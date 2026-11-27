Faktura v PDF už nemusí stačit. Českým firmám se mohou zpozdit platby ze Slovenska
Od 1. ledna 2027 zavede Slovensko povinnou elektronickou fakturaci. Změnu pocítí i české firmy, které na Slovensku nemají pobočku, ale prodávají tam zboží nebo služby. Slovenští zákazníci po nich mohou začít chtít faktury ve formátu, který jejich účetní systém sám načte. Když doklad odmítne, dodavatel může na peníze čekat o týdny déle.
Pro české firmy je rozhodující, jak na Slovensku podnikají. Pokud tam mají pobočku nebo provozovnu a jako plátci DPH fakturují podle slovenských pravidel, budou muset od ledna elektronické faktury vystavovat i přijímat. Údaje z dokladů bude v reálném čase dostávat také slovenská finanční správa.
Českému dodavateli, který prodává zboží z Česka slovenskému zákazníkovi, samotným prodejem stejná zákonná povinnost nevzniká. Požadavek ale může přijít přímo od odběratele. „Kdo dodává slovenským odběratelům, měl by počítat s tím, že faktura v PDF pro ně od ledna přestane být samozřejmostí a že strukturovanou e-fakturu si začnou vyžadovat,“ říká Adam Beldzik, ředitel divize elektronické fakturace softwarové společnosti Comarch.
Chybné DIČ může zdržet celou platbu
Strukturovaná e-faktura obsahuje údaje v předem daných polích, ze kterých je účetní software odběratele dokáže automaticky načíst. Právě tady podle zkušeností Comarchu z jiných evropských zemí firmy nejčastěji narazí. Stačí chybné daňové identifikační číslo, neúplná adresa nebo nesprávně uvedená měrná jednotka. Systém může takový doklad odmítnout ještě předtím, než ho odběratel schválí k úhradě.
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Za porušení vybraných oznamovacích povinností hrozí na Slovensku pokuta až 10 tisíc eur, při opakovaném porušení až 100 tisíc eur. Pro dodavatele ale může být citelnější výpadek příjmů. „Pro středně velkou firmu znamenají dva či tři týdny blokovaných faktur vázaný pracovní kapitál v hodnotě, která daleko přesahuje zákonnou pokutu,“ upozorňuje Beldzik.
Rozhodující test proběhne u odběratele
Ani úspěšná zkouška ve státním testovacím prostředí firmě nezaručí, že její fakturu zpracuje účetní systém zákazníka. Comarch proto doporučuje vyzkoušet si s největšími odběrateli celý postup od odeslání dokladu až po jeho schválení k platbě. Firmy by si měly prověřit také příjem faktur od vlastních dodavatelů. V Německu začala povinnost elektronické doklady přijímat platit jako první a podle Comarchu na ni řada podniků nebyla připravena.
Na Slovensku navíc až do července 2030 zůstane v platnosti kontrolní výkaz DPH, obdoba českého kontrolního hlášení. Finanční správa tak bude moci porovnat údaje, které dostane přímo z faktur, s těmi, které firma později uvede ve výkazu. Pokud se budou lišit, může si vyžádat vysvětlení.