Baťův kanál je vyhledávanou atrakcí, stát do něj každoročně vrazí desítky milionů

Baťův kanál, který byl otevřen pro nákladní dopravu před 85 lety, je dnes turistickou atrakcí, do které stát prostřednictvím Povodí Moravy a Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC) každoročně investuje desítky až stovky milionů korun. Díky tomu se stal v posledních letech velmi vyhledávaným cílem.

Letošní sezona se přiblížila dosud rekordní sezoně 2020, Povodí Moravy zaznamenalo téměř 39 tisíc proplutí lodí plavebními komorami. Podle odhadů obecně prospěšné společnosti (OPS) Baťův kanál se počet návštěvníků na kanále pohybuje okolo 85 tisíc lidí za rok.

Prodloužení splavné délky

Po letech intenzivních prací už je na dohled plánovaná finální podoba, která znamená možnost plutí z Kroměříže až do Hodonína. V současnosti je splavných 54 kilometrů z Otrokovic do slovenské Skalice, ale v roce 2027 se má celková splavná délka prodloužit na 72 kilometrů. V Hodoníně a v Kroměříži vzniknou kapacitní moderní přístavy, doplutí ze současných koncových přístavů umožní nové plavební komory.

Zatímco komora Sudoměřice/Rohatec se začala stavět letos v létě, bělovská komora se má začít stavět v roce 2025, aby byla hotová v roce 2027 stejně jako kroměřížský přístav. Zároveň Povodí Moravy a ŘVC postupně modernizovaly ostatní přístavy, příští rok už budou modernizované a tedy bezpečnější všechny rejdy plavebních komor. „Modernizace rejd je z hlediska plynulosti a bezpečnosti plavby nejvýznamnější akcí, která se v novodobé historii na Baťově kanálu uskutečnila. Jde o rozsáhlou stavební akci, která proběhla prakticky v celé délce vodní cesty, a to bez omezování či dokonce přerušování plavby,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Baťův kanál výrazně pomáhá turistickému ruchu, který je pro jihovýchodní Moravu jedním z klíčových zdrojů příjmů a zaměstnanosti. Například Veselsko patří k ekonomicky a sociálně ohroženým regionům. „Každá investice sice nemá dopad na celkový počet návštěvníků, ale víme, že se prodlužuje doba strávená na Baťově kanále a návštěvníci odjíždějí spokojenější,“ uvedl ředitel OPS Baťův kanál Vojtěch Bártek. Podnikatelé v turistickém ruchu tak mohli a mohou díky přílivu turistů provozovat ubytovací a stravovací služby a další doprovodné služby, které turisté vyžadují. Vítaným přínosem jsou turisté například i pro vinaře. Mnozí turisté si také například půjčují kola, aby si projeli okolí.

Do Hodonína už má být možné doplout v létě 2026, do Kroměříže o rok později. Pro obě města tak půjde o další ekonomický impulz, který může pomoct rozvíjet dále cestovní ruch podobně, jako se to daří například ve Strážnici, Petrově či Starém Městě.

Baťův kanál vznikl před druhou světovou válkou a využívá převážně umělé koryto dotované vodou ponejvíce z Moravy, částečně využívá přímo koryto největší moravské řeky. Nákladní doprava skončila už v 60. letech a první impulzy, které vedly k využití pro turistiku, se objevily v polovině 90. let. OPS Baťův kanál vznikla v roce 2002. Od příštího roku se stanou jejími zřizovateli Jihomoravský a Zlínský kraj. „Budou se starat o chod a financování a budou mít přímý vliv na chod společnosti a rozvoj kanálu,“ řekl Bártek.