Ostravská K2 představila nový podnikový software, mluví lidským hlasem
Skupina K2 představila novou verzi ERP softwaru Bora. Hlasová asistentka Lisa umožní manažerům mluvit se systémem běžnou řečí.
Skupina K2, která vyvíjí stejnojmenný podnikový software, představila nejnovější verzi systému K2 Bora. „Posledních třicet let jsme učili lidi pracovat s ERP systémy, odteď systémy umí pracovat pro lidi,“ vysvětloval ředitel vývoje Tomáš Szkandera na konferenci K2 STATUS.
Za nejzásadnější změnou samozřejmě z velké části stojí umělá inteligence, protože nejnovější verze poprvé nabízí možnost mluvit se systémem pomocí hlasu nebo klasického chatu. Rozhodovatelé tak už nemusí hledat ve formulářích, ale mohou pokládat otázky běžným jazykem. A systém, reprezentovaný virtuální asistentkou Lisou, v řádu vteřin nejen odpovídá, ale zároveň přináší kontext a inspiraci pro další řešení.
Končí tak doba, kdy uživatelé museli rozumět systému, aby v něm důležité informace dokázali vyhledat. Naopak K2 Bora je prvním AI-first systémem. V příštích třech letech pak skupina K2 míří k tomu, aby systém vykonával podstatnou část práce autonomně, a odpovědné osoby tak spíše kontrolovaly správnost zvoleného řešení.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
K2 v rámci úvodního bloku konference, moderovaného předsedou představenstva skupiny K2 Petrem Schaffartzikem, pozvala na pódium jednatele dvou společností, které v roce 2026 koupila a začlenila do své struktury. Petr Klapka ze společnosti Vision software vysvětloval, proč se po třiceti letech vývoje informačního systému rozhodl spojit síly s největší ryze českou ERP skupinou; Jan Netolička z AI softwarového studia Blaze zase přiblížil, jak umělá inteligence umožňuje co nejrychleji testovat firemní inovace a nahrazovat sezení nad tabulkami kreativní činností. Petr Schaffartzik pak společně s hosty hledal rovnováhu mezi tradiční firmou postavenou na lidech a světem, v němž stále více práce přebírají AI agenti. „I když míříme k miliardovému obratu a zájemci nám nabízejí za prodej skupiny mnohonásobky našeho provozního zisku – naše EBITDA se pohybuje okolo 150 milionů korun –, vývoj systému nás pořád baví a žene dál. Konference dokazuje, že byznys a vztahy jen tak do online prostředí nepřestěhujete. Při krátkých rozhovorech s majiteli a řediteli firem o přestávkách a po skončení vidím, že jsme za těch deset let od první konference ušli obrovský kus cesty. To, co ve mně letos rezonovalo nejvíc, byl respekt, který jsme si v očích našich partnerů vybudovali – nejenom konferencí, její organizací a obsahem přednášek, ale především tím, co jim reálně přinášíme,“ uzavírá Petr Schaffartzik.
Druhá část byla věnována novinkám v samotném systému, s nímž mohou klíčoví manažeři nově „hovořit“ třeba při cestách autem jako se svým parťákem. Všechna klíčová data mají odteď neustále po ruce. S virtuální asistentkou Lisou je možné psát i mluvit. Dokonale ví, kde je co uloženo, a zná veškerý důležitý kontext pro správná rozhodnutí, ať už jde o výrobu, sklad, logistiku, obchod nebo účetnictví. Zároveň ale nabízí jistotu, že pracuje absolutně bezpečně v uzavřené síti.
V Ostravě postupně roste tuzemský softwarový jednorožec. Skupina K2 přebírá další firmu a cílí na miliardový obrat.
Velká moravská akvizice: K2 kupuje Vision software a míří k miliardě obratu
Zprávy z firem
V Ostravě postupně roste tuzemský softwarový jednorožec. Skupina K2 přebírá další firmu a cílí na miliardový obrat.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.