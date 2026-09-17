Odložte mobil a běžte mezi lidi. Český Joinly vznikl díky náhodnému setkání na jachtě
Může aplikace pomoci lidem odložit telefon a skutečně se potkat? Vývojář John Walter a pilot Jan Janík jdou touto cestou prostřednictvím českého projektu Joinly. Platforma propojuje hledání lidí s organizací akcí a nyní oslovuje první pořadatele běžeckých skupin, deskovkových večerů nebo společného hraní.
Nápad na aplikaci Joinly vznikl krátce po pandemii covidu-19 při setkání Johna Waltera a Jana Janíka na jachtě u Gibraltaru. Walter, který vede vývojářskou společnost SWEHQ a hraje na bicí, chtěl založit amatérskou kapelu. Janík, pilot se zkušenostmi s řízením firem, zase hledal způsob, jak se během cest potkávat s kolegy.
Oba věděli, co by chtěli podniknout, ale chyběli jim lidé, s nimiž by mohli svůj plán uskutečnit. Jejich setkání jim zároveň ukázalo, že společný zájem může snadno propojit dva do té doby neznámé lidi.
Z této zkušenosti postupně vzniklo Joinly. K projektu se jako třetí spolumajitel přidal Petr Koucký, který vede vývoj aplikace. "Chceme, aby se lidé častěji potkávali osobně a aby tak bylo na světě více lásky. Tahle vize může začít nenápadně. Po společném běhu zůstaneš na kávu nebo se z jednoho herního večera stane pravidelný sraz. Joinly má usnadnit první krok. Přátelství už vzniká mezi lidmi," říkají k projektu jeho tvůrci.
Od hledání lidí až po společné výdaje
Ke svolání známé party obvykle stačí skupinový chat. Pokud ale někdo hledá nové spoluhráče, běžce, muzikanty nebo účastníky jiné společné aktivity, potřebuje pozvání dostat i mimo svůj dosavadní okruh kontaktů. Poté musí vyřešit termín, potvrzení účasti, komunikaci i další praktické podrobnosti.
Joinly proto propojuje objevování veřejných aktivit s organizací veřejných i soukromých akcí. U každého setkání soustřeďuje komunikaci, seznam potvrzených účastníků, hlasování o několika možných termínech i evidenci společných výdajů.
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Právě spojení hledání lidí s následnou organizací akce má být hlavní předností platformy. Organizátor může pozvánku sdílet prostřednictvím odkazu. Pozvaní se následně mohou přihlásit a potvrdit účast také přes web, aniž by si museli instalovat mobilní aplikaci.
„Joinly vzniklo z obyčejné potřeby mít s kým něco podniknout. Chceme lidem usnadnit první krok k tomu, aby odložili telefon a skutečně se potkali,“ říká k projektu John Walter, spoluzakladatel Joinly.
Joinly zatím potřebuje naplnit nabídku akcí
Projekt je nyní ve fázi budování uživatelské základny a rozšiřování nabídky aktivit. Prostřednictvím iniciativy První vlna Joinly proto oslovuje lidi, kteří už pravidelně svolávají ostatní nebo chtějí uspořádat svou první otevřenou akci.
Může jít například o běžeckou skupinu, deskovkový večer, amatérskou kapelu, společný výlet nebo jinou aktivitu. Organizátoři si mohou aplikaci stáhnout a akci rovnou založit, případně představit svůj nápad prostřednictvím kontaktu na webu projektu. „Nápad na vytvoření projektu a následně aplikace vznikl v době, kdy jsme se s Johnem plavili na jachtě u Gibraltaru. Já mám zkušenosti s vedením firem i vývojem a John má technické i manažerské dovednosti. Dali jsme tím pádem hlavy dohromady a vzniklo tak Joinly,“ vypráví druhý zakladatel projektu Jan Janík.
Pro Joinly je zásadní, zda se mu podaří překonat problém komunitních platforem. Bez dostatečného množství akcí nepřijdou uživatelé a bez uživatelů mají organizátoři menší motivaci nové aktivity vypisovat. První vlna má pomoci tento kruh prolomit.
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Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Ambicí je více osobních setkání
Projekt financují John Walter, Jan Janík a Petr Koucký z vlastních prostředků. Aplikace je dostupná zdarma pro operační systémy iOS a Android. Pokud je některá z pořádaných aktivit placená, její cenu stanovuje organizátor.
Z jednoho setkání u Gibraltaru tak vznikla česká aplikace. Zda dokáže přivést více lidí od telefonů ke společným zážitkům, nyní prověří první organizátoři a jejich akce.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.