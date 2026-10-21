EET se vrací do jiného světa. Stát chce miliardy, podnikatelé hledají smysl v datech
O návratu elektronické evidence tržeb slyšelo 94 procent podnikatelů, v konkrétních povinnostech má ale jasno necelá polovina. Podle průzkumu Visa a Global Payments se většina těch, kteří o obnovení EET vědí, dosud nezačala připravovat. Nejmenší podnikatelé se obávají především další administrativy. Právě jim chce Global Payments nabídnout systém, který vedle evidence plateb pomůže také se zásobami, přehledem prodejů a řízením provozoven.
Pokladna už dávno nemusí být pouhou kalkulačkou, zásuvkou na peníze a tiskárnou účtenek. Dokáže sledovat zásoby, porovnávat prodeje jednotlivých provozoven nebo ukázat, které zboží se prodává a které zůstává na skladě. Právě do tohoto prostředí se vrací elektronická evidence tržeb, která byla během pandemie pozastavena a od ledna 2023 zrušena.
Pro malého podnikatele nebývá největším problémem samotné přijetí nové technologie, ale čas a práce, které s jejím zavedením přicházejí. Vedle zákazníků musí řešit účetnictví, objednávky, zásoby i propagaci. Návrat elektronické evidence tržeb proto otevírá otázku, zda mu přibude další samostatná povinnost, nebo ji zvládne prostřednictvím systému, který mu zároveň usnadní každodenní provoz.
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„EET se dotkne velkého množství menších podnikatelů, kteří ale nemají vlastní IT oddělení a pro které je důležité zvládnout novou povinnost jednoduše a včas. Podle výzkumu hraje při výběru technologií hlavní roli nejen cena, ale i jednoduchost,“ říká Miloš Toman, generální ředitel Global Payments pro Českou republiku.
Čas na přípravu se přitom krátí. Od 1. listopadu mají být na portálu MOJE daně dostupné funkce EET 2.0 včetně možnosti získat potřebné certifikáty. V prosinci má následovat bezplatná aplikace MOJE EET pro malé podnikatele. Samotná evidence začne fungovat od 1. ledna 2027, přičemž leden má být zkušebním obdobím.
O návratu vědí, s přípravou ale čekají
Průzkum ukazuje výrazný rozdíl mezi povědomím o návratu EET a znalostí konkrétních povinností. O obnovení evidence slyšelo 94 procent oslovených podnikatelů, jasno v pravidlech má podle svého vyjádření pouze 48 procent. Z těch, kteří o návratu EET vědí, se 56 procent ještě nezačalo nijak připravovat.
Největší obavy vyvolává administrativa. Jejího nárůstu se obává 44 procent respondentů. Náklady na technologie a software zmiňuje 32 procent, možné technické problémy 27 procent a porozumění samotným pravidlům 26 procent.
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Bezhotovostní platby se během letošní zimní sezóny na českých horách definitivně staly standardem. Jen v prosinci a lednu se prostřednictvím terminálů společnosti Global Payments v horských střediscích protočilo více než půl miliardy korun. Útraty lyžařů a turistů se za poslední tři roky zvýšily o dvacet procent a počet bezhotovostních transakcí vzrostl o třicet osm procent, a to napříč velkými i menšími areály.
Zvlášť citlivě vnímají změnu nejmenší podnikatelé. Mezi těmi s ročním obratem do 300 tisíc korun očekává negativní dopad 38 procent. U podnikatelů s obratem nad milion korun je to 21 procent. Nejmenší se zároveň cítí méně informovaní a častěji upozorňují na administrativní zátěž.
Dle Global Payments právě tato skupina potřebuje řešení, které nebude vyžadovat složitou obsluhu ani vlastní technologické zázemí. „Naším cílem je dát i malým podnikatelům stejné technologické možnosti, jaké mají velcí hráči. Jak pro zvládnutí EET, tak pro každodenní provoz,“ uvádí Toman.
Jedna pokladna pro platby, zásoby i přehled o firmě
Global Payments staví svou nabídku pro malé a střední podniky na nové platformě Genius. Ta podle společnosti propojuje pokladnu a platební systém se správou zásob a přehledem prodejů. Funguje jako aplikace na platebním terminálu i v mobilu a umožňuje z jednoho místa spravovat více provozoven.
Podnikatel tak může ve stejném prostředí přijímat platby a sledovat, co se prodává nebo jak se vyvíjejí tržby. Podle firmy systém podporuje různé způsoby úhrady, od hotovosti a karet přes QR platby po poukázky, včetně jejich kombinování. Global Payments jej zároveň představuje jako komplexní řešení připravené na požadavky EET 2.0.
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Listopadovým vítězem soutěže Visa Czech Top Shop se stal Fanshop SK Slavia Praha ve Vršovicích. Slavnostního předání ocenění se zúčastnili Petr Polák, Country Manager CZ společnosti Visa – titulární partner soutěže, Adam Klofáč, CEO agentury MORIS design, hlavní partner soutěže, Markéta Němcová, Managing Partner soutěže Visa Czech Top Shop, dále zástupci společnosti Global Payments a samozřejmě tým prodejny v čele s Jiřím Šabatkou, CEO Fanshopu.
