VW jedná s Číňany o koupi platformy pro elektromobily

Německý koncern Volkswagen jedná s čínským start-upem Zhejiang Leapmotor Technology o spolupráci na značce Volkswagen Jetta. S odvoláním na zdroje o tom ve středu informovala čínská média. Společnost Volkswagen China na žádost agentury Reuters o komentář odpověděla, že na spekulace nebude reagovat.

Společný podnik Volkswagenu a státní čínské automobilky FAW by mohl od společnosti Leapmotor koupit platformu pro elektromobily, napsal státem podporovaný server Cchaj-lien-še zaměřený na finance.

Společnost Leapmotor v pondělí představila novou platformu pro výrobu vozidel. Vyvinula ji ve vlastní režii a má v plánu licencovat ji dalším automobilkám. Šéf společnosti Ču Ťiang-ming novinářům řekl, že Leapmotor vede pokročilá jednání o partnerství se dvěma zahraničními společnostmi, včetně nového hráče v segmentu elektrických vozidel, který by mohl vyrábět modely vyvinuté Leapmotorem na zahraničních trzích.

Automobilky Volkswagen a Xpeng minulý týden oznámily partnerství za účelem společného vývoje elektrických vozidel na platformě Edward, kterou vyvinul Xpeng. Čínská automobilka ji použila jako základ pro svůj model G9.

