Zapomeňte na župan a masáž. Takhle vypadají lázně pro novou generaci
Wellness už nemusí znamenat jen masáž, saunu a pár hodin odpočinku. Nová generace lázeňských a wellness konceptů pracuje s tělem komplexněji. Propojuje regeneraci, pohyb, spánek, péči o pokožku, gastronomii i pobyt v přírodě.
Ještě před několika lety byl ideální wellness den poměrně snadno představitelný. Šlo o masáž, saunu, bazén a možná sklenku něčeho dobrého na závěr. Dnes se ale wellness začíná posouvat jinam. Méně je odměnou po náročném týdnu, více jako vědomou prací s regenerací, kondicí a celkovou energií člověka.
A právě Mariánské Lázně, jedno z nejznámějších českých lázeňských měst, pro takový posun nabízejí zajímavé prostředí. Lázeňská tradice tu stojí na léčivých pramenech, kolonádách a dlouhé historii péče o zdraví. Nové wellness koncepty k ní přidávají současnější pohled. Místo klasického lázeňského pobytu nabízejí také aktivní regeneraci, pohyb, práci se stresem a péči o tělo.
Právě tady se potkává wellness s fenoménem biohackingu. Ne nutně v podobě nejrůznějších technologických vychytávek, ale v jednoduché myšlence. Ve sledování toho, co tělu prospívá, a vědomého kombinování odpočinku, pohybu, spánku, výživy a dalších podnětů tak, aby člověk fungoval lépe.
V Mariánských Lázních se tento přístup snaží převést do podoby, která je o poznání příjemnější než většina představ o biohackingu. Místo dat z hodinek může den začít masáží, pokračovat hammamem, saunou nebo pohybem ve Slavkovském lese a skončit dobrým jídlem a výhledem na lázeňské město.
Wellness jako celý den, ne jedna procedura
Pürovel Spa & Sport v novém Swissôtelu Mariánské Lázně staví právě na kombinování různých forem regenerace. Návštěvník nemusí přijít pouze na jednu proceduru. Může si sestavit celý program podle toho, co od dne očekává. Součástí centra jsou bazénové zóny s hydromasážními prvky, finská a bio sauna, solná místnost, hammam, masáže, pleťová ošetření, fitness studio nebo ledová fontána. Hlavní změna oproti tradičnímu wellness je přitom jednoduchá. Jednotlivé aktivity tu nemají fungovat izolovaně.
Ráno může patřit pohybu, následovat může sauna nebo masáž a odpoledne třeba procházka či běh ve Slavkovském lese. Právě takové skládání aktivit odpovídá současnému pohledu na regeneraci, v němž odpočinek není protikladem pohybu, ale jeho součástí.
Nemusíte odjet na týden do hor ani každý den objímat stromy. Výzkumy ukazují, že už dvě hodiny týdně strávené v přírodě souvisejí s lepším zdravím a psychickou pohodou. Les, park nebo zahrada mohou pomoci snížit stres, ulevit unavenému mozku a prospět i dalším procesům v těle.
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Nemusíte odjet na týden do hor ani každý den objímat stromy. Výzkumy ukazují, že už dvě hodiny týdně strávené v přírodě souvisejí s lepším zdravím a psychickou pohodou. Les, park nebo zahrada mohou pomoci snížit stres, ulevit unavenému mozku a prospět i dalším procesům v těle.
Studené po horkém. Pohyb po odpočinku
Jedním z principů, které se v moderním wellness stále častěji objevují, je práce s kontrastem. V Pürovel Spa & Sport ji představuje kombinace saunování a ochlazení například prostřednictvím ledové fontány.
Nejde ale jen o teplotu. Koncept pracuje také s přechodem mezi klidem a aktivitou. Po proceduře lze vyrazit do fitness nebo ven, kde jsou připravené například výšlapy ve Slavkovském lese, procházky po okolních léčivých pramenech nebo lesní terapeutická stezka.
Právě v tom je možná nejzajímavější posun. Biohacking se nemusí odehrávat jen kolem technologií, měření a chytrých zařízení. Jeho jednodušší podoba může znamenat lepší spánek, správnou kombinaci pohybu a odpočinku, práci se stresem a věnování většího prostoru pro regeneraci těla. Pürovel tento princip doplňuje o péči o pokožku.
A pokud má být wellness skutečně komplexní, nemůže končit u masážního stolu. Další částí konceptu je proto gastronomie, která staví na moderní kuchyni, lokálních a sezonních surovinách a kombinaci českých receptů s mezinárodním přesahem.
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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.