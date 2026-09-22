Dva psí obojky za 230 tisíc. Věci Brigitte Bardotové vynesly skoro 25 milionů
Psí obojky za cenu ojetého auta. Plyšoví tuleni za desítky tisíc. A celkem téměř 25 milionů korun za věci, které patřily Brigitte Bardotové. Pařížská aukce ukázala, že i obyčejné předměty filmové legendy mají pro sběratele mimořádnou cenu. Dražba vynesla téměř dvacetinásobek původního odhadu a prodalo se všech 285 nabízených položek.
Slaměné klobouky, brýle, noční košile, boty, šperky, kytary i nábytek. V pařížské aukční síni Millon se v pondělí 21. září dražily osobní věci francouzské herečky Brigitte Bardotové, která zemřela loni v prosinci ve věku 91 let. Devítihodinová aukce přinesla 953 531 eur včetně poplatků, tedy v přepočtu téměř 25 milionů korun. Předběžný odhad přitom činil zhruba 50 tisíc eur.
„Brigitte Bardotová se opět ukázala jako pozoruhodná alchymistka: proměnila předměty s celkovým odhadem kolem 50 tisíc eur na téměř jeden milion eur, včetně poplatků,“ řekl agentuře AFP šéf aukční síně Alexandre Millon.
Obojky za stovky tisíc, plyšáci za desetitisíce
Rozdíl mezi odhadem a konečnou cenou byl u některých předmětů mimořádný. Dva psí obojky, u nichž aukční síň počítala s cenou 30 eur, získal zájemce z Ruska za 9 400 eur, tedy zhruba 230 tisíc korun. Trojice plyšových tuleňů, rovněž odhadovaná na 30 eur, se prodala za téměř 2 200 eur.
Zájem nevzbudily jen samotné příhozy. V pěti dnech před aukcí si vystavené předměty přišlo prohlédnout přibližně 15 tisíc lidí a do dražby se zaregistrovaly zhruba tři tisíce zájemců z Francie i zahraničí. Kupce nakonec našla každá z 285 položek.
Peníze pro nadaci i jediného syna
Peníze z prodeje mají připadnout Nadaci Brigitte Bardotové, která se věnuje ochraně zvířat, a Nicolasi-Jacquesi Charrierovi, jedinému synovi zesnulé herečky.
Bardotová se proslavila jako filmová hvězda a sexsymbol své doby. Před kamerou se objevila v téměř pěti desítkách snímků, hereckou kariéru ale ukončila už v 39 letech. Následující desetiletí věnovala především ochraně zvířat. Právě její vztah ke zvířatům připomněly i jedny z nejpřekvapivějších výsledků pondělní aukce: draze prodané psí obojky a plyšoví tuleni.
Dvacet let nosil kopačky Nike. Teď fotbalista Kylian Mbappé mění značku. Pomůže švýcarské společnosti On proniknout na fotbalový trávník. Sedmadvacetiletý francouzský útočník nebude jen tváří reklam. Získává také majetkový podíl a zapojí se do vývoje kopaček. První modely mají dorazit na trh příští rok. „Bylo načase udělat změnu,“ cituje Mbappého server CNBC.
Mbappé vysvětlil rozchod s Nike: Bylo načase udělat změnu
Enjoy
Dvacet let nosil kopačky Nike. Teď fotbalista Kylian Mbappé mění značku. Pomůže švýcarské společnosti On proniknout na fotbalový trávník. Sedmadvacetiletý francouzský útočník nebude jen tváří reklam. Získává také majetkový podíl a zapojí se do vývoje kopaček. První modely mají dorazit na trh příští rok. „Bylo načase udělat změnu,“ cituje Mbappého server CNBC.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.