Vlastníma rukama: Z garáže k 300 milionům. Rodině, která rozsvěcí česká města, už Vánoce nestačí
První světelné dekorace montovali v garáži, Eva Poláčková k rodinnému podnikání opravovala písemky a její osmnáctiletý syn vyrazil hledat dodavatele do Číny. Dnes Decoled očekává obrat přes 300 milionů korun a vedle vánoční výzdoby staví vlastní světelné parky. Další růst hledá v zahraničí i v projektech, které nemusí čekat na advent. A spolumajitelka má jeden velký sen. Rozsvítit New York.
Přes den učila literaturu a filozofii, po škole opravovala písemky a potom jezdila po republice nabízet městům vánoční osvětlení. Eva Poláčková dlouho zvládala dvě profese současně. Rodinný Decoled už fungoval, ona však gymnázium opustila až po letech. „Podnikání pro mě znělo tak trochu úlevně, že to mám ve svých rukou. Že když se něco pokazí, pokazím si to jen já sama. Byl to pocit určité svobody,“ říká v sídle firmy ve zrekonstruovaném statku v Dobrovízi nedaleko Prahy.
Dnes rodina řeší, jak byznys se světelnými dekoracemi více rozšířit za hranice vánoční sezony. Decoled letos očekává obrat přes 300 milionů korun, zatímco loni se pohyboval zhruba na této hranici a v roce 2024 dosáhl 290 milionů. Vedle zakázek pro města a obchodní centra se chce více věnovat světelným festivalům, architektonickému nasvícení a tematickým parkům. Výzdobu, kterou si lidé prohlížejí cestou přes náměstí, doplňují vlastní areály, za jejichž návštěvu platí vstupné.
Do Číny místo starostí s maturitou
Rodinné podnikání začalo v roce 1997 zastupováním zahraniční firmy s vánočním osvětlením ve východní Evropě. K vlastní tvorbě a výrobě pomohl Decoledu syn Poláčkových, který se v osmnácti letech vydal do Číny a našel tam dodavatele, s nímž firma spolupracuje dodnes. „Měla jsem tehdy trošku obavu, aby vůbec odmaturoval, jak moc byl pro náš byznys zapálený,“ vzpomínala jeho matka v podcastu.
První dekorace vznikaly v rodinné garáži. Následovalo stěhování do další garáže, do sklepa a později do pronajatých prostor. Poláčková tehdy podle svých slov nepřemýšlela o tom, jak velký podnik jednou vybudují. Zatímco ostatní montovali, chystala jim obědy a kávu. Dnes má společnost kolem stovky zaměstnanců, v sezoně se na instalacích a provozu světelných objektů podílí přibližně dvě stě pracovníků. Výrobní a skladové zázemí využívá mimo jiné v Novém Strašecí a Nové Bystřici.
V čele firmy zůstali rodiče se synem. Eva Poláčková sebe a syna popisuje jako vizionáře, manžel jejich nápady poměřuje praktičtěji. Představa, že odchod ze školství přinese více času na cestování a sport, ovšem vzala rychle za své. „Naučila jsem se to vnímat tak, že pracuju a raduju se současně. Protože kdybych to měla oddělovat, tak na to není moc prostor,“ řekla v Made in Česko.
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Povlečení za šest set, nebo dvě stovky? Pro zákazníka pár kliknutí a několik stokorun rozdílu v kapse. Pro malou českou textilku existenční otázka, zda se pokusit cenově porazit Temu, nebo zákazníkům vysvětlit, proč by to vůbec dělat neměla. Písecký Kvalitex se rozhodl pro druhou možnost. Místo cenové války vytáhl nečekanou zbraň – rodinný příběh, jihočeský folklor a krojovaného čtveráka Pepu.
Po Vánocích se zhasínat nemusí
Vánoční zakázky zůstávají pro Decoled zásadní. Dle aktuálních údajů působí ve třinácti evropských zemích a v Česku zajišťuje světelnou výzdobu téměř třem stovkám měst a obcí. Mezi jeho realizace patří také pražské Staroměstské a Václavské náměstí nebo desítky obchodních center. Další růst ale firma hledá i v projektech, jejichž námět není svázaný s prosincovým kalendářem. Jedním z příkladů je světelný park věnovaný vesmíru.
„Nechceme růst jen počtem projektů nebo zemí na mapě. Naší ambicí je posouvat samotný obor. Ukázat, že světlo může být součástí architektury, veřejného prostoru, kultury i cestovního ruchu,“ uvedla Poláčková na setkání s novináři. Firma proto hodlá více zapojovat interaktivní a vzdělávací prvky. Návštěvníky chce přitáhnout také příběhem, který je provede konkrétním místem nebo historickou epochou.
Vlastní parky provozuje od roku 2023 pod značkou Story of Lights, česky Světla vyprávějí. Pro sezonu 2026/2027 oznámila dvanáct parků v pěti zemích s více než třinácti tisíci světelnými objekty a třinácti miliony světel. V minulé sezoně se do českých parků prodalo přes 169 tisíc vstupenek. Počet návštěvníků byl vyšší, protože část prodejů tvořily rodinné vstupenky.
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Bývalá učitelka zve za Karlem IV.
Propojení světelné podívané se vzděláváním dostane letos konkrétní podobu v pražských Žlutých lázních. Park, který se otevře v polovině října, představí Karla IV. a jeho dobu.
„Karel IV. není jen historická postava z učebnic. Je symbolem české historie, ale zároveň osobností, která nás vždy spojovala s Evropou. Právě proto nám jeho příběh dává tak velký smysl. Chceme v lidech probudit hrdost na to, odkud pocházíme. Ukážeme českou historii způsobem, který není vzdálený ani akademický, ale který mohou skutečně prožít. Zároveň ukážeme, že české příběhy mají své místo v Evropě a dokážou oslovit i za našimi hranicemi,“ říká Poláčková.
Nová sezona propojí dvanáct příběhů v pěti zemích
Letošní Story of Lights spojuje zastřešující koncept Cesty Evropou. Dvanáct světelných parků v pěti zemích ukáže, jak spolu souvisejí evropská města, legendy a lidé. Vedle Česka se parky otevřou na Slovensku, v Maďarsku, Chorvatsku a nově také v Německu.
I v Česku dostává každá lokalita vlastní příběh. Praha připomene Karla IV., Brno probudí legendárního draka a Ostrava naváže na industriální minulost. Letos se světelné parky objeví také v Českém Krumlově a Zámek Pardubice se promění v zázračný svět vynálezů.
Koncept Story of Lights ukazuje, jak se světelné projekty mění z jednorázové výzdoby v dlouhodobě využívaný formát. Po sezoně se sochy demontují, repasují ve vlastní dílně, aby v dalších letech mohly vyprávět nové příběhy na jiných místech Evropy.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
S návrhy pomáhá AI, v plánech je New York
Za světelnými instalacemi přibývá i technologií, které návštěvník přímo nevidí. Jednatel Vítězslav Poláček uvádí, že firma stále více využívá umělou inteligenci při vývoji a výrobě, například pro vytváření 3D modelů a animací. Pomáhá také v administrativě, při kontrole dat a zvyšování efektivity. Decoled přitom dál staví na dekoracích navrhovaných na míru konkrétním zakázkám.
Vedle rozšíření celoroční nabídky chce Decoled pokračovat i v zahraniční expanzi. Poláčková její nejvzdálenější metu pojmenovala konkrétně: „Mým snem je jednou rozsvítit New York.“
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.