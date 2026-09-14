OHLA chystá prodej české dcery. O brněnskou firmu už je několik zájemců
Jedna z významných stavebních firem v Česku může změnit majitele. Španělská skupina OHLA zvažuje prodej brněnské OHLA ZŠ, která loni utržila 12,2 miliardy korun. O firmu se podle mateřské společnosti už zajímá několik potenciálních kupců.
Španělská stavební skupina OHLA zvažuje prodej své dceřiné společnosti v České republice. Už si nechala zmapovat trh a podle vlastního vyjádření eviduje několik zájemců o brněnskou firmu OHLA ZŠ. Skupina o tom informovala ve sdělení.
OHLA tak reagovala na dřívější informace médií, podle nichž chce českou dceru prodat. Skupina uvedla, že za tímto účelem zahájila už v prvním čtvrtletí letošního roku průzkum trhu ve spolupráci s externími poradci.
Zároveň potvrdila, že obdržela „několik projevů zájmu o toto aktivum“, tedy o českou OHLA ZŠ.
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Reality
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Zlepšení finanční situace
Cílem případného prodeje je podle skupiny zlepšit její finanční situaci. Španělská média uvádějí, že OHLA chce snížit zadlužení a současně si vytvořit finanční rezervu kvůli možným ztrátám souvisejícím se soudními spory v Kataru a Spojených státech.
OHLA ZŠ je součástí španělské skupiny od roku 2003. Brněnská společnost loni zvýšila tržby o 14 procent na 12,2 miliardy korun. Čistý zisk vzrostl o 29 procent na 454 milionů korun.
Na konci loňského roku firma zaměstnávala zhruba 1500 lidí. V České republice patří mezi významné hráče ve výstavbě dopravní infrastruktury.
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Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.