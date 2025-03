Zisk výrobce luxusních aut BMW klesl druhým rokem za sebou. Letos firma vyhlíží obrat

Německá automobilka očekává, že v letošním roce poptávka poroste, navzdory náročné situaci a zvýšení cel.

Čistý zisk německého výrobce luxusních aut BMW se loni propadl o více než třetinu, o 37 procent, na 7,68 miliardy eur (192,4 miliardy korun). Hospodaření automobilky negativně ovlivnil slabý prodej v Číně i Německu a zdržení dodávek kvůli problémům s brzdami. Oznámila to společnost v dnešním prohlášení.

Zisk automobilky klesl již druhým rokem za sebou. Obrat se snížil o 8,4 procenta na 142 miliard eur. BMW ale očekává, že poptávka v letošním roce poroste, navzdory náročné situaci a zvýšení cel.

Spojené státy zvýšily cla na dovoz oceli a hliníku a uvalily clo 25 procent na dovoz některých vozů z Mexika, včetně vozů BMW. Pohrozily také vyššími cly na dovoz vozů z Evropy. Přibližně 56 procent vozů BMW vyrobených v Německu se vyváží mimo EU. Americký závod v Jižní Karolíně vyváží automobily v hodnotě přes deset miliard USD.

Již dříve automobilka oznámila, že její celkový odbyt se v loňském roce snížil o čtyři procenta na 2,45 milionu vozů. Odbyt samotné hlavní značky BMW klesl o více než dvě procenta na 2,2 milionu vozů.

BMW kvůli technickým problémům s brzdami od jejího dodavatele Continental svolala loni v září ke kontrole 1,5 milionu vozů. Problémy také zpozdily prodej některých vozů.

Automobilka varovala, že v letošním roce očekává zintenzivnění obchodních válek a pokračování tvrdé konkurence v Číně. Zisková marže, tedy podíl zisku na tržbách, u osobních automobilů se má letos pohybovat v rozmezí pět až sedm procent. To je v nejlepším případě mírný růst z loňských 6,3 procenta. Analytici dotazovaní agenturou LSEG však čekají marži až 7,3 procenta.

