Berlín odhalí antický poklad. Pergamonské muzeum otevře, na Ištařinu bránu si ale počkáte
Slavný Pergamonský oltář znovu před návštěvníky, čtyři verze Ostrova mrtvých poprvé pohromadě a Aj Wej-wej mezi historickými exponáty. Berlínská muzea chystají na rok 2027 program plný velkých jmen i neobvyklých zážitků. Hlavním lákadlem bude červnové otevření části Pergamonského muzea. Na některé jeho poklady si však veřejnost počká ještě deset let.
Berlín se v příštím roce vyplatí navštívit i kvůli umění. Muzea sdružená pod Nadací pruského kulturního dědictví připravují výstavy slavných malířů, setkání historických sbírek se současnou tvorbou i expozici, v níž si návštěvníci budou moci předměty osahat. Do programu se zapojí také instituce na Muzejním ostrově v centru města, který patří na seznam světového dědictví UNESCO.
Nejočekávanější událost má už konkrétní datum: 4. června 2027 se po rozsáhlé rekonstrukci otevře část Pergamonského muzea.
Rekonstrukce Pergamonského muzea
Pergamonský oltář se vrací, Ištařina brána musí počkat
Rekonstrukce někdejšího návštěvnického magnetu německé metropole začala už v roce 2013. Od listopadu 2023 je celá budova veřejnosti nepřístupná. Příští rok se do ní návštěvníci konečně vrátí, zatím však jen do části expozic.
Vedle slavného Pergamonského oltáře si budou moci prohlédnout také fasádu pouštního paláce z Mšatty nebo kupoli z Alhambry ze 14. století. Ve znovuotevřeném severním křídle je čeká nově koncipovaná sbírka Muzea islámského umění. Zpřístupněna bude také část sbírek Muzea předoasijského umění.
Na věži je znovu svatováclavská koruna, do oken se vrátily restaurované vitráže a místo vyhořelého křídla stojí jeho replika. Průmyslový palác na pražském Výstavišti se po čtyřech a půl letech obnovy připravuje na návrat návštěvníků. Rekonstrukce podle letošního odhadu vyjde na 3,3 miliardy korun bez daně. Na přelomu září a října si lidé budou moci prohlédnout, co se za tuto částku změnilo.
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Na věži je znovu svatováclavská koruna, do oken se vrátily restaurované vitráže a místo vyhořelého křídla stojí jeho replika. Průmyslový palác na pražském Výstavišti se po čtyřech a půl letech obnovy připravuje na návrat návštěvníků. Rekonstrukce podle letošního odhadu vyjde na 3,3 miliardy korun bez daně. Na přelomu září a října si lidé budou moci prohlédnout, co se za tuto částku změnilo.
Kdo ale míří především za babylonskou Ištařinou bránou nebo trhovou bránou z Mílétu, bude si muset počkat podstatně déle. Úplné otevření Pergamonského muzea je podle dosavadních plánů naplánováno až na rok 2037.
Aj Wej-wej obsadí Bodeho muzeum. Jen na měsíc
Výrazným jménem výstavní sezony bude čínský umělec Aj Wej-wej. Bodeho muzeum mu k jeho sedmdesátinám připraví výstavu, která propojí současné umění s historickými exponáty ze svých sbírek.
Kurátoři se zaměří na otázky moci a odporu, příslušnosti a vyčlenění i paměti a její ztráty. Zájemci by si ale měli návštěvu dobře naplánovat: výstava začne na počátku května a potrvá pouhý měsíc.
Kdo do Berlína vyrazí už na přelomu roku, může v Bodeho muzeu do 3. ledna vidět také nový portrét bývalé německé kancléřky Angely Merkelové. Jérémie Queyras jej namaloval pro galerii v budově kancléřství.
Ostrov mrtvých poprvé ve čtyřech verzích
Mimořádné setkání obrazů chystá Stará národní galerie. Dvousté výročí narození švýcarského symbolisty Arnolda Böcklina připomene výstavou, na níž se poprvé na jednom místě sejdou všechny čtyři dochované verze jeho slavného Ostrova mrtvých. Běžně je dělí stovky až tisíce kilometrů: nacházejí se v Berlíně, Lipsku, Basileji a New Yorku.
Berlín býval symbolem nespoutané, levné a trochu drsné metropole. Dnes ho ale za fascinující považuje jen třetina Němců a turistů je stále méně než před pandemií. Město proto hledá cestu, jak znovu získat charisma a přilákat nové návštěvníky.
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Berlín býval symbolem nespoutané, levné a trochu drsné metropole. Dnes ho ale za fascinující považuje jen třetina Němců a turistů je stále méně než před pandemií. Město proto hledá cestu, jak znovu získat charisma a přilákat nové návštěvníky.
Další velké výročí oslaví berlínská Obrazárna. K třem stům let od narození britského malíře Thomase Gainsborougha vystaví jeho díla z berlínských sbírek i zápůjčky ze zahraničí. Umělec se v 18. století proslavil krajinomalbou a portréty významných osobností, včetně britského krále Jiřího III.
Cranach ukáže, jak umění sloužilo politice
Propojení umění a politiky se stane tématem výstavy Lucase Cranacha staršího v Kabinetu mědirytin. Kurátoři na tvorbě jednoho z nejvlivnějších představitelů německé a středoevropské renesance představí, jakou úlohu hrálo umění v politické propagandě 16. století. Cranach svými díly výrazně přispěl k šíření reformace.
Program doplní také výstavy litevského umělce Mikalojuse Čiurlionise, současného německého výtvarníka Jonathana Meeseho či amerického průkopníka světelného umění Jamese Turrella.
Egypt, který si můžete osahat i očichat
Nové muzeum nabídne návštěvníkům jiný způsob poznávání staroegyptského umění. Připravuje repliky předmětů v původní velikosti, vyrobené ze stejných materiálů jako originály, i sádrové odlitky. Všechny si lidé budou moci osahat.
Zážitek doplní vůně kadidla, myrhy nebo lotosového květu. Vedle prohlížení exponátů tak muzeum zapojí i smysly, které v tradičních výstavních sálech obvykle zůstávají stranou.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.