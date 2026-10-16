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newstream.cz Enjoy Kotníkové boty dámské, nebo tenisky? Co obout na podzimní procházky

Kotníkové boty dámské, nebo tenisky? Co obout na podzimní procházky

Kotníkové boty dámské, nebo tenisky? Co obout na podzimní procházky
ČTK Protext
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Podzimní příroda přímo vybízí k dlouhým procházkám barevným listím a čerstvým vzduchem. Určitě však znáš ten moment, kdy stojíš před botníkem a váháš, po kterém páru obuvi dnes sáhnout. Zda zvolit raději městskou ležérnost, nebo vsadit na spolehlivou ochranu před chladem, závisí na mnoha faktorech. Vhodný výběr ti totiž zajistí pohodlí i stylový vzhled po celý den.

Jaké výhody nabízejí kotníkové boty dámské pro sychravé podzimní dny?

Když se venkovní teplota začne přibližovat k nule, potřebuješ obuv, která ochrání tvá chodidla před chladným větrem i vlhkostí. Velmi oblíbenou volbou jsou kotníkové boty dámské protože skvěle fixují kotník a zabraňují pronikání chladu do nohavic. Stabilní konstrukce a silnější podrážka vytvářejí skvělou izolační vrstvu mezi chodidlem a studenou zemí. Navíc se tento typ obuvi hodí jak do městského prostředí, tak i na procházky po parkových pěšinách. Při nepříznivém počasí oceníš také kvalitní materiály, které snadno odolají nečekaným přeháňkám. S tímto kouskem budeš mít jistotu, že tě žádné podzimní plískanice nezaskočí.

Kdy jsou pro tebe vhodnější lehké tenisky a kdy raději zvolit kotníkovou obuv?

Během slunečných a suchých podzimních dnů oceníš především lehkost a maximální flexibilitu pohybu. Pokud plánuješ rychlé pochůzky nebo delší chodící trasy po asfaltu, vyplatí se navštívit kategorii https://modivo.cz/c/damske/obuv/sneakersy a vybrat si odpovídající model. Sportovně laděné kousky od značky DC Shoes, které snadno najdeš v nabídce internetového obchodu MODIVO, nabízejí neuvěřitelné pohodlí pro celodenní nošení. Naopak ve chvíli, kdy se objeví ranní mrazíky nebo spadané mokré listí, přichází čas vyměnit tenisky za uzavřenější obuv. Kotníkové modely ti poskytnou výrazně větší oporu na kluzkém povrchu a udrží nohy v teploučku.

Které modely dámských kotníkových bot ovládnou letošní podzimní trendy?

Letošní podzim přeje variabilitě a výrazným detailům, které rozzáří i ten nejjednodušší outfit. Velké popularitě se těší kultovní tenisky adidas campus dámské dostupné na eobuv.cz, které můžeš nosit během teplejších dnů. Pro chladnější odpoledne se naopak skvěle hodí stylové modely od značky Juicy Couture, které rovněž nabízí online obchod MODIVO. Tento výrazný design perfektně doplňují mohutné traktorkové podrážky, jež dodají každému kroku potřebný šmrnc. Důležitým prvkem jsou také hřejivé podšívky nebo jemné elastické vsadky pro snadné obouvání.

Jak správně kombinovat podzimní kotníkové boty s tvým šatníkem?

Výběr správné obuvi znatelně ovlivňuje celkový dojem z tvého každodenního outfitu. Vyšší modely bot skvěle vypadají s úzkými džínami zastrčenými dovnitř nebo s pletenými šaty a neprůhlednými punčochami. Pokud dáváš přednost lehčímu městskému stylu, můžeš snadno zkombinovat sportovní tenisky s dlouhým trenčkotem a elegantními kalhotami. Důležité je udržet vyváženou siluetu a zvolit barevné tóny, které ladí s podzimní přírodou. Správně zvolená obuv tak propojí praktičnost s elegancí bez zbytečných kompromisů.

Při rozhodování mezi kotníkovou obuví a teniskami vždy zohledni aktuální předpověď počasí a plánovanou trasu. Oba typy bot mají v šatníku své nezastupitelné místo a umožňují tvořit rozmanité módní kombinace. Během suchých dnů si užiješ volnost v teniskách, zatímco v chladném a deštivém počasí ti nejlepší službu prokáže uzavřená kotníková obuv. Měj v botníku připravené obě varianty a podzimní procházky si užiješ naplno v jakémkoliv počasí. Tvůj osobní komfort a pocit tepla by měly být vždy na prvním místě.

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VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB 

Lepší život jako téma čísla

Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.

Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.

V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.

Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.

A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.

Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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