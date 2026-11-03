Série bombových hrozeb ochromila evropské lety. Výbušniny se zatím nenašly
Evropu zasáhla během jediného dne série bombových výhrůžek namířených proti komerčním letům. Nejméně sedm spojů mířících do Polska, Španělska, Bulharska a Itálie musely prověřovat bezpečnostní složky, některá letadla byla odkloněna nebo doprovázena armádou. Výbušniny se podle dostupných informací nikde nenašly a zatím není jasné, zda spolu jednotlivé incidenty souvisejí.
Nejméně sedm komerčních letů v Evropě zasáhly hrozby bombovými útoky. Podle BBC News, Sky News a webu The Guardian se výhrůžky týkaly spojů z Británie, Dánska, Irska či Portugalska, které mířily do Polska, Španělska, Bulharska a Itálie. V žádném z prověřovaných letadel se podle médií výbušniny nenašly.
Jedním z nejvýraznějších incidentů byl let polských aerolinií LOT z londýnského Heathrow do Varšavy. Kvůli informaci o možném výbušném zařízení byl stroj odkloněn na letiště Modlin u Varšavy, které bezpečnostní složky přibližně na dvě hodiny uzavřely. Později letiště oznámilo, že bombová hrozba byla odvolána.
Výhrůžce čelil také let společnosti SAS z Kodaně do Varšavy. Letadlo přistálo normálně a cestující vystoupili, případ následně převzala polská policie. Ani zde se hrozba nepotvrdila.
Drama na letu Flydubai z Dubaje do Tel Avivu dostalo během několika hodin druhý život na sociálních sítích. Internet zaplavily nepravdivé informace, mezi nimi i pomocí AI upravená „reportáž BBC“ s více než 300 tisíci zhlédnutí. Do pasti se chytila také izraelská televize Channel 12, která odvysílala rozhovor s člověkem falešně se vydávajícím za cestujícího z letu.
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Politika
Drama na letu Flydubai z Dubaje do Tel Avivu dostalo během několika hodin druhý život na sociálních sítích. Internet zaplavily nepravdivé informace, mezi nimi i pomocí AI upravená „reportáž BBC“ s více než 300 tisíci zhlédnutí. Do pasti se chytila také izraelská televize Channel 12, která odvysílala rozhovor s člověkem falešně se vydávajícím za cestujícího z letu.
Další poplach se týkal letu Ryanairu z Manchesteru do španělské Murcie. Stroj bezpečně přistál, cestující i posádka vystoupili a letadlo prohledaly bezpečnostní složky. Španělská policie následně přítomnost výbušnin vyloučila.
Prověřovaly se i lety do Sofie a Říma
Bombové výhrůžky zasáhly také dva lety do bulharské Sofie. Původně se objevila informace o letadle přilétajícím z Izraele, později však bulharské úřady upřesnily, že šlo o dva stroje z Bergama a Dublinu.
Na římském letišti Fiumicino pak bezpečnostní složky na základě anonymních oznámení prohledaly dva letouny Ryanairu z Lisabonu a Dublinu. Ani v těchto případech se výbušniny nenašly. Let z Dublinu podle BBC doprovodilo italské vojenské letectvo.
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Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Podobný incident už v pondělí
Série dnešních výhrůžek přichází jen den poté, co musel být odkloněn let Wizz Air z londýnského Lutonu do Sofie. Kvůli podobnému varování přistál v Budapešti, kde se ukázalo, že šlo o planý poplach. Letadlo následně mohlo pokračovat do cílové destinace.
Zatím není jasné, zda spolu jednotlivé incidenty souvisejí ani kdo za výhrůžkami stojí.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
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Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
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