Význam takového propojení přesahuje samotné odesílání údajů finanční správě. Pokud firma dokáže prodejní data spojit s informacemi o zásobách a nákladech, získává lepší podklady pro objednávky, úpravy nabídky nebo vyhodnocení jednotlivých provozoven. Rozhodující ovšem je, zda tyto funkce skutečně využívá. Samotná instalace pokladního systému vyšší produktivitu nezaručí.
Pro nejmenší provozy bude alternativou bezplatná aplikace Finanční správy. Volba mezi základní evidencí a rozsáhlejším komerčním systémem tak bude záviset především na potřebách konkrétního podnikání.
Výjimka z evidence má svou cenu
Část drobných podnikatelů bude moci využít režim EET OFF. Je určen fyzickým osobám v prvním pásmu paušálního režimu s příjmy ze samostatné činnosti do milionu korun ročně. Za osvobození od evidence zaplatí měsíční přirážku 1400 korun k paušální záloze, tedy 16 800 korun za celý rok.
Ani v této možnosti však podnikatelé nemají jasno. Z průzkumu Visa a Global Payments vyplývá, že by EET OFF využilo 15 procent dotázaných OSVČ, zatímco 43 procent o něj nemá zájem. Dalších 28 procent uvedlo, že nemá dost informací, aby se rozhodlo.
Karta ani QR kód automatickou výjimku nezajistí
Nová evidence se při osobním prodeji nebude omezovat na hotovost. Zahrne také bezhotovostní kontaktní platby, pokud splňují zákonné podmínky a nevztahuje se na ně výjimka. Samotná úhrada kartou nebo QR kódem proto povinnost evidence neodstraňuje. Rozhodující není ani pouhé vystavení faktury, ale okolnosti jejího zaplacení.
Naopak platby uskutečněné výhradně na dálku, například přes internetovou platební bránu nebo převodem, se nemusejí neevidovat. U e-shopu však může povinnost vzniknout při platbě za objednávku až při osobním převzetí v provozovně. Nová EET zároveň nebude vyžadovat povinný tisk EET účtenek.
Právě rozlišení jednotlivých situací bude pro přípravu důležité. Podnikatel potřebuje vědět nejen to, zda jeho software umí tržbu odeslat, ale také to, které platby má evidovat.
Malé firmy potřebují prostor k růstu
Debata o EET se podle hlavního ekonoma České spořitelny Davida Navrátila nemá omezit na výběr daní. Malé a střední podniky vytvářejí více než polovinu přidané hodnoty české podnikové ekonomiky a jejich schopnost rozvíjet se má význam pro celou zemi.
„Jejich význam ale nespočívá jen v jejich počtu. Stejně důležité je, aby dokázaly růst, zvyšovat produktivitu a posouvat se k činnostem s vyšší přidanou hodnotou. Právě v tom má Česko stále značný prostor pro zlepšení,“ říká Navrátil.
Vedle nastavování pravidel je proto podle něj potřeba vytvářet podmínky, které firmám umožní využít jejich potenciál. Jednou z možností je lepší práce s údaji, které při podnikání vznikají. Informace o tržbách či sortimentu mají hodnotu teprve tehdy, když se promítnou do rozhodování.
Navrátil zároveň odhaduje, že obnovená evidence může veřejným rozpočtům přinést deset až patnáct miliard korun ročně. „Podle mého odhadu by EET 2.0 mohla přinést do veřejných rozpočtů 10 až 15 miliard korun ročně, neměla by však být vnímána jako řešení rozpočtových problémů,“ upozorňuje.
Jako zahraniční zkušenost uvádí Maďarsko, kde podle jím citovaných údajů po zavedení online pokladen vzrostly vykázané tržby malých restaurací a hotelů o 35 procent a malých obchodů o 23 procent. Růst vykázaných tržeb však nelze automaticky zaměňovat s růstem skutečného prodeje. Může odrážet také důslednější přiznávání dosavadních příjmů.
Zákazníci chtějí platit kartou
Vedle nových povinností mění podnikání i požadavky zákazníků. Podle průzkumu uvádí 62 procent obchodníků přijímajících karty, že zákazníci tento způsob placení vyžadují. Třetina podnikatelů přijímajících karty zaznamenala po jejich zavedení zvýšení tržeb a téměř každý třetí tvrdí, že mu přivádějí nové zákazníky.
„Z dat vidíme, že možnost platit kartou dnes zákazníci od obchodníků stále častěji očekávají. Vedle pohodlí ale hraje důležitou roli také důvěra,“ říká Josef Kunčar, ředitel divize akceptační sítě Visa pro CEE.
Podle údajů prezentovaných společností Visa působí kamenná prodejna s jejím logem důvěryhodněji na více než polovinu Čechů. „Přijímání digitálních plateb tak není jen otázkou způsobu placení, ale může ovlivnit i celkovou zkušenost a vnímání obchodu zákazníkem,“ dodává Kunčar.
Medián běžné platby kartou uváděný v průzkumu dosahuje 800 korun. Z podnikatelů, kteří přijímání karet v minulosti ukončili, jich 55 procent zvažuje, že je začne znovu přijímat. Výsledky zachycují zkušenosti a záměry samotných respondentů. Nejsou zárukou, že zavedení karet automaticky zvýší tržby každému provozu.
Pro Global Payments je návrat EET příležitostí propojit zákonnou povinnost s širší digitalizací malých firem. Pro podnikatele bude její přínos podstatně konkrétnější. Méně ručního přepisování, lepší přehled o prodejích a více času na zákazníky.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
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