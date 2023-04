Benátky shánějí peníze na stadion. Pomoci by mohl prodej slavného obrazu

Benátský radní pro sport Renato Boraso navrhl prodat obraz známého rakouského malíře Gustava Klimta Judita II., pokud město nebude mít dostatek financí na výstavbu nového stadionu. Informuje o tom deník La Stampa. Podle něj by se jednalo o extrémní řešení, které by ale mohlo přinést do městské pokladny přes 90 milionů eur. Opozice záměr odmítá. Obraz je ve sbírkách městské galerie moderního umění Ca´ Pesaro.

Benátkám hrozí, že nebudou moci čerpat dotaci z unijních fondů na výstavbu nového sportovního areálu, jehož součástí má být i stadion. Evropská komise začala přezkoumávat, zda je projekt v souladu s pravidly italského plánu obnovy, z jehož prostředků měly Benátky peníze na zařízení dostat. A podle informacích tisku je pravděpodobné, že unijní financování výstavby stadionu nakonec Brusel nepovolí.

obraz rakouského malíře Gustava Klimta Judita II. https://artsandculture.google.com/

Benátkám tak hrozí, že pro uskutečnění záměru za více než 300 milionů eur (zhruba sedm miliard korun) jim budou chybět desítky milionů eur, které chtěly získat od EU. "Pokud by se nenalezl jiný způsob, tak je tady extrémní způsob, jak situaci vyřešit - prodat Juditu II. od Klimta," řekl radní pro sport Boraso. Podle něj by prodej obrazu vynesl minimálně 90 milionů eur.

"I pouhá myšlenka prodat obraz, který je součástí kulturního dědictví města a galerie Ca´ Pesaro, nahání hrůzu," uvedla představitelka opoziční Demokratické strany Monica Sambová.

Boraso však není jediným benátským politikem, který by chtěl zpeněžit městské muzejní sbírky. V roce 2015 stávající starosta Luigi Brugnaro z Ligy přišel s návrhem odprodat ze sbírek benátských muzeí obrazy, které přímo nesouvisejí s městem. Vedle Klimtovy Judity, která je verzí známého obrazu z vídeňského muzea Belvedere z roku 1901, starosta uváděl například obrazy od Chagalla.

Obdobné úvahy tehdy italské ministerstvo kultury označilo za pokus o žert a nátlak na vládu, aby zvýšila dotace obcím. Ačkoliv jsou obrazy ve vlastnictví města, tak rozprodeji muzejních sbírek brání zákony.