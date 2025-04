Ze zisku pět miliard sešup do ztráty 16 miliard. Orlen doplácí na situaci ve světě

Výsledek podle firmy negativně ovlivnila složitá geopolitická a makroekonomická situace, která destabilizuje rafinérský a petrochemický průmysl. Vliv měl mimo jiné i nález nevybuchlé letecké pumy v areálu chemičky v Záluží, kvůli kterému se na více než dva týdny zastavila výroba.

Rafinérská a petrochemická skupina Orlen Unipetrol loni vykázala čistou ztrátu 16,3 miliardy korun po zisku 5,2 miliardy korun o rok dříve. Firma původně počítala s tím, že loňská ztráta bude zhruba poloviční. Tržby klesly o dvě procenta na 163,1 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy, na kterou upozornily Hospodářské noviny (HN).

Letos v únoru firma zveřejnila předběžné výsledky, podle kterých měla být loňská ztráta přibližně devět miliard korun. Nakonec je výrazně vyšší. Výsledek podle firmy negativně ovlivnila složitá geopolitická a makroekonomická situace, která destabilizuje rafinérský a petrochemický průmysl. Vliv měl mimo jiné i nález nevybuchlé letecké pumy v areálu chemičky v Záluží, kvůli kterému se na více než dva týdny zastavila výroba.

Jako důvod ztráty firma uvádí také přecenění klíčových aktiv v petrochemickém segmentu chemparku v Litvínově. „Kvůli složité makroekonomické situaci je hodnota našich aktivit vyšší než generované cash flow,“ řekl HN Kaidl.

Orlen Unipetrol loni zpracoval 6,6 milionu tun ropy. Prodal šest milionů tun rafinérských produktů a 1,6 milionu tun petrochemických produktů. Celkové investice dosáhly 13,8 miliardy korun. Patřil mezi ně například projekt studených asfaltů v Litvínově nebo rekuperace tepla spalin v Kralupech.

V maloobchodě skupina pokračovala v investicích do sítě čerpacích stanic. V Česku provozovala na konci uplynulého roku 439 čerpacích stanic a s podílem 28,7 procenta na objemu prodaných paliv je lídrem na trhu, uvedla. Rozšiřovala také síť dobíjecích míst pro elektromobily, na konci loňska nabízela na 102 čerpacích stanicích 294 dobíjecích bodů. V tomto ohledu tak zůstává na prvním místě mezi řetězci čerpacích stanic v Česku, uvedla. Na Slovensku bylo v síti Orlen loni 97 čerpacích stanic, v Maďarsku 139 stanic.

Skupina Orlen Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů, zejména plastů a hnojiv. Do skupiny Orlen Unipetrol spadají rafinerie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo v Pardubicích, neratovická společnost Spolana, otrokovická firma Remaq a výzkumné centrum v Brně.

Orlen Unipetrol zaměstnává zhruba 5600 lidí. Od roku 2005 je součástí skupiny Orlen, která je největší energetickou firmou ve střední Evropě.

