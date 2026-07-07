Paramo zůstalo osmý rok ve ztrátě. Prodělalo 32 milionů korun
Pardubická rafinerie Paramo loni vykázala ztrátu 32 milionů korun. Přestože zůstala v záporných číslech sedmý rok po sobě, hospodaření se proti předchozímu roku výrazně zlepšilo. Firmě pomohl především vyšší prodej asfaltů, energetické úspory a vytížený palivový terminál.
Společnost Paramo, která provozuje rafinerii ropy v Pardubicích, skončila loni ve ztrátě 32 milionů korun. O rok dříve prodělala 94,7 milionu korun. Vyplývá to z výroční zprávy a účetní závěrky zveřejněné ve Sbírce listin.
Firma zůstala ve ztrátě sedmý rok v řadě. Naposledy vykázala zisk v roce 2018, kdy její čistý výsledek dosáhl 1,066 miliardy korun.
Provozní hospodaření se výrazně zlepšilo
Výnosy Parama se meziročně snížily o 0,3 procenta na 1,517 miliardy korun. Náklady na prodej naopak vzrostly o 1,4 procenta na 1,365 miliardy korun. Finanční výsledek hospodaření skončil ztrátou 30 milionů korun, v roce 2024 činil minus 37 milionů korun.
Ke zlepšení provozního výsledku přispěl zejména vyšší prodej asfaltů a asfaltových výrobků. Příznivě se projevily také energetické úspory a vysoké využití palivového terminálu, který firmě přinesl významné tržby a marže.
Mírně vzrostl také prodej procesních olejů a souvisejících produktů. Menší část produkce Parama směřuje na zahraniční trhy.
Konec ruské ropy, drahé investice, slabší petrochemie i provozní výpadky. Největší česká rafinérská a petrochemická skupina má za sebou další mimořádně náročný rok. Orlen Unipetrol podle výroční zprávy za rok 2025 prohloubil čistou ztrátu na více než 46,7 miliardy korun, zatímco výnosy skupiny klesly na 150,3 miliardy korun.
Účet za rafinérskou transformaci. Orlen Unipetrol prohloubil ztrátu na 46,7 miliardy korun
Zprávy z firem
Konec ruské ropy, drahé investice, slabší petrochemie i provozní výpadky. Největší česká rafinérská a petrochemická skupina má za sebou další mimořádně náročný rok. Orlen Unipetrol podle výroční zprávy za rok 2025 prohloubil čistou ztrátu na více než 46,7 miliardy korun, zatímco výnosy skupiny klesly na 150,3 miliardy korun.
Firma vyvíjí udržitelný procesní olej
Pardubický závod vyrábí především asfalty, asfaltové výrobky a procesní oleje. Příjmy získává také z provozování skladu a expedice paliv.
Loni se firma zaměřila na výrobu a vývoj procesních olejů pro gumárenský průmysl a na zavedení a registraci nového typu udržitelného procesního oleje.
Paramo vyrábí rovněž průmyslové asfalty určené zejména pro stavebnictví a speciální tvrdé silniční asfalty využívané při výstavbě silnic a vysoce zatěžovaných povrchů.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Paramo dál řeší staré ekologické zátěže
Rafinerie se nadále potýká se starými ekologickými zátěžemi způsobenými dřívější výrobou. Na odstraňování kontaminace získala loni od státu přibližně 1,25 milionu korun.
Paramo je od roku 2000 součástí polské skupiny PKN Orlen. Firma loni zaměstnávala v průměru 215 lidí, meziročně o dva více.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.