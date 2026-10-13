Formule 1 se vrací do Afriky. Rwanda si zajistila závod na deset let
Formule 1 se po téměř čtyřech desetiletích vrátí do Afriky. Desetiletou smlouvu získala Rwanda, která chce na začátku příští dekády přivítat závod na novém okruhu nedaleko hlavního města Kigali. Pro šampionát jde o cestu k více než stovce milionů afrických fanoušků, pro hostitelskou zemi o další velkou sázku na cestovní ruch, investice a mezinárodní prestiž.
Afrika se vrací na mapu formule 1. Vedení šampionátu v úterý oznámilo desetiletou dohodu se Rwandou, která má od začátku 30. let pořádat Velkou cenu Afriky. První závod však závisí na dokončení nového okruhu v oblasti Bugesera. Konkrétní rok premiéry ani přesné datum zatím zveřejněny nebyly. O dohodě informovala agentura Bloomberg, její uzavření potvrdila také formule 1 v oficiálním oznámení.
„S Rwandou, která se od příští dekády připojí ke kalendáři, se bude náš sport závodit na všech obydlených kontinentech, čímž se mistrovství světa více než kdy jindy přiblíží fanouškům po celém světě,“ uvedl prezident a generální ředitel formule 1 Stefano Domenicali. Podle něj má šampionát v Africe přes 100 milionů příznivců a jejich počet rychle roste. Pro společnost Liberty Media, která drží komerční práva k F1, tak návrat představuje také příležitost rozšířit působnost na dosud nevyužitý závodní trh.
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Nový okruh vedle letiště. Závodem mají investice teprve začít
Podle Bloombergu má ve Rwandě vzniknout šestikilometrový okruh. Formule 1 upřesnila, že se bude nacházet přibližně 40 kilometrů jižně od Kigali, v sousedství nového mezinárodního letiště. Trať má využívat přirozené převýšení krajiny a splňovat standard FIA Grade 1 požadovaný pro pořádání závodů nejvyšší kategorie. Její výstavba bude součástí širšího projektu zaměřeného na sport, infrastrukturu, cestovní ruch a podnikání, který vede Rwanda Development Board.
Ambice pořadatelů přitom přesahují jediný závodní víkend. Areál má fungovat celoročně a hostit další motoristické podniky, konference i zábavní akce. „Okruh v Bugesera spolu s novým mezinárodním letištěm přinese do naší země a našeho regionu pracovní místa, dovednosti, cestovní ruch a nové podniky na celá desetiletí dopředu,“ uvedl rwandský prezident Paul Kagame. Očekávané hospodářské přínosy tak budou záviset také na tom, zda země dokáže využít novou infrastrukturu mimo samotnou grand prix.
Po fotbalu přichází formule
Rwanda už během posledního desetiletí výrazně investovala do mezinárodních sportovních partnerství. Dohody s fotbalovými kluby Arsenal a Paris Saint-Germain jí pomáhaly propagovat zemi jako destinaci pro luxusní turistiku i podnikání. Právě značka Visit Rwanda bude součástí oficiálního názvu nové Velké ceny Afriky. Země má za sebou také pořádání mistrovství světa v silniční cyklistice či slavnostního předávání cen Mezinárodní automobilové federace FIA.
Z obchodního pohledu je pro F1 zajímavé také složení afrického publika. Podle údajů šampionátu je téměř 60 procent jeho fanoušků na klíčových trzích subsaharské Afriky mladších 35 let. Nový závod tak může pomoci budovat dlouhodobý zájem o sport i jeho komerční partnery.
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Formule 1 se ve Spojených státech mění z okrajového sportu v obří byznys. Zatímco ještě před deseti lety byl šampionát pro americké publikum téměř neviditelný, dnes sleduje každý závod více než 1,3 milionu diváků. Oproti roku 2018 jde o nárůst o 135 procent, píše agentura Bloomberg.
Návrat po desetiletích, za který bojoval Hamilton
Poslední velká cena na africkém kontinentu se jela v roce 1993 na jihoafrickém okruhu Kyalami severně od Johannesburgu. Zvítězil tehdy Francouz Alain Prost. Pokud Rwanda dodrží oznámený harmonogram, přestávka mezi africkými závody se přiblíží čtyřiceti letům. Rwanda se navíc stane teprve třetí africkou zemí, která přivítá závod mistrovství světa F1. Vedle Jihoafrické republiky jej v roce 1958 pořádalo také Maroko.
Za návrat formule 1 do Afriky se dlouhodobě zasazoval sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton. Podle agentury AP opakovaně upozorňoval, že o africký závod usiluje i při jednáních v zákulisí. Rwandská dohoda tak naplňuje jednu z jeho dlouhodobých priorit pro rozvoj šampionátu.
Prestižní dohoda má i politický rozměr
Sportovní expanze Rwandy má ovšem také citlivé pozadí. Reuters připomíná obvinění vůči Kagameho vládě z potlačování kritiků a podpory povstaleckého hnutí M23 v sousední Demokratické republice Kongo. Vedle příslibů investic a turistů tak dohodu provázejí otázky spojené s politickou situací hostitelské země.
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