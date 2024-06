Kam v létě? Park Planten un Blomen je zelená oáza v centru Hamburku s bohatou kulturní i gastronomickou nabídkou

Park s názvem Rostliny a květiny se rozkládá na ploše asi 47 hektarů od Dammtor po Reeperbahn. V létě zde tráví volný čas při relaxaci mnoho obyvatel. Park díky své poloze a rozlehlosti nabízí prostor k procházkám, gastronomickým zážitkům a hudební produkci. Je ukázkou toho, jak má městská zeleň vypadat. Kdo by chtěl vidět krom parkových květin, travin a stromů poznat i exotické rostliny, může navštívit botanickou zahradu, která je součástí parku.

Planten un Blomen je jedním z nejznámějších parků a rekreačních oblastí v Hamburku. Ale to, co je nyní jednou z nejrozmanitějších zelených ploch města, kdysi bylo základem obraných hradeb. Od roku 1620 chránily město před nepřáteli valy. Tomuto účelu sloužily až do dob Napoleona. Jak se zbraně stávaly výkonějšími a modernějšími, valy ztrácely své skutečné využití. Od té doby se místo proměnilo ve velkou zahradu. Město se v průběhu staletí zvětšovalo a rozrůstalo se kolem bývalých hradeb.

Procházka letním parkem

Do třicátých let minulého století zde byla i ZOO. Tu nechala Hitlerova NSDAP zbourat, kvůli propagandistickému plánu na zřízení obřího areálu pro německou zemědělskou výstavu.

Výstava až po válce

Osm let po druhé světové válce se Hamburk stále vzpamatovával z následků světové války, ale v roce 1953 se první zemědělské výstava uskutečnila. a byla tak úspěšná, že po deseti letech navázal druhý ročník. Za tímto účelem byly vybudovány středomořské terasy a tropické skleníky, které existují dodnes. V 60. letech zde byla také malá železnice, která byla znovu rozšířena pro zahradníickém veletrhu. V roce 1973 vznikla lanovka, která vedla z vlakového nádraží Dammtor do Reeperbahn.

Dnešní doba

Dnes je park obří rekreační oblast a vyznačuje se množstvím atrakcí. Od 70.se například může pochlubit největším umělým kluzištěm v Německu s rozlohou 4300 metrů čtverečních, které se v létě proměňuje v ráj pro kolečkové bruslaře.

Na severu parku vítá návštěvníky japonská zahrada postavená v roce 1988. Hostům jsou pravidelně nabízeny bezplatné prohlídky a japonská čajovna je místem pro kulturní setkání. Zvláštní atrakcí pak jsou vodní světelné varhany v parkovém jezeře. Vznikly v roce 1953 a kromě vodních prvků se zde stále konají koncerty. V roce 2024 jsou k vidění denně od 1. května do konce září, vstup je zdarma.

Hudba a další v létě 2024

Nedaleko jezírka bude v hudebním pavilonu letos opět hrát muzika. Uskuteční se autorská čtení a malé festivaly. Většinu programu pořádá agentura OHA! Hudba s koncertním seriálem „Outside in the Green“.

Posledním festivalem v Planten un Blomen bude v roce 2024 tradičně Jazz Open Hamburg . Na přelomu srpna a září se v Planten un Blomen představí to nejlepší z jazzu na live a open air.

