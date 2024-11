Textovku pošlete i z Everestu. Apple vylepší své satelitní služby díky investici do Globalstaru

Americká společnost Apple investuje 1,5 miliardy dolarů (35,1 miliardy korun) do satelitní komunikační společnosti Globalstar. Chce tak rozšířit komunikační služby pro telefony iPhone. Uvedl to podle agentury Reuters Globalstar v prohlášení pro regulační úřady.

Apple již nyní spoléhá na satelity firmy Globalstar, které iPhonům umožňují posílat nouzové textové zprávy v oblastech bez mobilního signálu. Podle dohody o financování se Apple zavazuje poskytnout 1,1 miliardy dolarů v hotovosti a koupit 20 procent akcií firmy Globalstar za 400 milionů dolarů. Satelitní společnost použije část získaných peněz na snížení dluhu. Globalstar bude také moci zakoupit nové satelity a rozšířit pozemní infrastrukturu.

Globalstar rovněž přidělí firmě Apple 85 procent kapacity své sítě. Globalstar v současnosti provozuje 31 satelitů a objednal si 26 satelitů, aby doplnil a modernizoval svoji celkovou síť satelitů na nízké oběžné dráze Země.

Apple uzavřel partnerství s firmou Globalstar v roce 2022. Bylo to kvůli funkci, která by uživatelům Applu umožnila posílat nouzové zprávy z odlehlých oblastí.

