Recenze: Klid a soukromí v přeplněné Antalyi. To je resort Bijal

Oblast turecké Antalye zrovna není synonymem prázdných pláží a dovolené plné soukromí. To se ale nyní snaží změnit resort Bijal. Majitelé už mají bohaté zkušenosti z Malediv.

Koncept

Resort Bijal otevřel v turecké Antalyi vedle města Sideteprve loni. Snaží se do této oblasti Turecké riviéry, která je známá spíše obrovskými nevzhlednými hotely o stovkách či tisících malých pokojíů, přinést něco úplně jiného. Resort nabízí pouze vily, což je v poslední době stále oblíbenější koncept u luxusních hotelů. Stejnou cestou šel třeba i v lednu otevřený Waldorf Astoria na soukromém seychelském ostrově Platte.

Na rozlehlém pozemku, kde se dříve nacházel akvapark pro sousední sesterský hotel Ali Bey s borovicovým lesem a vlastní pláží se nachází pouhých 19 vil. V nich ubytovaní hosté mají nepřetržitě k dispozici svého komorníka, se kterým jsou v kontaktu pomocí WhatsAppu. Jednou jsem ztratil klíč od pokoje, po textové zprávě komorník dorazil během minuty, pustil mě do mé vily a o čtvrt hodiny později mi přinesl nový klíč na pláž.

Za vznikem Bijalu stojí turecká miliardářka Esin Güral Argat, která již úspěšně provozuje resorty Joali a Joali Being na Maledivách. Architekti z Autoban Studio, kteří jsou podepsáni pod maledivskými resorty, stojí i za Bijalem. A je to znát. Designově je Bijal velmi povedený.

Hotel se snaží u hostů podporovat hravost. Tomu má napomáhat například fotoaparát Instax, který je hostům k dispozici během pobytu, hodiny keramiky či dětský klub.

Prostory

Společenské prostory hotelu se nacházejí ve dvou budovách. Clubhouse a beachhouse. V clubhousu se nachází hotelové lobby a tudy procházejí všichni přijíždějící hosté. Tedy téměř všichni. Ředitel resortu Uluç Ali Yenerler říká, že má i tajný vchod pro VIP hosty, kde jim dokáže zaručit absolutní soukromí. Bijal je rozhodně ideálním místem pro slavné hosty, kteří si nepřejí být rušeni. V budově clubhouse se nachází také spa a moderně zařízené fitness stroji značky Technogym.

Ačkoliv je během našeho pobytu resort téměř plný, moc hostů nikde nepotkáte. Hlavně soukromá, téměř vždy prázdná pláž, je v Antalyi něco nevídaného. Každý má svůj privátní bazén, takže moře je menší lákadlo, o společných bazénech ani nemluvě.

Na druhém konci resortu, tedy u pláže, se nachází beachhouse. Od clubhousu je to pěšky 10 až 15 minut, ale žádný strach. Stačí napsat komorníkovi a hodí vás v golfovém vozíku.Tady se pěšky nechodí. Před vilou jsou navíc k dispozici kola, pokud by někdo opravdu chtěl sportovat.

Clubhouse i beachhouse mají oba svoji restauraci i bar. Restaurace v clubhousu, kde se ráno servírují snídaně, nabízí více italskou kuchyni a jejím executive šéfkuchařem je michelinskou hvězdou ověnčený Theodor Falser. Beachhouse nabízí klasičtější pokrmy k obědu na pláži či u bazénu. Saláty, ryby, těstoviny či burgery.

Pokoje

V Bijalu jsou k dispozici jedno- až čtyřložnicové vily. My jsme vyzkoušeli dvouložnicovou vilu číslo 7, která se rozkládá na 367 metrech čtverečních. Z toho 243 metrů je soukromá zahrada s vlastním bazénem poskytující dokonalé soukromí, vnitřek vily má 124 metrů čtverečních, což by v Praze postačilo na dva průměrné byty.

Prostorný obývací pokoj nabízí velký gauč a mramorový konferenční stolek na kterém při příjezdu čekají sladkosti, ovoce a láhev šampaňského Moët&Chandon. Nechybí minibar, kávovar Nespresso či rychlovarná konvice Smeg.

Menší ložnice má dvě jednolůžka a svoji koupelnu se sprchou, vhodná je především pro děti. Hlavní ložnice je o něčem jiném. Prostorná ložnice s křesílky a konferenčním stolkem a přilehlá koupelna o velikosti městské garsonky. Prostorná sprcha, samostatně stojící vana, dvě umyvadla a prostor na líčení pro dámy s fénem a žehličkou na vlasy značky Dyson.

Verdikt

Exkluzivita a malý počet vil na velkém pozemku je vyvážena vyšší cenou. Ta se prakticky nikdy nedostane pod 50 tisíc korun za noc, v letní sezoně je to 75 tisíc. Vše pochopitelně myšleno za jednoložnicovou vilu. Ta o čtyřech ložnicích začíná na 180 tisících za noc. Za to soukromí a ničím nerušenou rodinou dovolenou, kdy stačí komorníkovi napsat na Whatsappu, to rozhodně stojí.