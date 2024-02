Potraviny za zlomek ceny? Ano, ale prošlé, nebo těsně před propadnutím záruky

Ceny potravin v loňském roce výrazně vzrostly. Přibývá proto zákazníků, kteří své nákupy směřují do obchodů, jejichž zboží je prošlé, nebo na hranici záruční doby. Lékaři ale varují, že právě u potravin není šetření doslova za každou cenu na místě.

Jedenadvacet prodejen v šesti krajích. Taková je stručná vizitka řetězce Nejlevnější potraviny, který již devět let provozuje Milan Flaška. V jeho prodejnách to sice nevypadá příliš nóbl a nevalná je i jejich vůně, mají ale jedno obrovské lákadlo: nízké ceny.

Komu nevadí prošlé potraviny nebo zavakuované odřezky uzenin, ten zde naleznezne nákupní ráj: Kilovka cukru za deset korun, uzený Sedlácký bok za necelých osmdesát, ledovou kávu za devět korun a další podobnou nabídku.

“Nakupuji zde ráda, výhrady sice mám, ale potraviny pečlivě vybírám,” říká zákaznice Jana Blažková, která vychází z obchodu ve Slaném. Ta zde nakupuje pravidelně. Prodavačky jsou prý v Nejlevnějších potravinách vždy příjemné a rády se podělí o své zkušenosti. “Některé zákaznice a zákazníky již známe, sledují internetové letáky, jiní se staví jednou a už se nevrátí. Je ale vidět, že se v rodinách šetří, protože k nám nově chodí lidé, kteří určitě nepatří k sociálním případům. Navíc se počet nakupujících zvyšuje,” říká pokladní Jana.

Rizikový nákup

Nákupy prošlého zboží ale mohou být pro zdraví nebezpečné a v žádném případě je nedoporučují lékaři, ani dietologové. “Je to jednoduše ruleta. Lidé kvůli pár korunám riskují své zdraví a tím i ztrátu mnohem více peněz, než činí samotná jednorázová úspora,” uvádí lékařka Pavla Škutinová s tím, že je lepší koupit méně potravin, ale čerstvých, než hromadu prošlých.

Slevové akce pořádají i velké nadnárodní řetězce, ale ty nabízejí jen zboží s končící expirací. Prošlé zboží ne. Podobně se chovají i večerky, zde se v omezeném množství dají také koupit potraviny po době expirace, ale jedná se pouze o trvanlivé zboží, například polévky v prášku, hořčici, či různé sladnosti. V žádném případě zde neprodávají prošlé mléčné výrobky, či uzeniny. “Nákup i prodej prošlých uzenin, byť vakuovaných, je opravdu až trestuhodné. U potravin, jako je cukr, rýže, čaj, nebo káva se překročení lhůty spotřeby tolerovat dá, protože se nekazí,” varuje dietoložka Anna Kupková.

Na trhu jsou i další obchody, které nabízejí výprodejové potraviny. Patří k nim třeba ústecký internetový portál Potraviny nejen z Německa. “Nabízíme kvalitní drogerii, potraviny a zlevněné zboží nejen z Německých akcí a velkoskladů. Potraviny pořizujeme vždy čerstvé, díky tomu mají co nejdelší dobu trvanlivosti,” uvádí jeho zakladatelka Jaroslava Sládková.

V Praze se na trhu levných potravin prosazuje i firma RJ Food s obchody Potraviny v akci. Zatím provozuje dva, jeden v Tróji a jeden na Lhotce. “Prodáváme zboží, které je v naprostém pořádku, ale bez nás by s velkou pravděpodobností skončilo v odpadu. A to pouze kvůli blížícímu se konci záruční lhůty, neoriginálním obalu, logistickým problémům a podobně,” uvádí firma na svých stránkách.

