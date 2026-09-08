Strnadův fond nabral přes 3,6 miliardy korun
Nový investiční fond spojený s podnikatelem Jaroslavem Strnadem získal při prvním úpisu více než 3,6 miliardy korun. Kapitál má směřovat především do rozvoje skupin CE Industries a Helicopter Alliance, které působí v průmyslu, letectví a obranném sektoru. Strnad si ve fondu ponechává majoritní podíl.
Přes 3,6 miliardy korun hned při prvním úpisu. Tolik získal nový fond CE Industries & Aerospace SICAV spojený s Jaroslavem Strnadem, který chce přes něj dál rozvíjet své průmyslové, letecké a obranné aktivity. Podle tiskové zprávy společnosti, kterou má Newstream k dispozici, je první úpis teprve začátkem. Fond se teď chystá oslovovat další investory.
„Výsledek prvního upisovacího období představuje pro fond velmi dobrý vstup do jeho dalšího fungování. Zároveň je důležité zdůraznit, že jsme teprve na začátku,“ uvedl Vít Bozděch, obchodní ředitel společnosti Tiller investiční společnost, která fond obhospodařuje. Podle něj se chce fond v dalších čtvrtletích zaměřit na oslovování dalších kvalifikovaných investorů a rozšiřování spolupráce s distribučními partnery.
Podnikatel Jaroslav Strnad do svého holdingu CE Industries přikoupil srbského výrobce pracích prášků, společnost Beohemija. Jo to poměrně překvapivý krok, skupina dosud podnikala v železničním průmyslu, recyklacích a energetice. Prodávajícím je skupina Preston Holding, která získala Beohemiji v roce 2017 v konkurzu. Strany se dohodly, že cenu transakce nebudou zveřejňovat.
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Zprávy z firem
Podnikatel Jaroslav Strnad do svého holdingu CE Industries přikoupil srbského výrobce pracích prášků, společnost Beohemija. Jo to poměrně překvapivý krok, skupina dosud podnikala v železničním průmyslu, recyklacích a energetice. Prodávajícím je skupina Preston Holding, která získala Beohemiji v roce 2017 v konkurzu. Strany se dohodly, že cenu transakce nebudou zveřejňovat.
Peníze míří do Strnadových průmyslových skupin
Fond vznikl v červnu letošního roku a zaměřuje se především na průmyslový, letecký a obranný sektor v Česku a Evropě. Kapitál má směřovat zejména do rozvoje skupin CE Industries a Helicopter Alliance. Jaroslav Strnad zároveň dodržel svůj dříve avizovaný záměr ponechat si ve fondu majoritní podíl a zůstává jeho hlavním investorem.
CE Industries sdružuje přibližně tři desítky společností a zaměstnává více než 3000 lidí. Konsolidované tržby skupiny dosahují téměř deseti miliard korun ročně.
Do holdingu patří například chorvatský výrobce železničních vozů Đuro Đaković, energeticko-strojírenská společnost MICo nebo výrobce zápustkových výkovků Czech Precision Forge. Součástí skupiny jsou také potravinářské značky Kaumy a Fruta Podivín.
Novým majitelem potravinářské společnosti Fruta Podivín z Břeclavska má být holding CE Industries podnikatele Jaroslava Strnada, který ji koupí od společnosti Orkla Foods. Smlouvy podepsaly obě strany 15. února, nyní musí transakci přezkoumat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, uvedl mediální zástupce CE Industries Jaroslav Martínek. Cenu nezveřejnil.
Frutu Podivín má získat Strnadova CE Industries, koupí ji od norské Orkly
Zprávy z firem
Novým majitelem potravinářské společnosti Fruta Podivín z Břeclavska má být holding CE Industries podnikatele Jaroslava Strnada, který ji koupí od společnosti Orkla Foods. Smlouvy podepsaly obě strany 15. února, nyní musí transakci přezkoumat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, uvedl mediální zástupce CE Industries Jaroslav Martínek. Cenu nezveřejnil.
Black Hawky pro civilní i vojenské zákazníky
Druhou významnou částí investičního příběhu je Helicopter Alliance. Skupina působí v Evropě a USA a specializuje se na modernizaci, servis, výcvik a provoz vrtulníků UH-60 Black Hawk pro civilní i vojenské zákazníky. Její součástí je mimo jiné americká společnost Ace Aeronautics se závodem v Alabamě, která se zaměřuje na modernizaci vrtulníků včetně instalace moderní avioniky a digitálních kokpitů.
Helicopter Alliance poskytuje služby od pořízení a modernizace strojů přes výcvik až po dlouhodobou údržbu a provozní podporu. Podílí se také na projektech pro evropské ozbrojené a bezpečnostní složky a rozvíjí civilní využití vrtulníků například pro záchranné či hasičské mise.
Fond přechází do běžného režimu
Po skončení prvního úpisu fond pokračuje ve standardním režimu otevřeného fondu. Investiční akcie lze podle CE Industries upisovat průběžně, přičemž jejich aktuální hodnota se stanovuje vždy k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí.
Obhospodařovatelem fondu je Tiller investiční společnost, administrátorem BDO Fund Administration. Fond je určen výhradně kvalifikovaným investorům.
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