Kurýr už neveze jen večeři. Rozvozové aplikace se mění v nákupní centra v mobilu
Rozvozové aplikace už dávno nejsou jen záchranou pro hladové večery. Vedle pizzy, sushi nebo burgerů přes ně lidé stále častěji objednávají potraviny, drogerii, kosmetiku, krmivo pro zvířata, elektroniku nebo produkty pro zdravý životní styl. Z food delivery se tak stává infrastruktura každodenního nakupování.
Ještě před několika lety znamenala rozvozová aplikace hlavně rychlou objednávku oběda nebo večeře. Dnes se stejným způsobem nakupují potraviny, drogerie, kosmetika, chovatelské potřeby, elektronika nebo produkty pro zdravý životní styl. Z rozvozu jídla se postupně stává širší nákupní kanál, který propojuje zákazníky s obchody v jejich okolí.
Tento posun je patrný napříč Evropou i za oceánem. Velké platformy už samy sebe stále méně popisují jako aplikace na jídlo a stále častěji jako hráče v oblasti „local commerce“ – tedy jako digitální most mezi zákazníkem a lokálními obchody. Zákazník přitom neřeší, zda za objednávkou stojí restaurace, supermarket, drogerie nebo specializovaný e-shop. Očekává jednoduchý nákup v mobilu, jasný čas doručení a možnost dostat zboží domů ve chvíli, kdy ho skutečně potřebuje.
Pohodlí z food delivery se přelévá do dalších kategorií
Důvod je jednoduchý. Pohodlí, které si lidé osvojili u rozvozu jídla, se přelévá do dalších oblastí. Když lze během několika desítek minut objednat oběd, proč by stejně nemohlo dorazit krmivo pro psa, zubní pasta, nabíječka, protein po tréninku nebo opalovací krém před odjezdem na dovolenou?
Nedostatek kvalifikovaných řemeslníků už není jen problémem náboru. Stále více servisních firem zjišťuje, že konkurenční výhodu jim nepřinese pouze schopnost najít nové lidi, ale hlavně lépe využít kapacity těch stávajících. Do tradičních služeb proto pronikají principy e-commerce, datového řízení, plánování tras a logistiky posledního kilometru.
Řemeslníků ubývá. Firmy hledají náskok v logistice a online prodeji služeb
Zprávy z firem
Nedostatek kvalifikovaných řemeslníků už není jen problémem náboru. Stále více servisních firem zjišťuje, že konkurenční výhodu jim nepřinese pouze schopnost najít nové lidi, ale hlavně lépe využít kapacity těch stávajících. Do tradičních služeb proto pronikají principy e-commerce, datového řízení, plánování tras a logistiky posledního kilometru.
Nejde přitom jen o obecný dojem. Rozvozové platformy stále častěji ukazují konkrétní příklady toho, jak se jejich byznys posouvá mimo restaurace. Wolt v posledních letech rozšiřuje nabídku o potraviny, drogerii, chovatelské potřeby, kosmetiku, elektroniku nebo produkty pro domácnost. DoorDash v USA vedle restaurací spolupracuje například se značkami Sephora, Ulta Beauty, Sally Beauty, MAC Cosmetics, Best Buy nebo Lowe’s. Zákazník si tak přes stejnou aplikaci může objednat make-up, vlasovou kosmetiku, nabíječku, sluchátka nebo vybavení pro domácí projekt.
Český trh jde stejným směrem
Podobný vývoj je vidět také v Česku. Vedle samostatných online supermarketů se stále více prosazuje model, kdy obchodník využije už existující kurýrní síť. BILLA například po ukončení vlastního e-shopu odkazuje zákazníky na nákup přes partnery Wolt a Foodora.
Foodora i Wolt zároveň v Česku provozují vlastní rychlé online markety. Wolt na českém webu komunikuje doručení jídla, potravin i dalších produktů z místních obchodů v průměru za 30 až 35 minut. Platforma zároveň uvádí, že 68 procent českých zákazníků už přes ni nakoupilo potraviny a globálně přibližně třetina objednává také nepotravinové zboží.
Rychlost se stává součástí služby
S rostoucími očekáváními zákazníků roste i význam rychlosti. Podle studie Capgemini považovalo v roce 2024 dvouhodinové doručení za důležitou službu 64 procent spotřebitelů, zatímco o dva roky dříve to bylo 34 procent. Lidé jsou navíc ochotni si za rychlé doručení připlatit.
Do stejné logiky zapadá také segment zdravého životního stylu. Pilulka.cz nově rozšiřuje možnosti rychlého doručení vybraných produktů přes Wolt a Foodoru, například u vitamínů, doplňků stravy, sportovní výživy, kosmetiky nebo chytré elektroniky. Neznamená to, že by se z rozvozových aplikací stávaly lékárny. Spíše se ukazuje, že zákazník začíná podobný komfort očekávat i u běžných produktů každodenní péče.
Některé věci lidé neplánují týden dopředu
Právě u těchto kategorií dává rychlé doručení smysl jinak než u klasického nákupu potravin. Některé věci člověk neplánuje týden dopředu. Zjistí, že mu doma došel protein po tréninku, vitamíny před cestou, SPF ochrana před víkendem nebo kosmetika, kterou používá každý den.
Rychlý rozvoz v takové situaci nefunguje jen jako impulzivní nákup. Stává se způsobem, jak nevypadnout z běžné rutiny.
Pro obchodníky je to nová distribuční vrstva
Rozvozové platformy tak začínají hrát dvojí roli. Na jedné straně jsou pro zákazníka pohodlným nákupním kanálem. Na druhé straně se pro obchodníky stávají distribuční vrstvou, kterou by si sami budovali složitě, draze a pomalu.
Umožňují prodloužit dosah kamenné prodejny nebo skladu, získat zákazníky v okolí a nabídnout rychlost, která byla dříve vyhrazena jen několika největším hráčům.
Boj už není jen o nejrychlejší večeři
Zahraniční vývoj naznačuje, že rozvozový byznys bude dál směřovat od jedné dominantní kategorie k širšímu ekosystému služeb. Food delivery naučilo zákazníky sledovat kurýra v mapě, platit v aplikaci a počítat doručení v minutách. Quick commerce tento návyk přenáší na zboží denní potřeby. Local commerce ho posouvá ještě dál – k představě, že cokoli dostupné ve městě může být zároveň dostupné v mobilu.
Rozvoz se tak posouvá do nové fáze. Nejde už jen o to, kdo doveze jídlo nejrychleji. Otázka zní, kdo dokáže zákazníkovi zjednodušit běžný den napříč kategoriemi – od večeře přes nákup do domácnosti až po produkty, které podporují jeho každodenní rutinu.
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Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.