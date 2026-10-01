Pořádný flastr. Kabelový kartel dostal rekordní pokuty za 1,9 miliardy
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozdal výrobcům a prodejcům kabelů pokuty za téměř dvě miliardy korun za více než deset let trvající kartel. Nejvyšší sankce, které zároveň patří k největším v historii úřadu, dostaly společnosti Prysmian a NKT. Jedna z firem se trestu vyhnula díky programu shovívavosti, další je v insolvenci.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) potrestal čtyři výrobce a prodejce kabelů souhrnnou pokutou 1,94 miliardy korun za kartelovou dohodu. Pátá firma, která se na kartelu podílela, vyvázla bez sankce díky spolupráci s úřadem, šestá je v insolvenci. Rozhodnutí zatím není pravomocné a firmy se mohou odvolat k předsedovi ÚOHS Petru Mlsnovi. Jednatel brněnské společnosti Tele-Fonika Kabely CZ pokutu odmítl komentovat.
Nejvyšší pokuty dostaly společnosti Prysmian Kabely z Velkého Meziříčí a NKT z Kladna. Prysmian má zaplatit 955 milionů korun a NKT 910 milionů korun. V obou případech jde o nejvyšší sankce, jaké kdy ÚOHS jednotlivým firmám uložil. Tele-Fonika Kabely CZ dostala pokutu 49,6 milionu korun a Kablo Vrchlabí 27,5 milionu korun.
Podle zjištění úřadu se společnosti Kablo Vrchlabí, NKT, PRAKAB Pražská Kabelovna, Precon, Prysmian Kabely a Tele-Fonika Kabely CZ domluvily na jednotném výpočtu části prodejní ceny metalických telekomunikačních a energetických kabelů obsahujících měď nebo hliník. Šlo o takzvaný dopočet kovů. Koordinace podle ÚOHS trvala déle než deset let, od roku 2010 do roku 2022.
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Názory
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Firmy měly společně nastavit vzorec pro výpočet ceny kovu, navzájem kontrolovat správnost vypočtených hodnot a určovat období, po která budou platit. Po předchozí vzájemné konzultaci je pak případně upravovaly. Hodnoty dopočtu kovů zveřejňovalo profesní sdružení Asociace výrobců kabelů a vodičů České republiky a Slovenské republiky a objevovaly se také v Hospodářských novinách.
Jedna firma se pokutě vyhnula
ÚOHS se případem začal zabývat na základě podnětu společnosti PRAKAB Pražská Kabelovna, která využila takzvaný leniency program neboli program shovívavosti. Firma poskytla úřadu základní informace o existenci a fungování kartelu a umožnila mu provést místní šetření, při němž získal další důkazy. Díky spolupráci se sankci zcela vyhnula.
Pokutu nedostala ani společnost Precon, která je v insolvenčním řízení a podle úřadu nemá žádný majetek.
Při stanovení výše sankcí zohlednil ÚOHS především dlouhou dobu trvání protisoutěžního jednání a vysokou hodnotu prodejů zboží, kterého se dohoda týkala.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
Pokuta už přišla i ze Slovenska
Stejným postupem se už letos zabýval také slovenský antimonopolní úřad. V březnu uložil deseti firmám z Česka a Slovenska rekordní pokutu 97,4 milionu eur, tedy zhruba 2,4 miliardy korun. Mezi potrestanými byly také společnosti Prysmian Kabely, Kablo Vrchlabí a Tele-Fonika Kabely CZ. I proti rozhodnutí slovenského úřadu bylo možné podat odvolání.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.