Pád Václava Fischera pokračuje. V Německu čelí obžalobě z podvodů
Podnikatel v cestovním ruchu a bývalý senátor Václav Fischer čelí v Německu obžalobě kvůli údajnému neoprávněnému čerpání státní podpory. Hamburská prokuratura ho viní ze tří dokonaných podvodů a dalších 29 pokusů. Jeho společnost Fischer Air je navíc podle deníku Bild v insolvenci.
Obžaloba se týká období od jara 2021 do srpna 2022. Podle mluvčí hamburského státního zastupitelství Mii Sperlingové-Karstensové měl Fischer jako majitel cestovní kanceláře v 17 případech požádat o vyplacení podpory v režimu kurzarbeitu a o náhradu příspěvků na sociální pojištění.
Podmínky pro získání peněz přitom podle prokuratury nebyly splněny. V dalších 15 případech je Fischer podezřelý z obdobného jednání prostřednictvím jiné společnosti.
Téměř tři čtvrtiny hotelů na Kubě už musely zavřít kvůli americkým sankcím a ropnému embargu, které letos výrazně zhoršilo ekonomickou krizi, s níž se tento desetimilionový karibský ostrov potýká už řadu let. O uzavření hotelů informovala podle agentury AFP tento týden kubánská vláda.
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Zprávy z firem
Téměř tři čtvrtiny hotelů na Kubě už musely zavřít kvůli americkým sankcím a ropnému embargu, které letos výrazně zhoršilo ekonomickou krizi, s níž se tento desetimilionový karibský ostrov potýká už řadu let. O uzavření hotelů informovala podle agentury AFP tento týden kubánská vláda.
Německý deník Bild uvedl, že obžaloba zahrnuje tři dokonané podvody spáchané se záměrem vytvořit si trvalý zdroj příjmů a 29 pokusů o podvod.
Fischer Air je podle Bildu v insolvenci
Bild se Fischerovým podnikáním v Německu zabýval už na začátku roku. Jeho společnost Fischer Air tehdy označil za „novou černou ovci“ německého cestovního ruchu.
Zákazníci si podle deníku stěžovali na opakované přesouvání či rušení zaplacených letů. Společnost nemá vlastní letadla a nabízela spoje z letiště v Kasselu do Španělska, Řecka nebo Egypta. V reklamních materiálech údajně používala fotografie původní české společnosti Fischer Air, která působila v letech 1996 až 2005.
Současná Fischer Air byla podle Bildu založena na Slovensku. Nyní se nachází v insolvenci.
Německé úřady po Fischerovi pátraly
Na Fischera bylo letos v Německu vyhlášeno pátrání. Jeho cílem nebylo podnikatele zadržet, ale zjistit jeho aktuální adresu, kterou později úřadům sám sdělil. Podle Bildu žije v Praze.
Pátrání souviselo se dvěma trestními oznámeními, která podal německý úřad práce. Už tehdy prokuratura uvedla, že Fischera podezírá z neoprávněných žádostí o podporu z programu kurzarbeitu a o příspěvky na sociální pojištění.
Sporné je také používání názvu Fischer Air. Ředitel cestovní společnosti Dertour Christoph Debus v dubnu uvedl, že značka patří jeho firmě, která ji v roce 2020 ještě pod názvem DER Touristik koupila společně se skupinou Fischer Group.
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