Kinští probouzejí klášterní zdi. Zámek ve Žďáru dostává nový život
Bývalý klášterní konvent ve žďárském zámku se po rozsáhlé rekonstrukci mění v Hub 800. Nové kulturně-kreativní centrum chce do místa s osmisetletou historií vrátit živé umění, vzdělávání, rezidence i místní komunitu.
Opravit památku je jedna věc. Vrátit jí život je mnohem těžší. Ve Žďáru nad Sázavou se o to teď pokoušejí v areálu zámku spojeného s rodinou Kinských. Bývalé klášterní prostory, které prošly rekonstrukcí, se mění v Hub 800 – kulturně-kreativní centrum Vysočina. Nemá to být jen další krásně opravený historický sál. Ambice je větší. Do místa s osmisetletou pamětí se mají vrátit tvorba, vzdělávání, hudba, tanec, performance, rezidence i lidé ze Žďáru a okolí.
„Hub 800 je pro mě splněním snu, který jsme v souvislosti s konventem na zámku nosili dlouho v hlavě. Chtěli jsme vrátit místu, kde se po staletí učilo a tvořilo, jeho původní smysl, jen v jiné podobě,“ říká Marie Kinsky, zakladatelka a ředitelka festivalu KoresponDance, která stojí i za vznikem Hubu 800.
Z kláštera zámek, ze zámku kreativní centrum
Žďárský zámek není klasický šlechtický areál bez hlubší minulosti. Vyrostl z někdejšího cisterciáckého kláštera ze 13. století, jehož areál později výrazně proměnila barokní přestavba spojená se jménem Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Po zrušení kláštera se místo postupně proměnilo v zámek.
Novodobá historie areálu je spojená s rodinou Kinských. Radslav Kinský převzal zestátněný majetek v restituci v roce 1992 a od roku 2008 v obnově zámeckých objektů pokračují jeho synové Constantin a Charles Nikolas Kinští. V roce 2015 se na zámku otevřelo také Muzeum nové generace.
Hub 800 do této dlouhé linky přidává další vrstvu. Název odkazuje k osmi stoletím, po která je místo spojeno se vzděláváním, tvorbou, duchovním životem i setkáváním. Bývalý konvent, tedy část klášterního areálu určená pro každodenní život komunity, má po rekonstrukci znovu sloužit lidem. Jen místo mnichů sem budou jezdit umělci, hudebníci, studenti, vědci, firmy i návštěvníci.
Obnova historických sídel není jen otázkou financí či techniky. Je to především práce s pamětí místa, citem pro detail a schopností dát minulosti nový smysl. Francesco Kinský dal Borgo ukazuje, jak může vypadat, když se historie skutečně vrací k životu.
Francesco Kinský dal Borgo: Modernizace památek je stále problém
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Obnova historických sídel není jen otázkou financí či techniky. Je to především práce s pamětí místa, citem pro detail a schopností dát minulosti nový smysl. Francesco Kinský dal Borgo ukazuje, jak může vypadat, když se historie skutečně vrací k životu.
Rekonstrukce za stovky milionů
Revitalizace bývalých klášterních prostor není malý projekt. Podle materiálů Kraje Vysočina činí celkové náklady na vybudování Kulturně-kreativního centra Vysočina 220,7 milionu korun. Část nákladů ve výši zhruba 155,3 milionu korun má pokrýt Národní plán obnovy, dalších 27 milionů korun přidává Kraj Vysočina na dokončení stavby.
Přestavba budovy začala v říjnu 2024. Cílem projektu je vytvořit kulturně-kreativní centrum přestavbou bývalého konventu cisterciáckého kláštera v areálu zámku Žďár nad Sázavou. Centrum má profesionálně podporovat kreativitu zapojených aktérů a umožňovat jejich propojení napříč obory.
Památka, která nechce být jen na prohlížení
Hub 800 má propojit umění, vědu, pedagogiku a kreativní průmysly. Organizace SE.S.TA, která za programem stojí, jej popisuje jako prostor, kde se mají rodit nové impulzy. Veřejnosti se centrum otevře 17. července během festivalu KoresponDance.
Architektura tu není jen pozadím. Staré klášterní zdi, paměť místa a zámecký areál vytvářejí prostředí, které má pro umělce i návštěvníky jinou energii než běžné kulturní centrum v novostavbě. Právě napětí mezi historií a současným programem dává Hubu 800 jeho charakter.
„Prostor byl párkrát využit pro výstavy, ale jako místo pro živé umění, interakce a performance teprve čekal. Teď se znovu plní lidmi, kteří sem přijíždějí z celého světa tvořit, a my chceme, aby se v něm stejně dobře cítili i lidé ze Žďáru,“ říká Marie Kinsky.
Když se Karlova Koruna vrátila rodině Kinských dal Borgo, byla ve špatném technickém stavu a bez jasné budoucnosti. Dnes se areál postupně proměňuje. Nejde přitom jen o rekonstrukci, ale především o hledání nového smyslu, který místu vrací život.
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Když se Karlova Koruna vrátila rodině Kinských dal Borgo, byla ve špatném technickém stavu a bez jasné budoucnosti. Dnes se areál postupně proměňuje. Nejde přitom jen o rekonstrukci, ale především o hledání nového smyslu, který místu vrací život.
Otevření obstará tanec místních
Slavnostní otevření se uskuteční v pátek 17. července v rámci festivalu KoresponDance. Otevření je jen začátek. Základem celoročního programu Hubu 800 mají být rezidenční pobyty. Umělci, choreografové, performeři i další tvůrci budou do Žďáru přijíždět pracovat na nových projektech a na konci rezidencí sdílet rozpracovanou tvorbu s místní komunitou.
Výraznou roli má hrát i hudba. Centrum disponuje sálem pro komorní i větší hudební produkce a sezóna 2026/2027 se už připravuje. Symbolickým detailem je nový nástroj, který pro Hub vzniká na zakázku. Firma Petrof staví piano z rezonančního dřeva pocházejícího přímo z lesů Kinských. První koncert na tomto nástroji se uskuteční 17. září 2026.
Hub 800 vznikl díky partnerství Zámku Žďár nad Sázavou, SE.S.TA – Centra choreografického rozvoje a KINSKÝ Žďár a.s., za podpory Evropské unie, Ministerstva kultury a Kraje Vysočina. Díky mezinárodní síti partnerů SE.S.TA má centrum pravidelně hostit umělecké osobnosti z Evropy i ze zámoří.
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Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.