdenka za stovku

OBRAZEM: Petřínská lanovka je zpátky. Dva roky čekání, nové vozy a jízdenka za stovku

OBRAZEM: Petřínská lanovka je zpátky. Dva roky čekání, nové vozy a jízdenka za stovku
ČTK
ČTK
ČTK
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Dva roky stála. Teď znovu vozí Pražany i turisty na Petřín. Lanovka vyjela v úterý ráno s novými prosklenými kabinami, větší kapacitou a také dražším jízdným. Jedna cesta nově stojí 100 korun, přes PID Lítačku o desetikorunu méně. Pro držitele dlouhodobých časových kuponů PID je nadále bez doplatku. První cestující si návrat oblíbené atrakce nenechali ujít, očekávané dlouhé fronty se ale nekonaly.

Petřínská lanovka se v úterý 22. září po dvouleté rekonstrukci vrátila do provozu. Před sedmou hodinou ranní čekalo u dolní stanice na Újezdu asi dvacet lidí. První nové vozy vyjely v 07:00 a postupně se zaplnily několika desítkami cestujících. Ti si fotografovali kabiny, jejich interiér i jízdenky, někteří první cestu natáčeli na sociální sítě.

„Jsem rád, že lanovka je zase v provozu, a moc se mi to líbilo,“ řekl jeden z prvních cestujících. Další ocenili vzhled nových vozů.

11 fotografií v galerii

Nové panoramatické kabiny

Dopravní podnik původně počítal s výraznějším náporem. Zájem cestujících však byl po ranním zahájení provozu spíše mírný.

„Předpokládali jsme, že budou velmi dlouhé fronty, ale nakonec tím, že ta lanovka jezdí od 07:00 od rána do 22:15 do večera, tak možností jízd je velké množství, takže si to lidé pravděpodobně rozloží,“ uvedl mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šabík.

Lanovka zatím jezdí přibližně v desetiminutových intervalech. Pokud se začnou tvořit dlouhé fronty, podnik je připraven intervaly zkrátit.

restaurant Nebozízek v zimím hávu, foto z roku 2019

Boj o Nebozízek. Majitel restaurace na Petříně se bude soudit s Prahou

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Hlavním městem vlastněná firma Trade Centre Praha (TCP) vypověděla nájem restauraci Nebozízek, která se nachází na Petříně u stejnojmenné zastávky lanové dráhy. Podala také trestní oznámení kvůli stavebním úpravám na objektu. Uvedl to mluvčí TCP Ondřej Šrámek. Podle provozovatele restaurace Luďka Láryše musel podnik zavřít kvůli rekonstrukci lanové dráhy a TCP odmítla žádost o slevu na nájemném, výpovědi se bude právně bránit. Úpravy podle něj byly údržbové.

ČTK

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Za jednu jízdu stovku. Pro držitele kuponů bez doplatku

S návratem lanovky přichází i nové jízdné. Jednorázová jízdenka zdražila z původních 60 na 100 korun. Při nákupu v aplikaci PID Lítačka stojí 90 korun.

Držitelé dlouhodobých časových kuponů PID mohou lanovku nadále využívat bez doplatku. Beze změny zůstává také platnost 24hodinových a 72hodinových jízdenek. Zdarma cestují děti do 15 let a senioři od 65 let.

Zkušební provoz potrvá téměř rok

Lanovka je zatím ve zkušebním provozu, který má trvat do srpna 2027. V každém voze proto bude přítomen pracovník dopravního podniku, takzvaný lanovkář. Do běžného řízení nezasahuje, při mimořádné situaci ale může koordinovat postup s velínem v horní stanici.

Rekonstrukce byla nutná především kvůli špatnému stavu petřínského svahu. Na konci životnosti byly také původní vozy. Nové kabiny vyrobila za 137,7 milionu korun rakousko-švýcarská skupina Doppelmayr/Garaventa podle návrhu českého studia Anna Marešová designers. Jsou více prosklené, nabízejí lepší výhled na Prahu a každá pojme až 120 lidí místo dosavadních 100.

Lanovka spojuje Újezd přes Nebozízek s vrcholem Petřína. Je součástí pražské MHD a na kopec vozí turisty, studenty i místní už od roku 1891.

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Psí obojky za cenu ojetého auta. Plyšoví tuleni za desítky tisíc. A celkem téměř 25 milionů korun za věci, které patřily Brigitte Bardotové. Pařížská aukce ukázala, že i obyčejné předměty filmové legendy mají pro sběratele mimořádnou cenu. Dražba vynesla téměř dvacetinásobek původního odhadu a prodalo se všech 285 nabízených položek.

vku, ČTK

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VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB 

Lepší život jako téma čísla

Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.

Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.

V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.

Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.

A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.

Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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