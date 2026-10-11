F1 hledá svou první ženskou hvězdu. Jedna sezona stojí přes 13 milionů
Ženy tvoří už 42 procent fanoušků formule 1, za volantem ale v elitním seriálu stále chybějí. F1 Academy se to snaží změnit. Jen jedna sezona mladé závodnice však vyjde na více než 13 milionů korun a ani úspěch v akademii vstup do F1 nezaručuje.
Formule 1 zažívá obrovský růst popularity mezi ženami, na samotném startovním roštu se to ale zatím neprojevilo. Podle údajů F1 tvoří ženy 42 procent globální fanouškovské základny a dokonce tři čtvrtiny všech nových fanoušků. Přesto v současnosti nezávodí žádná žena nejen ve formuli 1, ale ani v nižších sériích F2 a F3. Poslední žena – konkrétně Italka Lella Lombardiová – odstartovala do závodu F1 v roce 1976 a podle organizace More Than Equal tvoří ženy jen deset procent závodníků v celém motorsportu.
Formule 1 by se po více než třech desetiletích mohla vrátit do Afriky. Jihoafrické konsorcium připravuje u Kapského Města závodní areál za zhruba 8,7 miliardy korun a s přípravou financování mu pomáhá Rothschild & Co. Ve hře je také okruh Kyalami v Johannesburgu, jehož majitel jej chce pronajmout případnému pořadateli závodu, informovala agentura Bloomberg.
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Formule 1 by se po více než třech desetiletích mohla vrátit do Afriky. Jihoafrické konsorcium připravuje u Kapského Města závodní areál za zhruba 8,7 miliardy korun a s přípravou financování mu pomáhá Rothschild & Co. Ve hře je také okruh Kyalami v Johannesburgu, jehož majitel jej chce pronajmout případnému pořadateli závodu, informovala agentura Bloomberg.
Právě tuto propast se snaží překlenout F1 Academy, série určená mladým závodnicím, které v ní jezdí s vozy formule 4. Jednou z nich je osmnáctiletá Američanka Ava Dobsonová. Podobně jako ostatní jezdkyně ale vedle rychlosti a talentu potřebuje i značné množství peněz. Jediný tréninkový den může stát kolem 20 tisíc dolarů, tedy při současném kurzu přibližně 436 tisíc korun. Podle výpočtů Bloomberg Businessweek pak celá sezona jedné jezdkyně v F1 Academy vyjde přibližně na 555 tisíc eur, tedy asi 13,5 milionu korun.
Jezdkyně musí sehnat miliony samy
Z této částky si každá závodnice musí zajistit zhruba 100 tisíc eur, tedy přibližně 2,44 milionu korun, většinou prostřednictvím vlastních sponzorů nebo rodinných peněz. Zbytek nákladů hradí akademie především díky partnerům, mezi něž patří American Express, Gatorade, Lego, Puma, Sephora nebo TAG Heuer. Právě dostupnější financování je jedním z hlavních důvodů existence F1 Academy. Bez něj by řada mladých závodnic jezdila výrazně méně, nebo by nezávodila vůbec.
Ani dotovaný program ale není zárukou postupu výš. Po čtyřech sezonách se zatím žádná absolventka F1 Academy do formule 1 nedostala. Loňská vítězka Doriane Pinová působí jako vývojová jezdkyně Mercedes-AMG Petronas F1, šampionka z roku 2024 Abbi Pullingová testuje pro Nissan ve Formuli E. Loňská vicemistryně Maya Weugová naopak veřejně upozornila, že po odchodu z akademie nezískala místo v žádné vyšší závodní sérii. Šéfka F1 Academy Susie Wolffová připouští, že akademie může ženám vytvořit příležitost, jejich další postup ale už nedokáže garantovat.
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Red Bull Ring má Formuli 1 jistou až do roku 2041. Pro štýrský region jde o dlouhodobou ekonomickou kotvu, která každoročně přivádí do Murtalu fanoušky, týmy, sponzory, média i globální značky. Spielberg se stal modelem moderního sportovního byznysu: propojuje závody, turistiku, marketing, technologie a zážitkový průmysl. Do tohoto světa výrazně vstupuje také český kapitál. Přes Allwyn, McLaren a Pavla Turka, nejzkušenějšího českého manažera v zákulisí Formule 1.
První žena ve F1 může mít cenu miliard
Kromě sportovní stránky je ve hře i obrovský komerční potenciál. Manažer Avy Dobsonové Simon Stoneham odhaduje, že první žena, která by se stala stabilní součástí formule 1, by mohla být sportovkyní s hodnotou kolem miliardy dolarů. V přepočtu jde o zhruba 21,8 miliardy korun. Důvodem je podle něj mimo jiné obrovský reklamní prostor pro značky zaměřené na ženské publikum.
Jak drahá může být cesta vzhůru, ukazuje i samotná Dobsonová. Při tréninku v Zandvoortu vyjela na mokrou trávu a narazila do bariéry. Škoda na voze podle jejího manažera činila osm až deset tisíc dolarů, tedy zhruba 174 až 218 tisíc korun, a účet měl dostat její otec. Dobsonová přesto pokračuje a tisíce hodin tráví také na simulátoru, kde se připravuje na další tratě. Sama přitom připouští, že formule 1 nemusí být realistickým cílem pro každého. „Všichni milujeme F1. Každý se tam chce dostat. Ale pro každého to možná není realistické, a to je v pořádku. Dokud závodím, jsem šťastná,“ říká.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.