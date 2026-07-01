Tichá hrozba pro milion Čechů. Léčba cukrovky často nestačí, odborníci chtějí preventivní plán

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Diabetem v Česku trpí přes milion lidí a pacientů dál přibývá. Podle odborníků je problém nejen zdravotní, ale i ekonomický: téměř polovina léčených pacientů nedosahuje doporučených hodnot a náklady na péči mohou do roku 2030 vystoupat až na desítky miliard korun ročně. Řešením má být samostatný Národní diabetologický plán.
Téměř polovina léčených diabetiků v Česku nedosahuje doporučených léčebných cílů. Odborníci proto volají po vzniku samostatného Národního diabetologického plánu, který by lépe propojil prevenci, časný záchyt, léčbu i dlouhodobou péči o pacienty s diabetem 2. typu.
O potřebě takového plánu se debatovalo na semináři ve Sněmovně, který se uskutečnil pod záštitou místopředsedy sněmovního Výboru pro zdravotnictví Kamala Farhana ve spolupráci s Českou diabetologickou společností ČLS JEP.
Diabetes 2. typu patří mezi nejčastější chronická onemocnění. V Česku jím podle údajů prezentovaných na semináři trpí přes jeden milion lidí a do roku 2030 může počet pacientů vzrůst na 1,3 milionu. Nemoc zároveň patří mezi významné rizikové faktory kardiovaskulárních chorob, které jsou v Česku hlavní příčinou nemocnosti i úmrtnosti.
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Téměř polovina pacientů není dobře kompenzovaná
Podle aktuálních dat z Česka přibližně 47,5 procenta léčených pacientů nedosahuje doporučené cílové hodnoty glykovaného hemoglobinu, tedy HbA1c ≤ 53 mmol/mol. Tuto hranici stanovuje Česká diabetologická společnost a Evropská asociace pro studium diabetu.
Nedostatečná kompenzace diabetu přitom významně zvyšuje riziko vážných komplikací. Patří mezi ně infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, selhání ledvin, amputace nebo ztráta zraku.
„Diabetes se týká statisíců českých rodin a jeho dopady dalece přesahují oblast zdravotnictví. Pokud chceme zabránit nárůstu komplikací a udržet dlouhodobou stabilitu zdravotního systému, musíme posílit prevenci, včasnou diagnostiku a koordinaci péče. Národní diabetologický plán může vytvořit rámec, který propojí stát, odborné společnosti, zdravotní pojišťovny i poskytovatele zdravotních služeb při společném efektivním řešení této výzvy,“ uvedl MUDr. Kamal Farhan, místopředseda Výboru pro zdravotnictví PSP ČR.
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Náklady mohou vyrůst na desítky miliard
Diabetes není jen zdravotní problém. Podle odborníků představuje také významnou ekonomickou zátěž pro celý systém. S přibývajícím počtem pacientů, stárnutím populace a častými komplikacemi roste tlak na zdravotní pojišťovny i poskytovatele péče.
„Diabetes 2. typu představuje vedle zdravotních dopadů také významnou ekonomickou zátěž. Podle studie Asociace inovativního farmaceutického průmyslu mohou bez změny současného trendu výdaje spojené s tímto onemocněním v České republice do roku 2030 dosáhnout až 63 miliard korun ročně. Moderní léčba přitom může pomoci snížit riziko komplikací i dlouhodobé náklady zdravotního systému,“ uvedl Ing. Jakub Mašek, Ph.D., z Vysoké školy ekonomické v Praze.
Plán má nastavit měřitelné cíle
Hlavním odborným vystupujícím byl předseda České diabetologické společnosti ČLS JEP prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D. Podle něj má připravovaný Národní diabetologický plán nastavit jasné cíle v oblasti včasné diagnostiky, kvality péče i dostupnosti moderní léčby.
„Národní diabetologický plán by měl stanovit jasné a měřitelné cíle v oblasti časné diagnostiky a kvality péče. Klíčovou součástí musí být pravidelné sledování kompenzace diabetu prostřednictvím hodnot glykovaného hemoglobinu (HbA1c), stanovených indikátorů a širší dostupnost moderní léčby, která pacientům významně pomáhá dosahovat doporučených terapeutických cílů. Jen systematický přístup může vést ke snížení výskytu komplikací a dlouhodobé zátěže pro pacienty i zdravotní systém,“ uvedl prof. Martin Prázný.
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Nejde jen o medicínu, ale i o organizaci péče
Podle odborníků na medicínské právo by samostatný plán mohl pomoci nejen pacientům, ale i zdravotníkům a institucím, které péči o diabetiky zajišťují.
„Diabetes dnes nepředstavuje pouze medicínský problém, ale i zásadní výzvu pro organizaci a dlouhodobou udržitelnost zdravotní péče. Národní diabetologický plán může vytvořit jasný rámec pro koordinaci prevence, diagnostiky i dostupnosti moderní léčby a současně posílit právní jistotu pacientů i zdravotnických pracovníků. Systematický přístup je nezbytný nejen pro zlepšení zdravotních výsledků pacientů, ale také pro efektivní fungování celého zdravotního systému,“ uvedla JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D., předsedkyně Společnosti medicínského práva ČLS JEP.
Účastníci semináře se shodli, že Česko potřebuje dlouhodobý strategický rámec, který pomůže zvýšit podíl pacientů dosahujících doporučených léčebných cílů, snížit výskyt komplikací a udržet zdravotní systém finančně i organizačně zvládnutelný.
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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.