Miliardář Rattaj prodává dva lyžařské areály v Rakousku

Korutanský lyžařský reál Mölltal a menší sousední středisko Ankogel společnost TMR, kterou založil miliardář Igor Rattaj, získala v roce 2019. Nyní se hovoří o prodeji druhého jmenovaného střediska. „Pracujeme na tom, ale ještě to není hotové,“ potvrdil pro Newstream Rattaj.

Igor Rattaj, někdejší partner investiční a bankovní skupiny J&T, je dnes zejména investorem v zábavním a volnočasovém byznysu. Společnost TMR, kde je hlavním akcionářem, provozuje horská střediska a zábavní parky v Česku, Polsku, Rakousku a na Slovensku, a je největší volnočasovou skupinou ve střední Evropě. TMR si sice uplynulou zimní sezonu chválí, ale zároveň přehodnocuje své investice i v České republice, které se jí vracejí déle, než TMR čekala.

„Návratnost projektů v České republice je delší, než jsme očekávali. Jsou to menší střediska, která si vyžadují individuální přístup. I proto přehodnocujeme, zda v těchto malých regionálních projektech pokračovat, protože prioritně bychom se chtěli věnovat těm větším,“ uvedl Rattaj již v lednu pro Forbes.cz.

Největší investicí TMR v České republice je propojování lyžařských areálů Svatý Petr a Medvědín ve Špindlerově Mlýně, kde došlo k redukci projektu. Druhá z těch nejzásadnějších je v Liberci, kde TMR provozuje a rozšiřuje areál a má zájem i o rekonstrukci lanovky na Ještěd. Liberecká radnice však rozhodla, že si nechá zpracovat analýzu k budoucnosti svého skiareálu na Ještědu. Dle svého vyjádření musí zhodnotit podmínky, jež si klade provozovatel střediska při jednání s městem o prodloužení nájemní smlouvy. Areál má TMR pronajatý od roku 2017 na deset let a letos se musí rozhodnout, zda uplatní opci na dalších deset let. Dle náměstka primátora Adama Lenerta (ANO) by analýzu měli mít k dispozici nejpozději v září.

Ve skiareálu na Ještědu je přes deset kilometrů tratí se třemi lanovkami a pěti vleky. TMR při převzetí střediska v roce 2017 plánovala rozsáhlé investice. Podařilo se jí ale uskutečnit jen výstavbu nové páteřní sjezdovky Nová Skalka, která slouží i pro večerní lyžování. Pro další záměry nezískala TMR kladné stanovisko úřadů, a to zejména pro vybudování dalších sjezdovek a lanovek mimo současný areál.

