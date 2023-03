Vysoká škola Sting nabízí 100% stipendium a snovou kariéru

Představte si, že získáte praxi v atraktivní společnosti už při škole, vyděláte si peníze a navíc za vás firma ještě zaplatí školné. Zní to dobře?

Vysoká škola Sting uzavřela exkluzivní spolupráci se skupinou Moore Czech Republic, lídrem v oblasti auditorských a poradenských firem a připravila novinku, díky níž dává svým studentům výrazný náskok v kariéře. Od roku 2023 dá Moore vybraným studentům nejen praxi a zaměstnání v perspektivním oboru účetnictví, ale ještě jim poskytne 100procentní stipendium.

„Společnost Moore tyto lidi cíleně chystá na obsazení vyšších pozic, které by pro ně byly po ukončení studia bez praxe hůře dosažitelné,“ dodává k celému plánu rektor Stingu, Jiří Koleňák. Skvělá zpráva je, že tuto možnost nabízí Sting i pro studenty kombinovaného studia.

Hlavní účetní v Praze si přijde na 80 tisíc a výš

Pokud se jako student Stingu přihlásíte do projektu a projdete výběrovým řízením, získáte placenou praxi po celé tři roky studia, která vás cíleně připravuje na to, abyste v budoucnu zastávali finančně velmi atraktivní pozice. Moore vám po ukončení studia nabídne zajímavou pozici a nadstandardní nástupní mzdu v oboru, který je pro mladé lidi stále atraktivnější díky jeho flexibilitě a prohlubující se míře digitalizace.

Obor účetnictví se velmi dynamicky rozvíjí a reaguje na současné trendy a požadavky mladé generace. „Dnes už nemusíte sedět v kanceláři od 8 do 16 hodin, ale můžete pracovat na home office. Je to ideální zaměstnání třeba pro ženu s dětmi, nebo mladé lidi, kteří se nechtějí vázat na pevnou pracovní dobu,“ vysvětluje Radovan Hauk, partner skupiny Moore Czech Republic.

„Nová generace přinese do tohoto oboru vklad jejich suverénní orientace v digitálním prostředí. Díky tomu mají příležitost obor zcela ovládnout,“ dodává k tomu Jiří Koleňák.

Stipendium, které vás připraví na kariéru

Účetnictví přitom projde v budoucnosti radikálním vývojem díky digitalizaci. Účetním odpadnou rutinní chybové úkoly. Už se nebudete muset zabývat nudnými transakcemi, ale máte prostor pro kreativnější a sofistikovanější práci. Navíc velmi příjemně placenou. „Samostatné účetní si přijdou v průměru na 50 tisíc a v Praze se mzda hlavní účetní pohybuje od 80 tisíc výše,“ vysvětluje Radovan Hauk.

Vysoká škola Sting tak dostává svému závazku připravit studenty na konkurenci v rámci trhu práce. Vizí Stingu je vychovávat schopné, flexibilní lidi, kteří znají trendy v oboru a získají díky praxi cenné zkušenosti a mohou tak velmi rychle kariérně růst. „Studenti dostanou jednoznačný profit, za jejich studijní úsilí a efektivně propojí teorii s praxí,“ dodává Jiří Koleňák.

Chcete vystudovat atraktivní obor a získat praxi v prestižní firmě? Podejte si přihlášku ještě dnes.