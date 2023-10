SOR Libchavy dodá Praze sto elektrobusů za 1,7 miliardy

Firma SOR Libchavy vyhrála tendr na dodávku až 100 elektrobusů Dopravnímu podniku hl. m. Prahy za 1,7 miliardy korun. Pražský dopravní podnik s firmou uzavřel pětiletou rámcovou smlouvu, díky které nebude muset nakoupit všechny vozy, ale v případě potřeby pouze část z nich.

Jeden autobus podle přílohy smlouvy vyjde na 14,1 milionu korun. Součástí smlouvy je i dodání nabíječek či servisních sad. Na uveřejněnou smlouvu upozornil server Zdopravy.cz. Podle něj byl v soutěži ještě turecký výrobce Bozankaya, který byl ale vyřazen.

Podle technických specifikací ve smlouvě budou dodány elektrobusy SOR NS 12, které by měly mít minimální dojezd 100 kilometrů se zapnutou klimatizací či topením za jakýchkoliv provozních či klimatických podmínek v Praze. Autobusy by měly mít 29 míst k sezení, kapacita se stojícími by měla stoupnout na 93 lidí včetně řidiče. Podle soupisu subdodavatelů vozy vybaví elektro výzbrojí Škoda Electric. Životnost elektrobusu by podle smlouvy měla být 12 let v městském provozu. Dodavatel také musí zaručit, že životnost akumulátorů bude minimálně pět let nebo 360 tisíc kilometrů.

„Nové elektrobusy plánujeme nakoupit v horizontu let 2025 až 2030 v rámci obnovy našeho vozového parku autobusů a naplňování klimatických závazků, které jako provozovatel veřejné dopravy máme. Budou součástí mixu vozidel různých pohonů, vedle bateriových trolejbusů, hybridních i dieselových autobusů. Rámcová smlouva nám umožňuje k zakázce přistupovat flexibilně podle našich provozních potřeb,“ řekl v květnu generální ředitel DPP Petr Witowski.

Součástí rámcové smlouvy jsou také další položky, například trakční baterie. Jedna podle smlouvy vyjde na zhruba dva miliony korun. SOR Libchavy se zavázal dodat dopravnímu podniku až 100 kusů náhradních baterií. Dále přenosné nabíječky či sady pro diagnostiku závad elektrobusů.

Podle tiskové zprávy DPP z května letošního roku odhadoval dopravní podnik cenu zakázky na 1,5 miliardy korun. Podle ní také vyhodnocoval dopravní podnik přijaté nabídky na základě pěti kritérií. Hlavním kritériem s váhou 65 procent byla celková nabídková cena. Dalšími kritérii byla například délka záruky na elektrobus či na trakční akumulátor.

DPP už v dubnu vybral dodavatele 140 kloubových autobusů na hybridní pohon za asi 1,55 miliardy korun, kterým se stala firma Iveco Group. S vítězem uzavřel podnik rámcovou smlouvu, která ho nezavazuje k odběru minimálního počtu vozidel. Kolik jich nakonec koupí, se teprve rozhodne, avšak podle dřívějších vyjádření zástupců podniku lze předpokládat, že je nakoupí všechny.

Podnik testuje a nakupuje vozy na alternativní pohon dlouhodobě. Letos v polovině ledna například zahájil provoz elektrobusu, který vyjel ze zastávky Želivského na lince 213. DPP také testuje autobus na vodík.