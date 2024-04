Ikonický londýnský hotel The Dorchester, aneb výhled do Hyde Parku za 160 tisíc za noc

Slavný hotel loni otevřel po náročné a precizní rekonstrukcí a opět září novotou a luxusem.

Historie

Londýnský hotel The Dorchester se nachází v srdci prestižní čtvrti Mayfair a je nasáklý historií. Hotel otevřel v roce 1931 a o necelou dekádu později se stal za války vyhledávaným útočištěm. Jeden ze zakladatelů hotelu byl známý jako „Betonový Bob“ McAlpine a železobetonová konstrukce hotelu mu v době vypuknutí války získala pověst nejbezpečnější budovy v hlavním městě Británie.

Jeho přitažlivost ještě vzrostla, když Luftwaffe v září 1940 spustila letecké útoky na Velkou Británii. Hotel byl oblíbenou skrýší bohatých Londýňanů, vysídlených členů královské rodiny – třeba albánskho krále Zoga – a vojenských vůdců. Beton doplněný pytli s pískem a dalšími obrannými prvky poskytl bezpečný úkryt generálu Dwightu Eisenhowerovi, když v letech 1942 až 1945 plánoval americkou válečnou strategii pro Evropu.

Hotel je součástí takzvané Dorchester Collection, globálního hotelového řetězce luxusních hotelů, kterému propůjčil jméno a který vlastní suverénní investičníf ond brunejského sultána. Rádi tu odpočívají cestovatelé, kteří do britské metropole dorazí soukromým tryskáčem a poté se po městě přesouvají v Bentley s řidičem.

Hotel právě prošel náročnou rekonstrukcí a veřejné prostory i pokoje opět září novotou. The Dorchester již potřeboval "updatovat" pro 21. století. Poslední rozsáhlá rekonstrukce proběhla v roce 1989.

Restaurace

Hotel má zajímavé rozložení. U vstupu se nachází recepce na jedné straně a concierge na druhé. Dále pokračuje „chodba“, která je zároveň restaurací a kavárnou Promenade - je to totiž taková promenáda, kam místní i turisté chodí na tradiční anglický Afternoon Tea. Na konci Promenade přechází ve Vesper Bar. Vizuální předěl tvoří piano, které patřilo slavnému Liberacemu a také obrazy na zdi jsou v baru jiné. Krajinomalbu střídají

Při průchodu promenádou až k baru hosté míjejí vstupy do dalších hotelových restaurací. The Grill by Tom Booton nabízí moderní anglickou kuchyni, fine dining zajistí Alain Ducasseat The Dorchester chlubící se třemi michelinskými hvězdami a pro autentickou kantonskou kuchyni je zde China Tang.

Veřejné prostory zdobí dekorace z čerstvých květin. Hotel má svého vlastního floristu a i vlastní odrůdu růže – The Dorchester Rose.

Pokoje

Při renovacích se snížil počet pokojů o devět a zvýšil se tak počet apartmá. The Dorchester nyní celkem nabízí 241 pokojů. Z toho je 180 standardních pokojů a zbytek jsou různé typy apartmá, takzvaných suitů. Mé apartmá DorchesterSuite 106 v prvním patře nabízí výhled na zeleň slavného Hyde Parku.

Nové pokoje vypadají – oproti těm původním – moderněa žádné dva nejsou úplně stejné. Pohodlné postele britské značky Vispring zajišťují a v každém suitu za nimi nachází ručně malované tapety. Dekor zůstává i po modernizaci velmi tradiční a daří se mu kráčet po tenké hranici mezi zdobeným a jednoduchým.

Verdikt

Není pochyb o tom, že renovace se povedla a představuje významný milník pro Dorchester Collection, která se chystá přivítat svůj desátý hotel ve svém globálním portfoliu - tím je její první hotel v Dubaji.

Hotel se nachází v jedné z nejhezčích a nejluxusnějších částí Londýna a je plný historie. Personál zajišťuje, že hotel běží jako dobře namazaný stroj, a také vyhoví každému vašemu rozmaru. Díky jeho oblibě mezi byznysmeny a celebritami také nikdy nevíte, na koho můžete narazit.