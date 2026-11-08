Polsko nakupuje, Česko čeká. Obchodů s firmami ubylo téměř o polovinu
Český trh fúzí a akvizic ve třetím čtvrtletí výrazně zpomalil. Počet obchodů klesl z 32 na 18 a jejich zveřejněný objem se propadl ze 120 miliard na 1,17 miliardy korun. Region naopak táhne polská Žabka.
Český trh fúzí a akvizic zaznamenal ve třetím čtvrtletí letošního roku výrazný pokles. Na území ČR či se zapojením českých společností bylo zaznamenáno 18 transakcí proti 32 ve stejném období loni. Jejich zveřejněný objem dosáhl 1,17 miliardy korun, zatímco před rokem přesáhl 120 miliard Kč. Vyplývá to z analýzy poradenské společnosti TPA.
Největším oznámeným obchodem se známou kupní cenou byla akvizice výrobce pekařských výrobků Pac Hořovice za odhadovaných 41,9 milionu eur. V celém regionu střední a východní Evropy naopak zveřejněný objem transakcí meziročně vzrostl o 85 procent, a to především díky plánovanému převzetí polské sítě Žabka Group.
V celém sledovaném regionu střední a východní Evropy, který zahrnuje 12 zemí, zaznamenala TPA ve třetím čtvrtletí 180 transakcí. To bylo meziročně o 25 procent méně. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím jejich počet klesl o 26 procent. Zveřejněný objem obchodů se naopak zvýšil na 338 miliard korun, což představuje meziroční nárůst o 85 procent a mezičtvrtletní růst o téměř 150 procent. Nejvíce akvizic bylo stejně jako v předchozích čtvrtletích v Polsku, které se díky transakci Žabky umístilo na prvním místě také z hlediska celkového objemu.
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V čele právního oddělení společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko je nově Barbora Frková. Kromě bohatých zkušeností z předních právních manažerských pozic v maloobchodu a poradenství je také certifikovanou koučkou, která se aktivně účastní mentorských iniciativ. Tým se pod jejím vedením zaměří na větší podporu klíčových byznysových aktivit, uvedla firma.
Nejvýznamnější oznámenou transakcí v regionu byla nabídka převzetí polské sítě prodejen potravin Žabka Group kanadskou společností Alimentation Couche-Tard. Ta prostřednictvím společnosti Circle K Polska nabídla 32 polských zlotých za akcii, což odpovídá celkové hodnotě přibližně 9,36 miliardy eur. Veřejnou nabídku na odkup akcií zahájila v srpnu 2026. V době zpracování analýzy transakce stále podléhala splnění zbývajících podmínek a její dokončení se očekává v prosinci letošního roku.
„Český trh fúzí a akvizic zůstává z hlediska informací o kupních cenách velmi málo transparentní. Údaje o zveřejněném objemu proto nelze zaměňovat za skutečnou hodnotu všech uskutečněných akvizic. Finanční podmínky řady obchodů totiž nejsou veřejně známé,“ upozornil partner TPA Valuation & Advisory Jiří Hlaváč.
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Fond Českého Bydlení koupil v Sasku 640 bytů za stovky milionů korun, čímž své portfolio jedinou transakcí rozšířil téměř o 60 procent. Hodnota jeho aktiv už dosahuje tří miliard korun a nově chce do realitního byznysu přilákat také drobné investory. Těm stačí pouhých 500 korun měsíčně.
Největší transakcí se zveřejněnou kupní cenou se zapojením ČR byla akvizice společnosti Pac Hořovice, českého výrobce pekařských výrobků, který provozuje také vlastní síť podnikových prodejen. Kupujícím je podnikatel Josef Bukovský, vlastník Pekárny Srnín. Hodnota transakce se odhaduje na jednu miliardu korun. V době zpracování analýzy obchod stále podléhal schválení regulatorních orgánů.
Trh fúzí a akvizic nadále ovlivňuje vysoká míra nejistoty spojená s pokračujícím konfliktem na Ukrajině a geopolitickým napětím. K opatrnosti investorů přispívá také konflikt na Blízkém východě a související kolísání cen energií. „Výhled na závěr letošního roku zůstává opatrný. Zájem investorů se však nadále soustředí na odvětví s vyšší mírou technologických inovací, zejména na software, automatizaci, digitalizaci, robotizaci a telekomunikace. Atraktivní zůstávají také energetika, zdravotnictví a infrastruktura,“ uzavřel Hlaváč.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
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