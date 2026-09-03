David Ondráčka: Kauza Clippers ukazuje, že ani ultraboháči nemohou všechno
V NBA se hraje nejen o koše a tituly, ale také o miliardy dolarů. A čím víc peněz ve sportu je, tím větší je pokušení pravidla ohýbat. Kauza Los Angeles Clippers ukazuje, že liga musí umět tvrdě zakročit i proti jednomu z nejbohatších majitelů amerického sportu.
NBA je globální byznys, obrovská mašina na sport, zábavu a peníze. Točí se v ní miliardy dolarů – za týmy, platy hráčů, televizní práva, reklamu i merch. Aktuální kauza slavného týmu Los Angeles Clippers ukazuje, že celá tato mašina potřebuje také dbát na dodržování pravidel a tvrdě trestat ty, kteří podvádějí a nehrají finančně fair play.
Platový strop: záchranná brzda pro miliardáře, kteří neumějí přestat utrácet
Celý mechanismus financování NBA má svá detailní a složitá pravidla. Platový strop, luxusní daň a sdílení příjmů mezi kluby fungují především jako nástroje, kterými se majitelé chrání sami před sebou, tedy před destruktivní soutěží v utrácení. Má to jeden společný cíl: udržet ligu alespoň částečně konkurenceschopnou a zabránit tomu, aby nejbohatší majitelé prostě „koupili“ vítězství neomezeným utrácením.
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Názory
Nemovitosti, umění a nově i sportovní kluby. Největší značky světového sportu se mění v aktiva, která bohatnou díky své prakticky nulové nabídce. Rekordní ocenění Los Angeles Lakers na 12,5 miliardy dolarů ukazuje, jak vysoko jsou investoři ochotni jít.
Právě proto je jakékoli obcházení těchto pravidel prostřednictvím skrytých plateb hráčům, fingovaných sponzorských smluv nebo jiných kliček přes další firmy závažným proviněním. Ničí to samotný smysl systému, který má sportovní soutěž držet férovou navzdory obrovským rozdílům v bohatství jednotlivých vlastníků i měst v Americe, kde je jasné, že Los Angeles nebo New York jsou bohatší než třeba Indiana.
Clippers: sponzoring vlastního podvodu
Clippers podváděli při angažování jedné ze superhvězd NBA Kawhi Leonarda v roce 2021, kdy systematicky a záměrně obcházeli pravidla platového stropu. Kromě oficiální smlouvy započítávané do stropu mu nabídli přes další firmy peníze bokem, aby u nich podepsal smlouvu.
Kauza Clippers je jednou z největších, jaké NBA kdy vůči vlastnímu klubu vedla. Téměř roční vyšetřování odhalilo řadu závažných porušení pravidel ze strany Clippers, kteří už dříve pravidla upravující obcházení platového stropu porušili. Tresty tomu odpovídají: pokuta 30 milionů dolarů a propadnutí draftových jedniček z let 2029 až 2033.
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Škody pro budoucnost týmu z Los Angeles jsou enormní. Clippers celkově ztrácejí téměř dekádu své draftové budoucnosti. A ve velmi konkurenční lize, kde je draft hlavní cestou, jak se buduje konkurenceschopný tým, jde o ránu, ze které se budou vzpamatovávat roky bez ohledu na to, jak se jim bude dařit na hřišti.
Zajímavé je, že samotný hráč Leonard z toho vyvázl relativně snadno, jen s pokutou. Hlavní trest padá na klub a jeho majitele. Ukazuje to, že liga vidí skutečnou odpovědnost ne u hráče, ale u systému a lidí, kteří pravidla vědomě obcházeli, aby si zajistili konkurenční výhodu.
Ballmer: od Windows k problémům v basketu
Steve Ballmer je majitel Clippers a jeden z nejbohatších vlastníků v americkém sportu. Potrestán byl proto, že měl vědomě pomáhat Leonardovi k mimosportovním příjmům, tedy k obcházení stropu skrze zdánlivě legální byznysové smlouvy. Dostal roční suspendaci, pokutu 30 milionů dolarů a zákaz chodit na zápasy, což ho musí hodně bolet – i proto si tým kupoval.
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Majitel Clippers Ballmer je bývalý generální ředitel Microsoftu, kde v letech 2000 až 2014 stál v čele firmy po Billu Gatesovi. Do Microsoftu nastoupil už v roce 1980 jako jeden z jeho prvních zaměstnanců a postupně se vypracoval až na nejvyšší manažerský post, z něhož dohlížel na obrovský růst firmy v éře Windows a Office.
Po odchodu z čela Microsoftu koupil v roce 2014 klub LA Clippers za tehdy rekordní dvě miliardy dolarů a stal se jedním z nejbohatších vlastníků v celém americkém profesionálním sportu.
Fair play za 30 milionů: NBA ukázala, že i miliardáři mají strop
Tento verdikt je důležitý daleko za hranice Los Angeles a basketbalu. Vysílá signál i dalším profesionálním sportům. Ukazuje, že fair play není jen morální apel, ale musí mít reálné, bolestivé důsledky. V tomto případě jde o ztrátu draftových práv na roky dopředu, mnohamilionovou pokutu a suspendaci lidí na vrcholu klubu.
Jen tak si profesionální sport, kde se točí miliardy dolarů, může udržet důvěryhodnost soutěže. Pokud by podobné kauzy zůstávaly bez trestu nebo byly trestány jen symbolicky, přestala by mít pravidla smysl a sport by se proměnil jen v soutěž bankovních kont.
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Když salary cap potká kreativní účetnictví
NBA jako finanční systém stojí na řadě detailních pravidel. Majitelé mají vlastní ústavu ligy (NBA Constitution), hráči zase podrobnou kolektivní smlouvu, která jim garantuje pevně definovaný podíl na tzv. Basketball Related Income (zhruba 50 procent).
Základem systému financování NBA je takzvaný měkký platový strop, tedy hranice, do které mohou týmy volně vynakládat peníze na hráčské kontrakty, aniž by narazily na sankce. Nad ní ale existují další dvě prahové hodnoty: luxusní daň, od které kluby platí penále za každý dolar navíc, a takzvaný apron, tedy hranice zhruba čtyři miliony dolarů nad daní, kde přibývají další omezení pohybu hráčů.
Právě proto, že jde o měkký strop, mohou bohaté týmy využívat různé výjimky, ale zároveň za to platí čím dál tvrdší cenu.
Platový strop v NBA a obdobné mechanismy v jiných sportovních ligách – platí to například i v hokejové NHL – jsou nástrojem, který má bránit tomu, aby o výsledcích rozhodovalo jen bohatství majitele.
Bez přísného vymáhání by bohatší kluby mohly systematicky kupovat úspěch cestami, které na papíře vypadají legálně, ale fakticky likvidují smysl systému salary capu i ligovou rovnováhu.
Čím víc peněz do sportu proudí – a v NBA jich je neskutečně hodně –, tím větší je pokušení hledat kličky a tím důležitější je, aby liga měla vůli a nástroje takové kauzy vyšetřit a exemplárně potrestat, i když jde o vlastníka typu Ballmera.